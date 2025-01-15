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Россия СФО Хакасия Республика Ширинский район Шира

Россия - СФО - Хакасия Республика - Ширинский район - Шира


15.01.2025 На 20% быстрее: «МегаФон» «прокачал» 4G в Хакасии 1
13.12.2024 МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации 1
30.09.2022 МТС запустила VR-тур по заповедной Хакасии 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
21.10.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Хакасии 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
12.03.2008 «ТрансТелеКом» предоставит услуги междугородной связи прокуратуре Хакасии 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Ростелеком 9701 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
БАРС Груп 545 1
Киасофт ЦАБ - Киасофт Центр автоматизации бизнеса 2 1
МегаФон 8805 1
Почта России ПАО 2112 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Борец Производственная Компания - Borets 32 1
Красноярский краеведческий музей 3 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 1
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
Фонд капитального ремонта 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
МТС Big Data 265 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 1
Иванов Антон 74 1
Зимин Виктор 3 1
Непомнящий Виктор 1 1
Чарков Сергей 1 1
Чаркова Юлия 1 1
Ширяева Олеся 4 1
Чустеева Тамара 1 1
Киселев Сергей 59 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 40 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Усть-Абакан 11 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз 20 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Россия - СФО - Республика Тыва 304 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 32 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 36 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 97 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 296 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 40 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 43 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 15 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 90 1
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 28 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 12 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 92 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Позарым имени В.М. Зимина - Государственный природный заказник федерального значения 1 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 17 1
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово 21 1
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 29 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абаза 11 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Орджоникидзевский район - Приисковое 6 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 27 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 71 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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