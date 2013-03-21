Тизерная реклама представляет собой баннер, который содержит текстовый и графический контент и отличается интригой. Основная задача — спровоцировать представителя целевой аудитории кликнуть по баннеру, чтобы перейти на целевую страницу. В большинстве случаев тизер включает какую-либо провокационную картинку, такой же заголовок и призыв к действию. Иногда в тизерной рекламе вместо призыва к действию содержится обрыв на самом интересном месте, который также провоцирует кликнуть по рекламе и перейти на сайт.