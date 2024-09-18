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VK запустила платформу для взаимодействия авторов и бизнеса — VK AdBlogger

Новая платформа поможет бизнесу привлечь новых клиентов и нарастить узнаваемость бренда, а авторам — монетизировать сообщества и получать заявки на рекламу от крупных компаний. Первой площадкой, где доступна VK AdBlogger, стала социальная сеть «ВКонтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Для бизнеса

Благодаря VK AdBlogger бизнесу доступны расширенные возможности для размещения рекламы, оптимизации продвижения и анализа результатов. Рекламодатели могут выбирать интересующих авторов, оценивать статистику сообществ и напрямую договариваться о размещении рекламы. Доступен точный поиск сообществ: многоуровневые фильтры позволяют подобрать группы с наиболее подходящей аудиторией. В интерфейсе каталога есть статистика по сообществам и расширенная аналитика, которые позволяют оценить эффективность продвижения. Появилась возможность размещать нативную рекламу в VK Клипах. Рекламодатели могут заказывать у блогеров вертикальные ролики, чтобы нативно встроить их в контент сообществ. В скором времени рекламодатели смогут заказывать нативные интеграции в контент авторов VK Видео.

Для авторов

Платформа доступна для сообществ с аудиторией от тысячи подписчиков и предоставляет возможность получения заявок от рекламодателей через гибкую систему фильтров. Авторы могут назначать цены за услуги и управлять процессом — от обсуждения условий до выполнения задач по продвижению. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы и помогают избежать бумажной волокиты. С разрешения владельца сообщества доступен быстрый запуск рекламных кампаний без предварительного согласования.

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«Общий доход авторов «ВКонтакте» в 2023 г. составил 5,5 млрд руб. VK AdBlogger станет важным дополнением к существующим инструментам монетизации, давая авторам больше возможностей для заработка. Платформа привлекла крупных рекламодателей, и с ее развитием перспективы для авторов станут более масштабными. В будущем через VK AdBlogger можно будет размещать рекламу не только «ВКонтакте», но и на других площадках VK», — сказала директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза.

VK AdBlogger доступна на десктопе и мобильных устройствах. Регистрация открыта для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых авторов контента. Вскоре сервис станет доступен для физических лиц без самозанятости. К платформе присоединились крупные бренды-рекламодатели и более 10 тыс. сообществ. Постепенно она будет дополняться новыми инструментами и возможностями для монетизации контента и продвижения.

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