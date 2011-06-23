Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191902
ИКТ 14781
Организации 11448
Ведомства 1495
Ассоциации 1086
Технологии 3559
Системы 26673
Персоны 83556
География 3044
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 750
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2772
Мероприятия 888

Bohemia Interactive Arma Armed Assault


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.06.2011 Бета-тест Arma 2: Free

Стартовал бета-тест бесплатной онлайн-игры Arma 2: Free от компании Bohemia Interactive. Бета-клиент уже можно скачать с официального са
09.06.2011 Arma 2: Free в июне

Компания Bohemia Interactive анонсировала онлайн-проект Arma 2: Free, базирующийся на игре ArmA 2. Игра будет распространяться по всё набирающ
01.04.2011 "Arma 2: Второй фронт" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу проекта "Arma 2: Второй фронт" (оригинальное название —Arma 2: Reinforcements; разработчик — Bo
23.03.2011 "Arma 2: Второй фронт" в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Arma 2: Второй фронт" (оригинальное название —Arma 2: Reinforcements; разработчик — Bo
16.03.2011 "Arma 2: Второй фронт" в апреле

"1С-СофтКлаб" выпустит в России проект "Arma 2: Второй фронт" (оригинальное название — Arma 2: Reinforcements; разработчик — B
03.09.2010 Arma 2: Операция "Стрела". Патч 1.54

"1С-СофтКлаб" сообщает о публикации официального обновления для игры "Arma 2: Операция "Стрела" (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разраб
02.07.2010 Arma 2: Операция "Стрела". Патч 1.52

«1С-СофтКлаб» сообщает о публикации официального обновления для игры «Arma 2: Операция "Стрела"» (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разра
02.07.2010 Arma 2: Операция "Стрела" в продаже

Компания 1С сообщает о поступлении в продажу проекта «Arma 2: Операция "Стрела"» (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разра
25.06.2010 Arma 2: Operation Arrowhead. Видео

Опубликован новый геймплейный видеоролик игры Arma 2: Operation Arrowhead, самостоятельного дополнения к игре ArmA 2 от студии Bohem
22.06.2010 Arma 2: Операция "Стрела" в печати

«1С-СофтКлаб» сообщает об отправке в печать проекта «Arma 2: Операция "Стрела"» (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разра
16.06.2010 ARMA II Operation Arrowhead в России

«1С-СофтКлаб» выпустит в России проект «Arma 2: Операция "Стрела"» (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разра
16.09.2009 ArmA 2: Патч 1.04

Опубликован новый патч для шутера ArmA 2, обновляющий игру до версии 1.04. Напомним, что русскую версию выпустила компания "Акелла". Скачать патч можно с нашего склада файлов (134,35 МБ).Патч устанавливается на любую версию игр
07.08.2009 ArmA 2: Патч 1.03

Опубликован новый патч версии 1.03 для игры ArmA 2, русскую версию которой выпустила компания "Акелла". Обновление существенно изменяет поведение ИИ, а также улучшает режим сетевой игры и кооперативной кампании.Скачать патч можно с нашег
26.06.2009 Русскоязычная демоверсия ArmA 2

Компания "Акелла" опубликовала русскоязычную демоверсию тактического шутера ArmA 2. Скачать демоверсию можно здесь (2,5 ГБ).Демо предоставляет возможность поучаствовать в боях на двух картах, доступных для одиночной и сетевой игры, а также проверить производительность

18.05.2009 ArmA 2: Новая дата и скриншоты

505 Games и Bohemia Interactive объявили новую, надеемся окончательную, дату выхода игры ArmA 2. На прилавки магазинов игра отправится 19 июня текущего года, что на неделю раньше заявленного прежде срока. Появились также три новых скриншота из игры.Русскую версию выпустит "Акелла".
05.05.2009 ArmA 2: Скриншоты

В нашу галерею игры ArmA 2 от Bohemia Interactive добавлена порция новых скриншотов. Европейский релиз проекта состоится 26 июня текущего года. Русскую версию выпустит "Акелла".Действие игры переместилось на терри
29.04.2009 ArmA 2: Дата выхода

505 Games и Bohemia Interactive объявили дату выхода игры ArmA 2. Европейский релиз проекта состоится 26 июня текущего года. Русскую версию выпустит "Акелла".Действие игры переместилось на территорию СНГ: к 2009 году одно из местных государств уже в т
17.03.2009 ArmA 2: Видео

