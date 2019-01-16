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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РККА
Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Красная Армия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 62
РККА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SEGA 189 9
|THQ 204 9
|1С-СофтКлаб 1019 7
|Bohemia Interactive 76 7
|Deep Silver 51 6
|Boston Dynamics 13 2
|Акелла 576 1
|Facebook 3767 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|Google LLC 7161 1
|ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
|Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
|Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 28 25
|Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 2
|Архивный фонд РФ 11 1
|ЭЛАР ПланСкан 83 1
|Рогозин Дмитрий 79 3
|Пархоменко Александр 13 2
|Осипов Александр 22 1
|Леонов Алексей 15 1
|Донской Дмитрий 6 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Попов Павел 12 1
|Базанова Марина 1 1
|Осипов Евгений 1 1
|Романов Алексей 32 1
|Маринеско Александр 1 1
|Российская газета 92 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766185, в очереди разбора - 669871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766185, в очереди разбора - 669871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru