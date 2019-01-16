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РККА
Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Красная Армия


16.01.2019 «ЭЛАР» завершила оцифровку в Российском государственном военном архиве 1
30.10.2017 В российскую армию примут боевого робота. Видео 1
20.02.2016 Замминистра обороны: В армии России воевать будут роботы 1
21.04.2015 21 апреля в почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения поэта Е.А. Долматовского» 1
06.04.2015 Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель 2
02.04.2015 2 апреля в почтовое обращение вышли три марки серии «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Медали» 1
19.03.2015 Две марки серии «Герои-подводники», посвященные Е.Я. Осипову и А.И. Маринеско, выходят в почтовое обращение 19 марта 1
02.10.2014 В обращение вышел конверт с оригинальной маркой, посвященной танкисту Д.Ф. Лавриненко 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1
27.08.2014 В обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол» 2
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 1
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 1
05.07.2014 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в почтовое обращение выходят марки серии «Медали» 1
02.07.2014 Анонс продукции на июль 2014 г. 1
23.04.2014 В обращение выходят новые почтовые марки серии «Оружие Победы. Артиллерия» 1
21.03.2014 Рогозин рассказал, каким будет российский терминатор 1
12.07.2013 Company of Heroes 2 – дополнительные материалы 1
25.06.2013 Company of Heroes 2. Видео 1
21.06.2013 Company of Heroes 2. Видео 1
15.06.2013 Демо-версия Company of Heroes 2 1
05.06.2013 Открытый бета-тест Company of Heroes 2 1
29.05.2013 Company of Heroes 2. Видео 1
23.05.2013 Company of Heroes 2. Цена Победы 1
30.04.2013 Company of Heroes 2. Коллекционное издание 3
16.04.2013 Быстрый доступ к бете Company of Heroes 2 1
08.04.2013 Бонусы Company of Heroes 2 1
05.04.2013 Company of Heroes 2. Скриншоты 1
29.03.2013 Бета-тест Company of Heroes 2 1
07.03.2013 Company of Heroes 2 в России 1
06.03.2013 Дата выхода Company of Heroes 2 1
08.01.2013 Интерфейс в Company of Heroes 2 1
12.12.2012 Company of Heroes 2. Видео 1
11.12.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты 1
27.11.2012 Company of Heroes 2. Видео 1
21.09.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты 1
25.07.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты 1
29.06.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты 1
29.06.2012 Company of Heroes 2. Тизер 1
25.06.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты 1
23.05.2012 Company of Heroes 2. Скриншоты 1

Публикаций - 58, упоминаний - 62

РККА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEGA 189 9
THQ 204 9
1С-СофтКлаб 1019 7
Bohemia Interactive 76 7
Deep Silver 51 6
Boston Dynamics 13 2
Акелла 576 1
Facebook 3767 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Google LLC 7161 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
РГВА - Российский государственный военный архив 4 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Музей-усадьба Архангельское 9 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2207 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 28 25
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 2
Архивный фонд РФ 11 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Рогозин Дмитрий 79 3
Пархоменко Александр 13 2
Осипов Александр 22 1
Леонов Алексей 15 1
Донской Дмитрий 6 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Попов Павел 12 1
Базанова Марина 1 1
Осипов Евгений 1 1
Романов Алексей 32 1
Маринеско Александр 1 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 21
Германия - Федеративная Республика 3657 15
Россия - Российская федерация - РФ 57544 13
Европа 3774 11
Германия - Берлин 358 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Украина 3378 4
Россия - Севастополь 420 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Япония 2802 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - Хабаровский край 419 1
Франция - Париж 372 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Иркутск 468 1
Монголия 172 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Кубань 55 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Европа Западная 616 1
Россия - Белгородская область 369 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Вологда 193 1
Москва-река - акватория 10 1
Украина - Одесса 57 1
Россия - Туапсе 30 1
Москва - Красная площадь 23 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Тихвин 15 1
Балтийское море - Финский залив 25 1
Россия - Колпино 41 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Украина - Киев 470 1
Россия - Пятигорск 76 1
Вторая мировая война 267 11
Великая Отечественная война 123 9
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 3
Космодром Байконур 97 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Русский язык 986 1
Белое движение - Белое дело - Белая идея 1 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Российская газета 92 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
University of Oxford - Оксфордский университет 27 1
Capture the Flag - CTF 14 3
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766185, в очереди разбора - 669871.
Создано именных указателей - 46354.
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