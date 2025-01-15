Россия СФО Хакасия Республика Черногорск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
|Чернов Григорий 17 7
|Баженов Михаил 39 4
|Киселев Сергей 59 3
|Зимин Виктор 3 2
|Путин Владимир 3171 1
|Богачев Игорь 180 1
|Владимиров Дмитрий 15 1
|Килин Алексей 1 1
|Иванов Антон 74 1
|Иванов Сергей 388 1
|Носков Михаил 24 1
|Колесник Андрей 23 1
|Шарков Максим 13 1
|Крупский Владимир 7 1
|Лаптев Андрей 7 1
|Данчук Эдуард 1 1
|Тиман Юрий 4 1
|Резников Андрей 7 1
|Полуянов Дмитрий 1 1
|Герасин Павел 1 1
|Гроо Александр 2 1
|Симаткина Светлана 37 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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