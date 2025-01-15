Россия СФО Хакасия Республика Ширинский район Шира
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
|Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
|Фонд капитального ремонта 21 1
|ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
|МТС Big Data 265 1
|ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
|БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 1
|Иванов Антон 74 1
|Зимин Виктор 3 1
|Непомнящий Виктор 1 1
|Чарков Сергей 1 1
|Чаркова Юлия 1 1
|Ширяева Олеся 4 1
|Чустеева Тамара 1 1
|Киселев Сергей 59 1
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