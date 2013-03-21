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AdTech Teaser Тизер Тизерная реклама
Тизерная реклама представляет собой баннер, который содержит текстовый и графический контент и отличается интригой. Основная задача — спровоцировать представителя целевой аудитории кликнуть по баннеру, чтобы перейти на целевую страницу. В большинстве случаев тизер включает какую-либо провокационную картинку, такой же заголовок и призыв к действию. Иногда в тизерной рекламе вместо призыва к действию содержится обрыв на самом интересном месте, который также провоцирует кликнуть по рекламе и перейти на сайт.
СОБЫТИЯ
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|21.03.2013
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Интернет-реклама без шаманства: как оценить эффективность
икабельность тизера регулируется так же, как и в случае с контекстным объявлением, но теперь каждый тизер можно настраивать под максимальную конверсию. Для отслеживания конверсии достаточно про
|08.03.2013
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Тизер-ролик Call of Juarez: Gunslinger
Компания Ubisoft опубликовала тизер-трейлер проекта Call of Juarez: Gunslinger, согласно которому, полноценный анонс новой игры состоится 14 марта. Видео можно скачать с нашего сервера (24,6 МБ) или посмотреть здесь.Работае
|10.08.2012
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Need For Speed Most Wanted. Тизер мультиплеера
Компания Electronic Arts опубликовала тизер-ролик многопользовательского режима гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Релиз игры запланирован на 2 ноября этого года. Полная версия видео по
|18.07.2012
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PlanetSide 2. Тизер-ролик
Компания Sony Online Entertainment опубликовала тизер-трейлер онлайн-шутера PlanetSide 2, анонсирующий новый видеоролик Death is No Excuse, полная версия которого появится 25 июля. Видео можно скачать с нашего сервера (10,6 МБ) или посмотрет
|29.06.2012
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Company of Heroes 2. Тизер
Компания THQ опубликовала тизер-ролик стратегии Company of Heroes 2, работает над которой Relic Entertainment. Видео можно скачать с нашего сервера (46 МБ) или посмотреть здесь.Действия Company of Heroes 2 разворачивают
|15.06.2012
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Amnesia: A Machine for Pigs. Тизер
Компания Frictional Games опубликовала тизер-ролик хоррор-игры Amnesia: A Machine for Pigs, релиз которой запланирован на осень этого года. Видео можно скачать с нашего сервера (16 МБ) или посмотреть здесь.Игра не является прямым пр
|25.05.2012
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Тизер-ролик DARK
Компания Kalypso Media опубликовала тизер-ролик игры DARK, работает над которой студия Realmforge Studios, недавно выпустившая Dungeons. Релиз нового проекта запланирован на первый квартал 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation
|20.04.2012
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Crysis 3. Тизер
Компания Electronic Arts опубликовала небольшой тизер-ролик проекта Crysis 3, работает над которым студия Crytek. Релиз игры состоится весной 2013 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Видео можно скачать с нашего сервера (12,5 МБ) или посмо
|14.05.2011
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CoD: Modern Warfare 3. Тизер-ролик и первые подробности
Компания Activision опубликовала тизер-ролик проекта Call of Duty: Modern Warfare 3. Работают над игрой студии Infinity Ward и
|20.04.2011
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TrackMania 2. Тизер-видео
Компания Ubisoft представила тизер-ролик проекта TrackMania 2, разработкой которого занимается студия Nadeo эксклюзивно для РС. Релиз игры запланирован на третий квартал этого года.Полноценный сиквел успешной гоночной игры
|31.03.2011
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Тизер-ролик
Компания Capcom представила тизер-ролик игры Resident Evil: Operation Raccoon City, разрабатывает которую студия Slant Six Games для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз проекта намечен на конец этого года - начало следующ
|04.02.2011
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Battlefield 3. Тизер
