Бета-тест Arma 2: Free Стартовал бета-тест бесплатной онлайн-игры Arma 2: Free от компании Bohemia Interactive. Бета-клиент уже можно скачать с официального са

Arma 2: Free в июне Компания Bohemia Interactive анонсировала онлайн-проект Arma 2: Free, базирующийся на игре ArmA 2. Игра будет распространяться по всё набирающ

"Arma 2: Второй фронт" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу проекта "Arma 2: Второй фронт" (оригинальное название —Arma 2: Reinforcements; разработчик — Bo

"Arma 2: Второй фронт" в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Arma 2: Второй фронт" (оригинальное название —Arma 2: Reinforcements; разработчик — Bo

"Arma 2: Второй фронт" в апреле "1С-СофтКлаб" выпустит в России проект "Arma 2: Второй фронт" (оригинальное название — Arma 2: Reinforcements; разработчик — B

Arma 2: Операция "Стрела". Патч 1.54 "1С-СофтКлаб" сообщает о публикации официального обновления для игры "Arma 2: Операция "Стрела" (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разраб

Arma 2: Операция "Стрела". Патч 1.52 «1С-СофтКлаб» сообщает о публикации официального обновления для игры «Arma 2: Операция "Стрела"» (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разра

Arma 2: Операция "Стрела" в продаже Компания 1С сообщает о поступлении в продажу проекта «Arma 2: Операция "Стрела"» (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разра

Arma 2: Operation Arrowhead. Видео Опубликован новый геймплейный видеоролик игры Arma 2: Operation Arrowhead, самостоятельного дополнения к игре ArmA 2 от студии Bohem

Arma 2: Операция "Стрела" в печати «1С-СофтКлаб» сообщает об отправке в печать проекта «Arma 2: Операция "Стрела"» (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разра

ARMA II Operation Arrowhead в России «1С-СофтКлаб» выпустит в России проект «Arma 2: Операция "Стрела"» (оригинальное название — Arma 2: Operation Arrowhead; разра

ArmA 2: Патч 1.04 Опубликован новый патч для шутера ArmA 2, обновляющий игру до версии 1.04. Напомним, что русскую версию выпустила компания "Акелла". Скачать патч можно с нашего склада файлов (134,35 МБ).Патч устанавливается на любую версию игр

ArmA 2: Патч 1.03 Опубликован новый патч версии 1.03 для игры ArmA 2, русскую версию которой выпустила компания "Акелла". Обновление существенно изменяет поведение ИИ, а также улучшает режим сетевой игры и кооперативной кампании.Скачать патч можно с нашег

Русскоязычная демоверсия ArmA 2 Компания "Акелла" опубликовала русскоязычную демоверсию тактического шутера ArmA 2. Скачать демоверсию можно здесь (2,5 ГБ).Демо предоставляет возможность поучаствовать в боях на двух картах, доступных для одиночной и сетевой игры, а также проверить производительность

ArmA 2: Новая дата и скриншоты 505 Games и Bohemia Interactive объявили новую, надеемся окончательную, дату выхода игры ArmA 2. На прилавки магазинов игра отправится 19 июня текущего года, что на неделю раньше заявленного прежде срока. Появились также три новых скриншота из игры.Русскую версию выпустит "Акелла".

ArmA 2: Скриншоты В нашу галерею игры ArmA 2 от Bohemia Interactive добавлена порция новых скриншотов. Европейский релиз проекта состоится 26 июня текущего года. Русскую версию выпустит "Акелла".Действие игры переместилось на терри

ArmA 2: Дата выхода 505 Games и Bohemia Interactive объявили дату выхода игры ArmA 2. Европейский релиз проекта состоится 26 июня текущего года. Русскую версию выпустит "Акелла".Действие игры переместилось на территорию СНГ: к 2009 году одно из местных государств уже в т

ArmA 2: Видео Опубликован новый выпуск новостей игры ArmA 2 от Bohemia Interactive. Репортаж с местной чернорусской телестанции. Сегодня утром был взорван склад алкогольной продукции, принадлежавший фирме "Бардак и сыновья". Как сообщает полиция,

ArmA 2: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты проекта ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в недалеком будущем. Место действия - вымыш

ArmA 2: Видео Опубликован новый видеоролик ArmA 2, полученныый от партизанского движения Черноруссии. В нем лидер партизан, называющий себя Акула, объявляет о готовности "Чернорусского Движения Красной Звезды" бороться силовыми методами

