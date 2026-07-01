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Russ ГК Russ Outdoor Русс Аутдор

Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор

ГК Russ — национальный оператор наружной рекламы, эксперт в сфере визуальных городских коммуникаций. Компания управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 76 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в городах Московской области, размещает рекламу в метро и наземном транспорте, поездах и вокзалах РЖД и аэропортах: Пулково, Внуково, Сочи, Владивосток, Южно-Сахалинск. Суммарный охват рекламных конструкций — более 85 млн. человек в месяц (данные 2023 года).

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2026 Wildberries купил огромную онлайн-аптеку с сетью по всей России 1
Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют 1
19.06.2024 Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга» 1
30.06.2023 В России создается гигант в сфере цифровой рекламы 2
02.08.2022 Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито» 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1
15.06.2021 Платформа myTarget запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы 1
26.01.2021 СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными 1
30.12.2020 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах с помощью больших данных 1
02.11.2020 МТС повысила эффективность наружной рекламы с помощью Big Data 1
11.08.2020 Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики 1
13.09.2019 IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor 1
23.04.2019 В «Яндекс.Такси» назначен финансовый директор 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 64 2
Ростелеком 10860 2
SAP SE 5575 2
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 42 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
МегаФон 10612 1
Yandex - Яндекс 9103 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15562 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
МегаФон - Талмер - Talmer 56 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 299 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 142 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1051 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1590 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
LEGO 257 1
Uber 352 1
Сбер - СберАвто 38 1
MAER Group 2 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Alfa Capital Partner 1 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8744 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1204 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1254 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 312 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2392 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3657 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2324 3
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13640 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6502 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5318 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61071 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7789 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9284 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21710 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34359 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64211 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 314 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12722 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22735 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12952 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35752 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13499 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4691 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7741 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2647 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29554 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1296 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2020 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12808 1
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Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Red Hat Network Satellite - Red Hat Satellite 18 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 171 1
Сбер - AutoML - LightAutoML 9 1
SAP Basis 16 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
Cisco ACI Multi-POD 6 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 748 1
Toyota Camry 31 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 228 1
Недобросовестная конкуренция 55 1
IBM DB2 396 1
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Linux OS 11424 1
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 986 1
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Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 129 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 107 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 225 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164608 12
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 714 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3543 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1116 1
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2252 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33380 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18007 1
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Лоббизм - Lobbying 95 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1170 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5619 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8023 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3938 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5709 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 157 1
News Corp - News Corporation 221 1
Ведомости 1434 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2349 1
Mobile Research Group 87 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 179 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 599 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196935.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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