Спецпроекты

СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Специалисты банка ВТБ и совместного предприятия ВТБ и «Ростелекома» «Платформа больших данных» первыми в России создали сервис по предоставлению специализированных массивов обезличенных геоданных для решения задач по развитию компаний как малого и среднего, так и крупного бизнеса в любых отраслях — Geo-embedding. Сервис основан на применении нейронных-сетей в геоаналитике.

Обезличенные геоданные включают в себя множество сопоставленных слоев данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов.

Сервис дает компаниям «полуфабрикат» обработанных и подготовленных специализированных векторных представлений Big data, сформированных для решения задач компании; может применяться для поиска оптимальных локаций для новых точек продаж, оценки потенциала и установления умных KPI в ранее открытых точках, оценки инвестиционной привлекательности проектов; позволяет специалистам data scientists даже без опыта в геоаналитике полноценно объединять полученные геоданные с уже применяющимися в компаниях аналитическими моделями.

Сервис особенно актуален для развивающих собственную Data Science компаний, которые хотят снизить затраты на преобработку и закупку первичных геоданных с сохранение качества и эффективности моделей в процессе объединения внутренних и внешних геоданных; он является новым проектом первой в России универсальной платформы геоаналитики, которую СП ВТБ и Ростелекома запустило в августе 2020 года. +

«Применение big data и технологий искусственного интеллекта давно играет важнейшую роль при принятии решений о развитии бизнеса. При этом геоаналитика — направление, которое имеет огромный потенциал. Сейчас далеко не все компании имеют в своем штате data science специалистов по геоаналитике. Уникальный сервис от „Платформы больших данных“ позволит любым компаниям применять уже подготовленные и обработанные массивы данных для решения самых разных задач и принятия решений о развитии и повышении эффективности бизнеса», — заявил глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Банк ВТБ и «Ростелеком» весной 2020 года создали совместное предприятие «Платформа больших данных». В августе прошлого года «Платформа больших данных» представила первую в России универсальную геоплатформу, которая позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы в конкретных локациях для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестпривлекательность зданий и земельных участков.

Продукты геоплатформы для оценки и прогноза потока покупателей и для размещения таргетированной рекламы тестируют один из лидеров среди российских торговых сетей — «Магнит» и крупнейший оператор наружной, транзитной и indoor-рекламы в России Russ Outdoor.

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