Machine augmented intelligence Intelligence amplification Cognitive augmentation Усиление машинного интеллекта Augmented analytics Дополненная аналитика Расширенная аналитика
Machine augmented intelligence и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Сирота Юрий 67 4
|Петров Михаил 138 3
|Жучков Эдуард 12 3
|Саркисов Тигран 35 3
|Голицын Сергей 26 3
|Мягких Павел 3 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Кравченко Сергей 13 3
|Воронин Станислав 7 2
|Нугманов Андрей 8 2
|Маас Эдуард 6 2
|Хачапуридзе Татьяна 4 2
|Янычев Андрей 1 1
|Фатеев Олег 7 1
|Тюрин Игорь 1 1
|Кондратов Андрей 3 1
|Некрасова Татьяна 4 1
|Мотренко Андрей 10 1
|Казанцев Сергей 16 1
|Талденков Алексей 2 1
|Крашенинников Александр 1 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Иванов Кирилл 17 1
|Кедров Сергей 4 1
|Матвеев Никита 2 1
|Наумов Даниил 8 1
|Жуков Леонид 2 1
|Ахобадзе Анна 1 1
|Воскресенский Борис 2 1
|Герасименко Анна 1 1
|Писарев Андрей 18 1
|Пятигорский Александр 24 1
|Чуглин Александр 2 1
|Ситников Николай 14 1
|Голов Николай 3 1
|Гегамов Николай 18 1
|Барташев Николай 7 1
|Нурутдинов Альберт 6 1
|Зингерман Борис 38 1
|Ашманов Станислав 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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