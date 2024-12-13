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|13.12.2024
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МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации
ых точек сети и проанализировал покупательскую аудиторию. Об этом CNews сообщили представители МТС. Геоаналитическая платформа «Геоэффект» от МТС позволила проанализировать обезличенные данные
|08.10.2024
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«Яндекс Карты» помогут предпринимателям находить места для открытия бизнеса
ый позволяет изучать потенциал районов города и анализировать их возможности для развития бизнеса. «Геоаналитика» будет полезна малому и среднему бизнесу, но подойдёт и крупным компаниям: данны
|17.04.2024
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ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024
бучению Data Fusion Contest 2024. Участникам было предложено попробовать свои силы в двух задачах: «Геоаналитика» и «Модели оттока», а также публично продемонстрировать свое решение в рамках сп
|20.10.2023
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«Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта
дущем на базе платформы коммерческие и государственные организации смогут разрабатывать собственные геоаналитические приложения. *** ГК «Геоскан» — группа российских hi-tech компаний, осуществл
|24.04.2023
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ML-сервис геоаналитики VK поможет увеличить прибыль от новых офлайн-точек
урентам, объектам с высокой проходимостью и транспортным узлам. За счет аналитики сервиса бизнес может также прогнозировать влияние нового магазина или отделения на показатели уже открытых точек. *** Геоаналитика VK Predict — это сервисы клиентской аналитики и системы поддержки принятия решений на основе анализа массивов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Сре
|22.12.2022
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Денис Струков -
Денис Струков, «Геоинтеллект»: Геоинформационные технологии помогают управлять городом и бизнесом
ы администрации субъектов РФ и открытые порталы субъектов страны. В случае с крупным бизнесом — это геоаналитические SaaS, специальное ПО по ЭВМ, математические модели и уникальные базы данных.
|28.11.2022
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Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens
список математически выверенных мероприятий для сокращения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона. «С применением облачной BI-системы DataLens разработана геоаналитическая система Удмуртской Республики. Она позволяет на основе статистических данных с сайта Госавтоинспекции прогнозировать и анализировать влияние на количество ДТП и тяжесть их посл
|26.01.2021
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СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными
которую СП ВТБ и Ростелекома запустило в августе 2020 года. + «Применение big data и технологий искусственного интеллекта давно играет важнейшую роль при принятии решений о развитии бизнеса. При этом геоаналитика — направление, которое имеет огромный потенциал. Сейчас далеко не все компании имеют в своем штате data science специалистов по геоаналитике. Уникальный сервис от „Платформы больши
|07.12.2020
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«Билайн бизнес» поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории
«Билайн бизнес» (структурное подразделение компании «Вымпелком») объявил о запуске нового решения «Билайн.Геоаналитика», которое поможет компаниям определить наиболее подходящие локации для открытия новых точек продаж, а государственным институтам – развивать социальную и туристическую инфраструкту
|24.10.2016
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Вид со спутника: как геоаналитика помогает искать места для торговых точек
кретных анализируемых локаций. Автоматизировать цепочку бизнес-процессов призваны геомаркетинговые (геоаналитические, геоинформационные) системы: от анализа выбора места до принятия решения о р
|11.02.2016
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«Совзонд» расширил функционал информационной системы «Геоаналитика.Архив»
В конце 2015 г. компания «Совзонд» анонсировала выход информационной системы «Геоаналитика.Архив», входящей в линейку программных продуктов «Геоаналитика» и предназначенной для формирования банков пространственных данных различного уровня и назначения. В течение п
|27.06.2013
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Бизнес осваивает возможности геоаналитики
а карте, превращается в инструмент принятия решений в чрезвычайной ситуации. Технологические основы Геоаналитика (Geospatial Analysis) или геопространственный анализ – это подход, ориентированн
Картография и навигация и организации, системы, технологии, персоны:
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|Кирьянова Александра 135 3
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