В Сети появился тизер-ролик проекта Battlefield 3, работает над которым EA DICE. До сих пор, помимо названия,
|10.12.2010
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Batman: Arkham City. Тизер-ролик
Warner Bros. Interactive Entertainment и DC Entertainment представили тизер-ролик проекта Batman: Arkham City, работает над которым студия Rocksteady Studios. Релиз игры запланирован на осень 2011 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Скачать видео можно с нашего
|29.07.2010
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Dungeon Siege 3. Тизер-ролик
Компания Square Enix опубликовала тизер-ролик RPG-проекта Dungeon Siege 3, разработка которого поручена студии Obsidian Entertainment. Контролировать же весь процесс создания третьей части будут авторы предыдущих игр серии - Ga
|05.02.2010
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Fallout: New Vegas. Тизер-ролик
Компания Bethesda опубликовала тизер-ролик проекта Fallout: New Vegas. Согласно ролику, релиз игры состоится осенью этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Распространять игру в Европе поможет компания Namco Bandai, кот
|12.12.2009
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Transformers: War for Cybertron. Тизер-ролик
Компания Activision опубликовала тизер-ролик экшена от третьего лица Transformers: War for Cybertron, работает над которой студия High Moon Studios. Релиз игры состоится в 2010 году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Transformer
|10.11.2009
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Two Worlds II: Тизер
Студия Reality Pump опубликовала тизер-ролик фентезийной RPG Two Worlds II. Релиз проекта намечается весной следующего года.Скачать видео можно с нашего сервера (64 МБ).Two Worlds II разрабатывается уже на протяжении двух лет
|03.09.2009
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Тизер-сайт игры "Искусство войны. Курская дуга"
Открыт тизер-сайт варгейма «Искусство войны. Курская дуга» — нового проекта студии внутренней разработки фирмы «1С». Релиз этой игры, которая выйдет в популярной серии «Искусство войны», намечен на ос
|22.05.2009
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Новый тизер Modern Warfare 2
Опубликован новый геймплейный тизер-ролик игры Call of Duty: Modern Warfare 2 от Infinity Ward, релиз которой состоится 10 ноября этого года. Посмотреть ролик можно здесь.24 мая разработчики обещают представить полноценный
|26.08.2008
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Тизер-сайт Dead Space
Компания Electronic Arts запустила тизер-сайт хоррора Dead Space. Выйдет игра 31 октября 2008 года для РС, PS3 и Xbox 360.В холодных глубинах далекого космоса игроку предстоит погрузиться в атмосферу напряжения и ужаса, выступив
|18.08.2008
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NFS: Undercover. Скриншоты, дата, тизер
Опубликованы три первых скриншота и два тизер-ролика игры Need for Speed: Undercover от Electronic Arts. Выход игры запланирован на 18 ноября. Скачать ролики можно здесь: Teaser Trailer #1 (3,62 МБ) и Teaser Trailer #2 (HD) (30,47 МБ
|30.07.2008
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Тизер-сайт Project RPB
Компания Deep Silver запустила тизер-сайт новой игры от студии Piranha Bytes, создателей "Готики". На сайте можно видеть таймер, отсчитывающий время до чего-то. Видимо до официального анонса и появления первой четкой информа
|14.07.2008
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Fallout 3: Тизер-ролик с Е3
Опубликован Е3 видеоролик-тизер игры Fallout 3. Игра разрабатывается в недрах Bethesda Softwork и выйдет осенью 2008 года. Российский релиз Fallout 3 состоится одновременно с мировым силами компании 1C.Скачать ролик мож
|05.06.2008
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Тизер-сайт Crysis Warzone
Вчера на просторах Сети появился тизер-сайт crysisthegame.com, на котором красуется логотип Crysis Warzone. Ранее, 19 мая текущего года, компанией Crytek была зарегистрирована торговая марка с таким же именем. Так что же такое
|21.01.2008
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Tiberium: Тизер-сайт и трейлер
Компания Electronic Arts запустила тизер-сайт тактического шутера во вселенной Command & Conquer. Разработка игры Tiberium идет в студии EA Los Angeles уже в течении 2-х с половиной лет для платформ РС, Xbox 360 и PlayStation 3.
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