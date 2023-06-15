VK поможет развивать креативные индустрии в Камчатском крае

Правительство Камчатского края и VK подписали меморандум о сотрудничестве в сфере креативных индустрий в регионе. Стороны планируют развивать совместные инициативы, направленные на популяризацию творческих направлений в Камчатском крае. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сотрудничество включает в себя несколько направлений. Совместные проекты в очном и онлайн-форматах помогут повысить востребованность креативных индустрий, находить и развивать таланты, а также создать сообщество креаторов в музыке, дизайне и других творческих направлениях. Кроме того, партнеры планируют запуск арт-резиденции в Камчатском крае в рамках работы открытой креативной платформы «Простор» от VK.

«Благодаря цифровым технологиям и сервисам VK представители креативных индустрий могут заявить о себе и реализоваться в самых разных направлениях: от кино и музыки до дизайна и цифрового искусства. У Камчатского края есть серьезный потенциал для создания лучших практик в сфере креативных индустрий. Мы рады развивать сотрудничество с регионом и уверены, что оно позволит открыть на Камчатке новые таланты и создать оригинальные проекты, которые мы сможем масштабировать на всю страну», — отметила Ольга Гамза, директор по развитию социально значимых сервисов VK.

«Один из главных проектов сегодня для Камчатки — это реализация мастер-плана города, который был одобрен президентом России. Одна из задач — это создание арт-кластера. Хочу отметить, что это повлекло за собой новую и более амбициозную задачу формирования на Камчатке креативного сектора творческих индустрий. И в этом вопросе компания VK — это наш первый серьезный партнер. Мы подписываем соглашение, согласно которому компания будет оказывать нам поддержку в создании арт-резиденции и организации разнообразных мероприятий. Эти меры будут включать развитие общественных пространств, стимулирование креативных отраслей, дизайна, творческих индустрий, связанных с различными сферами в области искусства. Мы считаем, что Камчатка обладает замечательными возможностями для развития данного направления», — сказала Юлия Морозова, заместитель председателя правительства Камчатского края.

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VK — российская технологическая компания. Продуктами и сервисами VK пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.