ArmA 2: Видео Новостной канал AAN из Armed Assault 2 сообщает, что сегодня в 10:15 по местному времени в городе Черногорске, что в северной провинции Черноруссии, прозвучал взрыв, унесший жизни 6 человек и ранивший еще 38. По имею

ArmA 2: No Comment Опубликован видеоролик игры ArmA 2, выполненный в духе классического сюжета Euronews "Без комментариев", сопровождаемого различными актуальными сообщениями бегущей строкой. Среди прочего нас информируют о том, что «Россий

ArmA 2: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты проекта ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в первом квартале 2009 года. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в

Armed Assault Gold в печати Компания «Акелла» объявляет об отправке в печать игры Armed Assault Gold. Armed Assault Gold – это издание, объединившее в себе все лучшее и

Официальный сайт ArmA 2 Запущен официальный сайт проекта ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в первом квартале 2009 года. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в

ArmA 2: Скриншоты На просторах Сети появились новые скриншоты из тактического шутера ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в этом году. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком

ArmA 2: Скриншот На просторах Сети появился один новый скриншот из тактического шутера ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в этом году. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком

ArmA 2: Скриншоты На просторах Сети появились новые скриншоты из тактического шутера ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в этом году. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком

"Акелла" выпустит "ArmA: Золотое издание" Компания «Акелла» выпустит золотое издание военного симулятора Armed Assault. В него войдет оригинальная версия игры, все патчи и два официальных дополнения

ArmA 2: Скриншоты На просторах Сети появились новые скриншоты из тактического шутера ArmA 2, разработкой которого занята студия Bohemia Interactive. Выйдет игра в этом году. За российский релиз отвечает компания "Акелла".Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком

"Armed Assault: Ответный ход" в печати Компания "Акелла" объявляет об уходе в печать дополнения "Armed Assault: Ответный ход" (ArmA: Queen’s Gambit). В продажу игра поступит 24 октября.Стратегические интересы Пентагона распространяются далеко за пределы границ США. Поэтому американские сол

ArmA 2 по-русски поднимают достоверность симуляции боевых действий на качественно высший уровень.Детализация графики ArmA 2 берёт новую позицию в борьбе за предельную фотореалистичность, а проработка спецэффект

ArmA 2 в разработке Без лишнего шума и предварительных "анонсов анонса", компания Bohemia Interactive объявила о разработке шутера ArmA 2. Релиз проекта намечен на 2008 год для РС и next-gen платформ. Запущен тизер-сайт игры.Действие ArmA 2 разворачивается в очень недалеком будущем - в 2009 году. Место действия - вы

Патч 1.05 для Armed Assault "Акелла" выпустила патч 1.05 для русской версии шутера Armed Assault. Скачать обновление, устраняющее недостатки, связанные с сетевым режимом, интерфейсом, искусственным интеллектом, а также другие мелкие недочеты, можно c серверов Боевого Народа (

Патч 1.02 для Armed Assault "Акелла" выпустила патч 1.02 для русской версии шутера Armed Assault. Скачать обновление можно c серверов Боевого Народа (93,5 МБ).Внимание! Сетевая игра, после установки данного патча, будет не совместима с версиями 1.00 и 1.01.Изменения:Производи

Armed Assault уже в продаже На два дня раньше заявленного срока поступила в продажу русская версия тактического шутера Armed Assault от создателей Operation Flashpoint - студии Bohemia Interactive. Локализацией игры занималась компания "Акелла".Игра использует полностью переработанный движок Operation Flashpoin

Демоверсия Armed Assault сегодня вечером Согласно сообщению на официальном форуме студии Bohemia Interactive, сегодня вечером, а точнее, в 20 часов по московскому времени, будет опубликована демоверсия тактического шутера Armed Assault. Премьера состоится на портале FilePlanet.Напомним, что полную русскую версию игры выпустит компания "Акелла" 28-го декабря.Игра использует полностью переработанный движок Operati

Демоверсия Armed Assault Как и было обещано, опубликована демоверсия тактического шутера Armed Assault. Скачать демо можно с серверов Боевого Народа (845,82 МБ).Напомним, что полную русскую версию игры выпустит компания "Акелла" 28-го декабря.Игра использует полностью переработанны

Armed Assault в печати! "Акелла" отправила в печать локализованную версию тактического шутера Armed Assault от создателей Operation Flashpoint - студии Bohemia Interactive. Игра имеет версию 1.01 и поступит в продажу 28-го декабря (1 DVD или 4 CD).Игра использует полностью переработанны