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AdTech Teaser Тизер Тизерная реклама


Тизерная реклама представляет собой баннер, который содержит текстовый и графический контент и отличается интригой. Основная задача — спровоцировать представителя целевой аудитории кликнуть по баннеру, чтобы перейти на целевую страницу. В большинстве случаев тизер включает какую-либо провокационную картинку, такой же заголовок и призыв к действию. Иногда в тизерной рекламе вместо призыва к действию содержится обрыв на самом интересном месте, который также провоцирует кликнуть по рекламе и перейти на сайт.

 


21.03.2013 Интернет-реклама без шаманства: как оценить эффективность
08.03.2013 Тизер-ролик Call of Juarez: Gunslinger
10.08.2012 Need For Speed Most Wanted. Тизер мультиплеера
18.07.2012 PlanetSide 2. Тизер-ролик
29.06.2012 Company of Heroes 2. Тизер
15.06.2012 Amnesia: A Machine for Pigs. Тизер
25.05.2012 Тизер-ролик DARK
20.04.2012 Crysis 3. Тизер
14.05.2011 CoD: Modern Warfare 3. Тизер-ролик и первые подробности
20.04.2011 TrackMania 2. Тизер-видео
31.03.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Тизер-ролик
04.02.2011 Battlefield 3. Тизер
10.12.2010 Batman: Arkham City. Тизер-ролик
29.07.2010 Dungeon Siege 3. Тизер-ролик
05.02.2010 Fallout: New Vegas. Тизер-ролик
12.12.2009 Transformers: War for Cybertron. Тизер-ролик
10.11.2009 Two Worlds II: Тизер
03.09.2009 Тизер-сайт игры "Искусство войны. Курская дуга"
22.05.2009 Новый тизер Modern Warfare 2
26.08.2008 Тизер-сайт Dead Space
18.08.2008 NFS: Undercover. Скриншоты, дата, тизер
30.07.2008 Тизер-сайт Project RPB
14.07.2008 Fallout 3: Тизер-ролик с Е3
05.06.2008 Тизер-сайт Crysis Warzone
21.01.2008 Tiberium: Тизер-сайт и трейлер

Публикаций - 141, упоминаний - 149
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