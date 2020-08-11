Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики

Компания «Платформа больших данных», созданная весной 2020 г. банком ВТБ и компанией «Ростелеком», разработала и внедряет первую в России универсальную геоплатформу на основе анализа обезличенных данных с применением методов автоматического машинного обучения (Auto ML). Она позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестиционную привлекательность зданий и земельных участков.

Продукты геоплатформы для оценки и прогноза потока покупателей и размещения таргетированной рекламы уже тестируют российская торговая сеть «Магнит» и оператор наружной рекламы в России Russ Outdoor.

«Геоплатформа уже доступна в 50 крупнейших городах России. С ее помощью мы можем дать оценку локаций площадью 500 на 500 метров. Геоплатформа сопоставит 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов и предложит оптимальную площадку, например, для новой парикмахерской, рекламного билборда для узкоспециализированной аудитории или строительства жилого комплекса», — сказал глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Собранные в единую геосетку данные позволяют использовать методы автоматического машинного обучения — Аuto ML, что ускоряет вывод продуктов на рынок. Технологии могут быть адаптированы под конкретные задачи той или иной компании всего за неделю.

«Технологии геоплатформы ВТБ и “Ростелекома” могут быть полезны совершенно разным компаниям: от ретейла и производителей продуктов питания и бытовой химии, фитнес-центров до банков, страховых компаний, девелоперов и логистических компаний», — отметил член совета директоров «Платформы больших данных», вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.