Опубликован новый выпуск новостей игры ArmA 2 от Bohemia Interactive. Репортаж с местной чернорусской телестанции. Сегодня утром был взорван склад алкогольной продукции, принадлежавший фирме "Бардак и сыновья". Как сообщает полиция,
27.02.2009 ArmA 2: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты проекта ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в недалеком будущем. Место действия - вымыш
17.02.2009 ArmA 2: Видео

Опубликован новый видеоролик ArmA 2, полученныый от партизанского движения Черноруссии. В нем лидер партизан, называющий себя Акула, объявляет о готовности "Чернорусского Движения Красной Звезды" бороться силовыми методами
10.02.2009 ArmA 2: Видео

Новостной канал AAN из Armed Assault 2 сообщает, что сегодня в 10:15 по местному времени в городе Черногорске, что в северной провинции Черноруссии, прозвучал взрыв, унесший жизни 6 человек и ранивший еще 38. По имею
30.01.2009 ArmA 2: No Comment

Опубликован видеоролик игры ArmA 2, выполненный в духе классического сюжета Euronews "Без комментариев", сопровождаемого различными актуальными сообщениями бегущей строкой. Среди прочего нас информируют о том, что «Россий
24.11.2008 ArmA 2: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты проекта ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в первом квартале 2009 года. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в

25.09.2008 Armed Assault Gold в печати

Компания «Акелла» объявляет об отправке в печать игры Armed Assault Gold. Armed Assault Gold – это издание, объединившее в себе все лучшее и
02.09.2008 Официальный сайт ArmA 2

Запущен официальный сайт проекта ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в первом квартале 2009 года. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в

18.08.2008 ArmA 2: Скриншоты

На просторах Сети появились новые скриншоты из тактического шутера ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в этом году. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком

28.07.2008 ArmA 2: Скриншот

На просторах Сети появился один новый скриншот из тактического шутера ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в этом году. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком

10.07.2008 ArmA 2: Скриншоты

На просторах Сети появились новые скриншоты из тактического шутера ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в этом году. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком

25.06.2008 "Акелла" выпустит "ArmA: Золотое издание"

Компания «Акелла» выпустит золотое издание военного симулятора Armed Assault. В него войдет оригинальная версия игры, все патчи и два официальных дополнения
28.02.2008 ArmA 2: Скриншоты

На просторах Сети появились новые скриншоты из тактического шутера ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в этом году. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком

10.10.2007 "Armed Assault: Ответный ход" в печати

Компания "Акелла" объявляет об уходе в печать дополнения "Armed Assault: Ответный ход" (ArmA: Queen’s Gambit). В продажу игра поступит 24 октября.Стратегические интересы Пентагона распространяются далеко за пределы границ США. Поэтому американские сол
17.09.2007 ArmA 2 по-русски

поднимают достоверность симуляции боевых действий на качественно высший уровень.Детализация графики ArmA 2 берёт новую позицию в борьбе за предельную фотореалистичность, а проработка спецэффект
22.08.2007 ArmA 2 в разработке

Без лишнего шума и предварительных "анонсов анонса", компания Bohemia Interactive объявила о разработке шутера ArmA 2. Релиз проекта намечен на 2008 год для РС и next-gen платформ. Запущен тизер-сайт игры.Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком будущем - в 2009 году. Место действия - вы
22.03.2007 Патч 1.05 для Armed Assault

"Акелла" выпустила патч 1.05 для русской версии шутера Armed Assault. Скачать обновление, устраняющее недостатки, связанные с сетевым режимом, интерфейсом, искусственным интеллектом, а также другие мелкие недочеты, можно c серверов Боевого Народа (
31.01.2007 Патч 1.02 для Armed Assault

"Акелла" выпустила патч 1.02 для русской версии шутера Armed Assault. Скачать обновление можно c серверов Боевого Народа (93,5 МБ).Внимание! Сетевая игра, после установки данного патча, будет не совместима с версиями 1.00 и 1.01.Изменения:Производи
26.12.2006 Armed Assault уже в продаже

На два дня раньше заявленного срока поступила в продажу русская версия тактического шутера Armed Assault от создателей Operation Flashpoint - студии Bohemia Interactive. Локализацией игры занималась компания "Акелла".Игра использует полностью переработанный движок Operation Flashpoin
22.12.2006 Демоверсия Armed Assault сегодня вечером

