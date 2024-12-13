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Индексная книга (каталог) CNews*
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Картография и навигация ГИС Геоаналитика Геопространственный анализ Geospatial analysis Geoanalytics Геоаналитические сервисы



13.12.2024 МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации

ых точек сети и проанализировал покупательскую аудиторию. Об этом CNews сообщили представители МТС. Геоаналитическая платформа «Геоэффект» от МТС позволила проанализировать обезличенные данные

08.10.2024 «Яндекс Карты» помогут предпринимателям находить места для открытия бизнеса

ый позволяет изучать потенциал районов города и анализировать их возможности для развития бизнеса. «Геоаналитика» будет полезна малому и среднему бизнесу, но подойдёт и крупным компаниям: данны
17.04.2024 ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024

бучению Data Fusion Contest 2024. Участникам было предложено попробовать свои силы в двух задачах: «Геоаналитика» и «Модели оттока», а также публично продемонстрировать свое решение в рамках сп
20.10.2023 «Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта

дущем на базе платформы коммерческие и государственные организации смогут разрабатывать собственные геоаналитические приложения. *** ГК «Геоскан» — группа российских hi-tech компаний, осуществл
24.04.2023 ML-сервис геоаналитики VK поможет увеличить прибыль от новых офлайн-точек

урентам, объектам с высокой проходимостью и транспортным узлам. За счет аналитики сервиса бизнес может также прогнозировать влияние нового магазина или отделения на показатели уже открытых точек. *** Геоаналитика VK Predict — это сервисы клиентской аналитики и системы поддержки принятия решений на основе анализа массивов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Сре
22.12.2022 Денис Струков -

Денис Струков, «Геоинтеллект»: Геоинформационные технологии помогают управлять городом и бизнесом

ы администрации субъектов РФ и открытые порталы субъектов страны. В случае с крупным бизнесом — это геоаналитические SaaS, специальное ПО по ЭВМ, математические модели и уникальные базы данных.
28.11.2022 Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens

список математически выверенных мероприятий для сокращения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона. «С применением облачной BI-системы DataLens разработана геоаналитическая система Удмуртской Республики. Она позволяет на основе статистических данных с сайта Госавтоинспекции прогнозировать и анализировать влияние на количество ДТП и тяжесть их посл
26.01.2021 СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными

которую СП ВТБ и Ростелекома запустило в августе 2020 года. + «Применение big data и технологий искусственного интеллекта давно играет важнейшую роль при принятии решений о развитии бизнеса. При этом геоаналитика — направление, которое имеет огромный потенциал. Сейчас далеко не все компании имеют в своем штате data science специалистов по геоаналитике. Уникальный сервис от „Платформы больши
07.12.2020 «Билайн бизнес» поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории

«Билайн бизнес» (структурное подразделение компании «Вымпелком») объявил о запуске нового решения «Билайн.Геоаналитика», которое поможет компаниям определить наиболее подходящие локации для открытия новых точек продаж, а государственным институтам – развивать социальную и туристическую инфраструкту
24.10.2016 Вид со спутника: как геоаналитика помогает искать места для торговых точек

кретных анализируемых локаций. Автоматизировать цепочку бизнес-процессов призваны геомаркетинговые (геоаналитические, геоинформационные) системы: от анализа выбора места до принятия решения о р
11.02.2016 «Совзонд» расширил функционал информационной системы «Геоаналитика.Архив»

В конце 2015 г. компания «Совзонд» анонсировала выход информационной системы «Геоаналитика.Архив», входящей в линейку программных продуктов «Геоаналитика» и предназначенной для формирования банков пространственных данных различного уровня и назначения. В течение п
27.06.2013 Бизнес осваивает возможности геоаналитики

а карте, превращается в инструмент принятия решений в чрезвычайной ситуации. Технологические основы Геоаналитика (Geospatial Analysis) или геопространственный анализ – это подход, ориентированн

Публикаций - 93, упоминаний - 114

Картография и навигация и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 11
МегаФон 8803 8
Yandex - Яндекс 7339 8
Прогноз 1650 7
Ростелеком 9699 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 6
Oracle Corporation 6687 4
Esri 165 4
Совзонд - Sovzond 118 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
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IBM - International Business Machines Corp 9441 3
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2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 3
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 3
ESG - Enterprise Strategy Group 239 3
Samsung Electronics 10254 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
SAP SE 5276 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Apple Inc 12099 2
Softline - Софтлайн 2810 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
SAS Institute 971 2
БАРС Груп 545 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Nginx - Энджайникс 164 2
ИКС - Форпост 72 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Google LLC 11775 2
HERE Technologies 108 2
Терн ГК - Tern Group 75 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
Data+ 36 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Альфа-Банк 1769 3
X5 Group - Перекрёсток 544 3
Геометрия НПО 140 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
eBay Inc 1619 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Связной ГК 1369 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
BMW Group 446 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Coursera 50 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Tesla Motors 396 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Volvo Cars 253 1
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
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Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
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РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
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Microsoft Office 3734 2
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Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 2
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Yandex DataLens 37 2
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МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 2
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
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Каем Кирилл 34 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 3
Россия - СФО - Иркутская область 1087 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 28
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 22
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 7
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 6
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 6
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Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Forbes - Форбс 816 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
The Bell - Издание 42 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 3
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IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 3
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
РАН ФНЦ Агроэкологии - Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук - Всероссийский НИИ агролесомелиорации 1 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
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ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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