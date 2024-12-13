ый позволяет изучать потенциал районов города и анализировать их возможности для развития бизнеса. « Геоаналитика » будет полезна малому и среднему бизнесу, но подойдёт и крупным компаниям: данны

бучению Data Fusion Contest 2024. Участникам было предложено попробовать свои силы в двух задачах: « Геоаналитика » и «Модели оттока», а также публично продемонстрировать свое решение в рамках сп

урентам, объектам с высокой проходимостью и транспортным узлам. За счет аналитики сервиса бизнес может также прогнозировать влияние нового магазина или отделения на показатели уже открытых точек. *** Геоаналитика VK Predict — это сервисы клиентской аналитики и системы поддержки принятия решений на основе анализа массивов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Сре

ы администрации субъектов РФ и открытые порталы субъектов страны. В случае с крупным бизнесом — это геоаналитические SaaS, специальное ПО по ЭВМ, математические модели и уникальные базы данных.

список математически выверенных мероприятий для сокращения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона. «С применением облачной BI-системы DataLens разработана геоаналитическая система Удмуртской Республики. Она позволяет на основе статистических данных с сайта Госавтоинспекции прогнозировать и анализировать влияние на количество ДТП и тяжесть их посл