Согласно сообщению на официальном форуме студии Bohemia Interactive, сегодня вечером, а точнее, в 20 часов по московскому времени, будет опубликована демоверсия тактического шутера Armed Assault. Премьера состоится на портале FilePlanet.Напомним, что полную русскую версию игры выпустит компания "Акелла" 28-го декабря.Игра использует полностью переработанный движок Operati
22.12.2006 Демоверсия Armed Assault

Как и было обещано, опубликована демоверсия тактического шутера Armed Assault. Скачать демо можно с серверов Боевого Народа (845,82 МБ).Напомним, что полную русскую версию игры выпустит компания "Акелла" 28-го декабря.Игра использует полностью переработанны
12.12.2006 Armed Assault в печати!

"Акелла" отправила в печать локализованную версию тактического шутера Armed Assault от создателей Operation Flashpoint - студии Bohemia Interactive. Игра имеет версию 1.01 и поступит в продажу 28-го декабря (1 DVD или 4 CD).Игра использует полностью переработанны
08.12.2006 Официальный сайт Armed Assault

Bohemia Interactive запустила полноценный официальный сайт тактического шутера Armed Assault, на котором посетители могут найти ленту новостей по игре, скриншоты, видеоролики и патчи к уже вышедшим локализациям игры.Напомним, что на территории России, стран СНГ и Балтии и

Публикаций - 69, упоминаний - 109

Bohemia Interactive и организации, системы, технологии, персоны:

Bohemia Interactive - Black Element Software - Alpha Prime 97 50
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 36
X1 Software 10 8
1С-СофтКлаб - SoftClub 1143 7
Deep Silver 61 7
9224 3
bitComposer Interactive - bitComposer Games 24 1
Microsoft Corporation 25502 1
Sony 6682 1
Nintendo 810 1
Manhattan Associates 62 1
Oculus VR 78 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 4
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 11 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 433 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 73 1
Геометрия НПО 152 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 664 10
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1876 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 4
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 136 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4860 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17957 29
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 898 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19396 13
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2747 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7737 8
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2522 8
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1082 8
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1060 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5612 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32266 4
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 362 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3375 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12974 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1485 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26357 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13212 2
Joystick - Джойстик 1143 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15107 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10579 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10112 1
Аналоговые технологии 2852 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2427 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2232 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 700 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 270 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 155 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 475 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 391 1
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 1
Электроника - Дисплей 3D - 3D монитор - 3D display 105 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3777 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10415 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4886 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6351 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3134 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 814 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9956 1
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 394 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 411 1
Bohemia Interactive - Take on Helicopters 9 6
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 5
McDonnell Douglas - AH-64 Apache 23 4
Boeing Chinook 18 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 440 3
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Doom - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 7 1
EA - BioWare - Neverwinter Nights 34 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment - EverQuest - Legends of Norrath - Легенды Норрата - онлайн-игра 84 1
Linux OS 11135 1
Microsoft Windows 7 2003 1
Microsoft Windows 16537 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 127 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4120 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1786 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1525 1
Microsoft Kinect 200 1
DICE - Mirror's Edge - Компьютерная игра (action-adventure) 26 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 128 1
Larkin Harry - Ларкин Гарри 2 2
Лаптев Андрей 24 1
Carmack John - Кармак Джон 23 1
Стругацкие (братья) 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 160075 24
Германия - Федеративная Республика 13027 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 10
Чехия - Чешская Республика 1341 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53857 6
Европа 24764 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 4
Польша - Республика 2012 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46413 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1372 2
Атлантический океан - Балтийское море - Висла река 4 1
Земля - планета Солнечной системы 10730 1
Солнечная система - Solar system 2550 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3397 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 113 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 45 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11507 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8955 24
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6015 14
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1729 8
Гражданская война 167 8
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1664 8
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 527 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10603 6
Металлы - Золото - Gold 1210 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 659 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5789 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5376 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8319 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3209 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1302 1
Ботаника - Растения - Plantae 1123 1
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 690 1
Парашют - Прыжки с парашютом 119 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9841 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20663 1
F2P - Free-to-play 97 1
Цифровое право - Цифровые права 136 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 3
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
Euronews - телеканал 52 1
Capture the Flag - CTF 55 7
ИгроМир 121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1428654, в очереди разбора - 728510.
Создано именных указателей - 191902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837