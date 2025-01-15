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Россия СФО Хакасия Республика Черногорск

Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск


15.01.2025 На 20% быстрее: «МегаФон» «прокачал» 4G в Хакасии 1
13.12.2024 МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации 1
01.11.2024 Владельцы более 30 тыс. частных домов в Красноярском крае и Хакасии получат доступ к цифровым сервисам «Ростелекома» 1
04.10.2024 Любители электронной музыки в Хакасии смотрели фестиваль «ХанБасс» онлайн благодаря МТС 2
18.09.2024 МТС внедрила систему мониторинга образовательного процесса в крупной школе Черногорска 1
22.04.2024 В Абакане и пригороде на треть ускорился мобильный интернет 1
11.03.2024 Популярные курорты России вошли в топ самых кошачьих городов 1
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
15.04.2019 Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии 1
26.12.2018 Tele2 запустил 4G в Приисковом 1
10.10.2016 «Транстелеком» расширил сотрудничество с сетью магазинов «Командор» в Хакасии 1
01.08.2016 МТС запустила LTE-1800 в Тыве и Хакасии 1
23.06.2016 МТС «прокачала» мобильную сеть в Хакасии 1
08.12.2015 Tele2 инвестирует 600 млн руб. в развитие услуг связи в Хакасии 1
02.11.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи СУЭК в Хакасии 1
07.08.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Черногорске Республики Хакасия 2
21.07.2015 МТС фиксирует рост спроса на M2M-сервисы среди корпоративных клиентов в Хакасии 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 1
17.10.2014 МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 2
05.08.2014 «Билайн» запустил 4G в Абакане и Черногорске 1
17.07.2014 МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 2
17.06.2014 ТТК в 20 раз увеличил пропускную способность магистральной сети в Хакасии 2
21.10.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Хакасии 1
02.08.2013 ТТК начал строительство сети ШПД в Черногорске 2
26.04.2013 «Ростелеком» подключил более 100 тыс. абонентов «Домашнего Интернета» в Красноярском крае и Хакасии 1
19.02.2013 «Ростелеком» предоставит доступ в интернет для ГУ МЧС России по Республике Хакасия 1
01.03.2012 Dr.Web AV-Desk от «Доктор Веб» внедрили еще три интернет-провайдера 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
25.10.2010 «Сибирьтелеком» начал предоставлять услуги интернет-доступа по технологии GPON в Абакане 1
27.08.2010 «Сибирьтелеком» обеспечил доступом в интернет детей-инвалидов в Хакасии 1
02.04.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Сибирском регионе 1
31.03.2010 МТС запустила сеть 3G в республике Хакасия 1
10.02.2009 ArmA 2: Видео 2
12.03.2008 «ТрансТелеКом» предоставит услуги междугородной связи прокуратуре Хакасии 1
25.05.2007 ЕТК понизила стоимость SMS для выпускников 1
15.09.2006 "Мегафон-Сибирь" запускает сеть в Республике Хакасия 1
17.08.2004 "Би Лайн GSM" стартует в Хакасии 1
02.04.2004 "Енисейтелеком" инвестирует $30 млн. в развитие сотовой связи 1

Публикаций - 40, упоминаний - 47

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 6
Ростелеком 9700 4
МегаФон 8804 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 2
Цифра ГК 2426 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Huawei 3933 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 2
Stoneridge-Orlaco 3 1
Trimble 46 1
Samsung Electronics 10254 1
Apple Inc 12100 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
LG Electronics 3614 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ZTE Corporation 747 1
БАРС Груп 545 1
Sony 6544 1
HTC Corporation 1499 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Huawei Technologies 399 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Киасофт ЦАБ - Киасофт Центр автоматизации бизнеса 2 1
Telegram Group 1983 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 2
Почта России ПАО 2112 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Борец Производственная Компания - Borets 32 1
Командор ТД 9 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Абрау-Дюрсо 18 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 2
USB modem - USB модем 303 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 244 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 3
БелАЗ 7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 2
Delphi - язык программирования 140 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 1
Apple iPad mini 418 1
Apple iPhone 5 772 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
МТС 3G-сеть 116 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Microsoft Windows 15656 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Bohemia Interactive - Arma - Armed Assault 68 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
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Зимин Виктор 3 2
Путин Владимир 3171 1
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