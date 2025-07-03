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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178141
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Гамза Ольга


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 «Студия Простора» VK запускает биржу видеоконтента 1
24.10.2024 «Простор» от VK поможет молодым дизайнерам привлечь новых клиентов 1
18.09.2024 VK запустила платформу для взаимодействия авторов и бизнеса — VK AdBlogger 1
15.06.2023 VK поможет развивать креативные индустрии в Камчатском крае 1
01.06.2023 Креативная платформа «Простор» от VK запустила бесплатную обучающую программу для медиахудожников 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Гамза Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4222 4
Radugadesign - Радугадизайн 2 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 6 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 52 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 1
Парк Зарядье 41 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 13 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16363 2
Data monetization - Монетизация данных 1726 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10899 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12940 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 523 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 1
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 58 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2998 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15498 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 192 1
VK Клипы 55 1
Титовец Анна 1 1
Нефедкин Иван 1 1
Морозова Юлия 1 1
Эпин Дарья 2 1
Фукс Наталья 1 1
Ломовая Дарья 1 1
Чеховская Ксюша 1 1
Смирнова Анна 4 1
Шульгин Алексей 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 970 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 709 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 560 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2366 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6409 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1263 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 604 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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