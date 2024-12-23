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Индексная книга (каталог) CNews*
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Machine augmented intelligence Intelligence amplification Cognitive augmentation Усиление машинного интеллекта Augmented analytics Дополненная аналитика Расширенная аналитика



23.12.2024 «Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов 1
16.12.2024 «Дзен» дал возможность авторам зарабатывать на своем эксклюзивном контенте 1
22.10.2024 «Яндекс» запускает решение для размещения рекламы на цифровых экранах 1
24.09.2024 В решении Сбербанка для грузоперевозчиков появилась расширенная отраслевая аналитика 1
18.09.2024 VK запустила платформу для взаимодействия авторов и бизнеса — VK AdBlogger 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
10.06.2024 Обновление Bi.Zone Secure DNS: повышение прозрачности трафика и управляемости сервиса 1
19.12.2023 «Дельта BI» вошла в топ-5 платформ бизнес-аналитики по версии CNews Analytics 1
14.12.2023 Вышла новая версия системы расширенной аналитики «Дельта BI» 1
04.09.2023 Аптечные сети «36,6» и «Горздрав» совместно с GlowByte совершенствуют систему мониторинга обратной связи от клиентов 1
02.02.2023 Navicon внедрил аналитическую платформу «Дельта BI» 2
28.12.2022 Алексей Печенкин, Новикомбанк: Изменение ландшафта киберугроз будет напоминать «битву киберинтеллектов» 1
29.10.2022 6 тенденций на рынке BI в 2022 году 1
29.08.2022 Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии 1
27.07.2022 Альберт Нурутдинов -

Альберт Нурутдинов, «Инфосистемы Джет»: Как российскому бизнесу выжить без западных BI-систем

 1
07.04.2022 Большие данные и бизнес-аналитика 2022 2
24.12.2021 Мировые правительства потратили на цифровизацию вдвое больше, чем ожидалось 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
15.06.2021 Платформа myTarget запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы 1
15.04.2021 Большие данные и аналитика 2021 2
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 2
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 2
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 2
18.12.2020 ПГК автоматизировала процесс закупок автоуслуг с помощью SaaS-сервиса «Площадки АТИ» 1
19.11.2020 9 вещей про ИИ, которые необходимо знать ИТ-директору 1
27.10.2020 Как взыскать долги «на основе данных» 1
13.07.2020 Gartner: 10 главных тенденций в обработке данных и аналитике 1
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
28.05.2020 «Форсайт» вошел в рейтинг крупнейших российских разработчиков решений для анализа данных 1
26.05.2020 Рынок аналитики растет и становится все более разнообразным 2
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
27.01.2020 10 разрушительных тенденций в ИТ на 2020 год 1
25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

 2
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1
13.11.2019 5 технологий искусственного интеллекта, которые изменят бизнес в ближайшем будущем 1
03.10.2019 Mail.ru Group расширила статистику в конструкторе отчетов для рекламодателей 1
05.09.2019 Аналитика 3.0: рынок сконцентрирован на цифровизации 1
30.08.2019 3 главных ИТ-тренда для корпоративного сектора 1
03.07.2019 FleishmanHillard назвала самые популярные направлениях в высоких технологиях 2
29.11.2018 VMware расширила возможности платформы для гибридного облака 1

Публикаций - 55, упоминаний - 64

Machine augmented intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce.com - Tableau Software 110 7
Oracle Corporation 6688 6
SAP SE 5277 5
Microsoft Corporation 24625 5
Qlik - QlikTech 160 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Salesforce.com 427 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Alibaba Group 422 2
Softline - Софтлайн 2811 2
KPMG 256 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Прогноз 1650 2
ThoughtSpot 7 2
Dell EMC 5027 2
8213 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
Ramax - Рамакс 115 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 19 1
X Corp - Twitter 2845 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Открытые технологии 701 1
Крок - Croc 1777 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 1
Navicon - Навикон 284 1
Infor - infor business AG 240 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Почта России ПАО 2112 1
Лента - Утконос 177 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Лудинг - Luding 10 1
American Express - Amex 328 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Volvo Cars 253 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
FleishmanHillard - Fleishman-Hillard Inc 3 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Альфа-Банк 1769 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 42 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
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Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud 47 2
Statista 229 1
Крок Большие данные 1 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
SAP Process Mining by Celonis 15 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
SAS ModelOps 13 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
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Oracle Inventory Optimization 1 1
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Жучков Эдуард 12 3
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Казанцев Сергей 16 1
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Иванов Кирилл 17 1
Кедров Сергей 4 1
Матвеев Никита 2 1
Наумов Даниил 8 1
Жуков Леонид 2 1
Ахобадзе Анна 1 1
Воскресенский Борис 2 1
Герасименко Анна 1 1
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Голов Николай 3 1
Гегамов Николай 18 1
Барташев Николай 7 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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