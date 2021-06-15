Платформа myTarget запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы

myTarget, рекламная платформа Mail.ru Group, запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы. Теперь и крупные, и небольшие компании смогут сами настраивать показ рекламы более чем на 900 цифровых носителях в Москве, Санкт-Петербурге и еще 13 крупнейших городах России. Теперь через myTarget можно запускать омниканальные маркетинговые кампании: и в интернете, и в супермаркетах, и на цифровых наружных поверхностях – билбордах, суперсайтах, ситибордах и медиафасадах. Среди первых партнеров – Gallery, Russ Outdoor и MAER.

Решение позволяет транслировать рекламу на цифровых носителях как с возможностью максимизации целевого охвата – реклама показывается в тот момент, когда доля целевой аудитории рекламодателя вблизи конструкции выше – так и без таргетирования. Портрет аудитории определяется на базе агрегированных обезличенных данных по социально-демографическим признакам и интересам.

«Для нас важно разрабатывать экосистему инструментов, которые позволят компаниям решать ключевые бизнес-задачи и в онлайне, и в офлайне. Благодаря запуску нового инструмента любой рекламодатель – будь то глобальная корпорация или небольшая кофейня рядом с домом – сможет быстро и просто запустить рекламу на цифровых наружных носителях через myTarget. Инструменты платформы позволяют сделать традиционный формат продвижения более гибким и удобным, а подробная аналитика дает возможность оценивать эффективность цифровой наружной рекламы. Таким образом, myTarget становится комплексной платформой для запуска цифровых маркетинговых O2O-кампаний и сквозной аналитики результатов продвижения», – сказала Мария Филина, руководитель направления DOOH Mail.ru Group.

Чтобы запустить кампанию в рекламном кабинете myTarget, необходимо выбрать цель «Наружная реклама». Охватить целевую аудиторию можно, задав параметры таргетирования: пол, возраст, интересы и географию – с точностью до адреса расположения рекламной конструкции. Оплата размещений рекламы производится за количество рекламных контактов (OTS – Opportunity to See).

По итогам продвижения рекламодатели смогут получить в кабинете платформы ежедневную статистику по фактическому показателю OTS и проценту выполнения дневного плана. Кроме того, доступна и расширенная аналитика, которая включает следующие показатели: охват, частоту контакта, OTS, смещение аффинити (показатель охвата целевой аудитории рекламной кампании относительно доли этой аудитории в общем объеме трафика рядом с выбранными конструкциями), объем доступного сегмента для ремаркетинга.

Обезличенный сегмент пользователей, которые могли видеть рекламный ролик на наружном носителе, автоматически добавляется в кабинет myTarget со второго дня продвижения и обновляется ежедневно до завершения кампании. Таким образом, рекламодатели смогут продолжить общение с аудиторией в онлайне, используя инструменты платформы – например, напомнить о себе потенциальным и текущим клиентам с помощью ремаркетинга. Компании, которые работают в офлайне, смогут проанализировать влияние продвижения в наружной рекламе на доходимость до торговых точек и конверсию в посетителей сайтов. А рекламодатели мобильных приложений – оценить эффективность кампании для привлечения установок.

Марина Сурыгина, директор по digital-стратегии и маркетингу Gallery, сказала: «Мы рады сотрудничеству с таким надежным партнером как Mail.ru Group. Наша общая задача сделать так, чтобы такой медиаканал, как цифровая наружная реклама, был прост, понятен и доступен каждому рекламодателю. Именно поэтому более 600 наших цифровых экранов с сегодняшнего дня доступны на платформе myTarget».

«Мы приветствуем появление новых инструментов, позволяющих бизнесу любого размера продвигать свои продукты и услуги в наружной рекламе», – отметили в компании Russ Outdoor.

Константин Майор, CEO MAER, сказал: «Мы рады представить бизнесу новый канал для самостоятельного размещения наружной рекламы. Благодаря партнерству медиахолдинга MAER с myTarget — одной из крупнейших платформ, — клиенты получат доступ ко всероссийской сети высокотехнологичных медиафасадов и суперсайтов, смогут запускать омникальные кампании, отслеживать в реальном времени статистику видевших, а также „догонять“ в онлайне офлайн-аудиторию. Абсолютно все можно делать удаленно: настраивать кампанию, отправлять контент на модерацию и следить за показами».