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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200518
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Горбачев Дмитрий

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Холдинг «Кордиант» автоматизирует контроль качества шин на этапе сборки 1
30.04.2021 «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech 1
15.10.2020 «Актион-МЦФЭР» запустила платформу поддержки студентов-экономистов 1
07.08.2020 Представлена короткометражная комедия «Карантин» про события в период пандемии 1
22.04.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил бесплатную горячую линию поддержки бизнеса 1
08.02.2012 Главой системного интегратора Optima стал бывший ИТ-директор «Сибура» 1
08.02.2012 В Optima назначен руководитель направления системной интеграции 2
18.01.2011 В «СИБУР Холдинге» заработала единая система отчётности на базе приложений Oracle Hyperion 1
10.06.2009 «Сибур» управляет идентификационными данными с помощью Oracle IAMS 1
19.05.2009 GMCS разработала решение по корреспонденции счетов для «СИБУР Холдинга» 1
04.12.2008 «Сибур» построил электронную торговую площадку на базе решения Oracle 1
04.03.2008 Call-центр + CRM: инновационное решение от Computer Mechanics и Columbus IT 1
24.12.2007 Computer Mechanics расширяет компетенции в области создания ЦОД 1
03.02.2004 В СИБИНТЕК произошли кадровые перестановки 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Горбачев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1764 4
Oracle Corporation 7090 3
Актион МЦФЭР 56 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 2
Computer Mechanics 41 2
Optima Integration - Оптима-интеграция 23 2
9639 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 546 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 129 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 42 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Bose corp 48 1
Каледософт 1 1
Oracle - Portal Software 57 1
Hitachi - Хитачи 1502 1
KPMG 278 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 7
Газпром нефть 734 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Генезис 28 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 144 1
Актион ГК 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8940 1
Газпром ПАО 1497 1
ГПБ - Газпромбанк 1281 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2439 1
Транснефть 336 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 333 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 149 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54298 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1629 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3594 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26440 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36464 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14037 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13720 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4519 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 953 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 469 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14017 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1077 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 164 1
Маршрутизация - Routing 617 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 397 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18230 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6738 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12982 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7919 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12344 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 603 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 672 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1409 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3392 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 786 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8320 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14339 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5403 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 355 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2501 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
Google YouTube - Видеохостинг 3006 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
МИК - Московский акселератор 36 1
Hitachi Certified - Hitachi Partner Network - партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Microsoft Dynamics CRM 565 1
Oracle Hyperion 261 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Avaya Aura 125 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
Воронов Александр 10 1
Борбачева Ксения 5 1
Горная Марина 10 1
Хлевнюк Сергей 4 1
Шашурин Сергей 9 1
Брусенцев Михаил 10 1
Захарова Людмила 1 1
Плахотный Павел 5 1
Фомин Роман 1 1
Пегова Ирина 2 1
Дидух Александр 2 1
Хант Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167207 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 789 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 395 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6613 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53768 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8910 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6597 2
Энергетика - Energy - Energetically 5907 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7883 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 593 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 65 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3145 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34000 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18259 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6733 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2197 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5537 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1876 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3510 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1570 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8522 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 590 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 385 1
Образование в России 2927 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5766 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 146 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4637 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5809 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
Главбух 13 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 314 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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