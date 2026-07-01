Получите все материалы CNews по ключевому слову
Russ ГК Russ Outdoor Русс Аутдор
ГК Russ — национальный оператор наружной рекламы, эксперт в сфере визуальных городских коммуникаций. Компания управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 76 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в городах Московской области, размещает рекламу в метро и наземном транспорте, поездах и вокзалах РЖД и аэропортах: Пулково, Внуково, Сочи, Владивосток, Южно-Сахалинск. Суммарный охват рекламных конструкций — более 85 млн. человек в месяц (данные 2023 года).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 321 2
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 1
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
|Сурыгина Марина 7 2
|Кирьянов Артем 17 2
|Склярова Яна 2 2
|Садоян Григорий 2 2
|Мишустин Михаил 781 2
|Кулик Вадим 206 2
|Айвазов Александр 32 1
|Бакальчук Владислав 46 1
|Зеленков Константин 7 1
|Майор Константин 2 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Ивицкий Дмитрий 21 1
|Сендеров Евгений 1 1
|Мерзликин Дмитрий 1 1
|Шубин Иван 9 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 69 1
|Пешняк Борис 3 1
|Пуликов Артем 28 1
|Филина Мария 5 1
|Ситников Алексей 8 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Ковалев Андрей 41 1
|Гартунг Валерий 3 1
|Ананских Игорь 3 1
|Байдужий Андрей 1 1
|Худавердян Тигран 94 1
|News Corp - News Corporation 221 1
|Ведомости 1434 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2349 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.