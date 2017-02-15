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Правительство Камчатского края Губернатор Камчатского края органы государственной власти

Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


15.02.2017 «Норбит» автоматизировала бюджетный процесс Министерства финансов Камчатского края

пу компаний «Ланит») объявила об успешном завершении проекта по автоматизации бюджетного процесса в Министерстве финансов Камчатского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта уст
28.04.2015 «Открытый бюджет» в Министерстве финансов Камчатского края стал доступен каждому

послании президента РФ Владимира Путина от 13 июня 2013 г. "О бюджетной политике в 2014-2016 гг.", Министерство финансов Камчатского края поставило перед собой цель создать максимально простой
10.03.2015 Softline защитила ИТ-инфраструктуру Правительства Камчатского края

Компания Softline объявила о завершении проекта по обеспечению информационной безопасности сети Правительства Камчатского края. В результате заказчик получил масштабируемую и отказоустойчив
20.05.2014 «Норбит» внедрила АИС «Госзаказ» в Минфине Камчатского края

в бумажном виде, отсутствовали механизмы автоматизированного контроля. Благодаря системе «Госзаказ» Министерство финансов Камчатского края реализовало комплексный подход к организации управлени
29.05.2013 Правительство Камчатского края: E-документооборот сделал нашу работу более оперативной

лексей Войтов: Да, действительно. Более того, именно Главному контрольному управлению губернатора и Правительства Камчатского края принадлежит очень большая роль в проекте внедрения электронног
05.03.2013 В Министерстве финансов Камчатского края организован юридически значимый электронный документооборот

яется. Очередным проектом, успешно реализованным специалистами компании БФТ, стало внедрение ЮЗЭД в Министерстве финансов Камчатского края. Работы по внедрению ЮЗЭД в Минфине Камчатского края н

Публикаций - 56, упоминаний - 96

Правительство Камчатского края и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Ланит - Норбит - Norbit 431 5
Ростелеком 10951 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
9595 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 2
Системы документооборота 522 2
МегаФон 10747 2
SAP SE 5602 2
Yandex - Яндекс 9223 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 2
Microsoft Corporation 25776 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 2
Softline - Софтлайн 3744 2
Ред Софт - Red Soft 1237 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Google LLC 12692 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
ДокСофт 4 1
ГЛОНАСС С-З - ГЛОНАСС Северо-Запад 5 1
БИТ Мастер 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1829 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Check Point Software Technologies 829 1
Oracle Corporation 7074 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 785 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3074 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Почта России ПАО 2371 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Газпром нефть 725 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
Uber 357 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпромнефть Ямал 6 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
Веста 52 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Институт развития образования 17 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 9 1
101Hotels.com 456 1
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1132 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
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