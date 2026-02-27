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Пегова Ирина
СОБЫТИЯ
|27.02.2026
|От шансона до фэнтези: что смотрели, читали и слушали россияне этой зимой 1
|07.08.2020
|Представлена короткометражная комедия «Карантин» про события в период пандемии 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Пегова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Zivert 15 1
|КиШ - Король и Шут 19 1
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
|КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
|Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
|Волкова Екатерина 13 1
|Дюма Александр 16 1
|Цой Виктор 7 1
|Булгаков Михаил 25 1
|Климова Екатерина 3 1
|Завьялов Сергей 2 1
|Фомин Роман 1 1
|Дмитриенко Иван 7 1
|Круг Михаил 6 1
|Шведов Денис 6 1
|Калимулин Эльдар 2 1
|Деревянко Павел 4 1
|Паламарчук Дмитрий 1 1
|Козловский Данила 5 1
|Агалакова Виктория 1 1
|Орагвелидзе Тимуром 1 1
|Горбачев Дмитрий 13 1
|Хант Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.