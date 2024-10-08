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«Яндекс Карты» помогут предпринимателям находить места для открытия бизнеса

«Яндекс Карты» запустили «Геоаналитику» — бесплатный сервис, который позволяет изучать потенциал районов города и анализировать их возможности для развития бизнеса. «Геоаналитика» будет полезна малому и среднему бизнесу, но подойдёт и крупным компаниям: данные сервиса позволят выбрать локацию для открытия офлайн-бизнеса.

Сервис поможет в решении разнообразных задач. К примеру, с помощью данных из «Геоаналитики» можно оценить количество потенциальных клиентов и конкурентов, понять активность спроса на конкретные услуги, найти оптимальные локации для размещения магазинов, складов и других объектов, определить перспективные места для застройки или подходящие зоны для размещения рекламы в городе.

«Геоаналитика» визуализирует данные в виде тепловой карты. На ней различные районы городов можно сравнить между собой по уровню автомобильного и пешеходного трафика, статистике поисковых запросов из «Яндекс Карт» и насыщенности различными типами бизнесов, а также ознакомиться с социально-демографическими данными. «Геоаналитика» от «Яндекс Карт» — это сервис, который предоставляет информацию по пешеходному и автомобильному трафику бесплатно.

На старте аналитические данные будут доступны для 16 городов. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это, например, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие города-миллионники.

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«Благодаря опыту разработки интерактивных карт, собственным технологиям сбора и обработки геоданных нам удалось создать платформу с максимально актуальной информацией о местности. Она помогает анализировать возможности разных районов города для создания сервисов и услуг. Мы рады бесплатно делиться полезным инструментом с предпринимателями, чтобы компании любого масштаба и отрасли могли развивать свой бизнес, используя data-driven-подход», — сказал Александр Тармолов, руководитель разработки «Геоаналитики» от «Яндекс Карт».

Помимо «Геоаналитики», «Яндекс Карты» также предоставляют бизнесу возможность использовать актуальные геоданные, встраивать карты на сайты и в приложения, планировать маршруты и управлять навигацией с помощью решений от API «Яндекс Карт».

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