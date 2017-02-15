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Правительство Камчатского края Губернатор Камчатского края органы государственной власти
СОБЫТИЯ
|15.02.2017
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«Норбит» автоматизировала бюджетный процесс Министерства финансов Камчатского края
пу компаний «Ланит») объявила об успешном завершении проекта по автоматизации бюджетного процесса в Министерстве финансов Камчатского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта уст
|28.04.2015
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«Открытый бюджет» в Министерстве финансов Камчатского края стал доступен каждому
послании президента РФ Владимира Путина от 13 июня 2013 г. "О бюджетной политике в 2014-2016 гг.", Министерство финансов Камчатского края поставило перед собой цель создать максимально простой
|10.03.2015
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Softline защитила ИТ-инфраструктуру Правительства Камчатского края
Компания Softline объявила о завершении проекта по обеспечению информационной безопасности сети Правительства Камчатского края. В результате заказчик получил масштабируемую и отказоустойчив
|20.05.2014
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«Норбит» внедрила АИС «Госзаказ» в Минфине Камчатского края
в бумажном виде, отсутствовали механизмы автоматизированного контроля. Благодаря системе «Госзаказ» Министерство финансов Камчатского края реализовало комплексный подход к организации управлени
|29.05.2013
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Правительство Камчатского края: E-документооборот сделал нашу работу более оперативной
лексей Войтов: Да, действительно. Более того, именно Главному контрольному управлению губернатора и Правительства Камчатского края принадлежит очень большая роль в проекте внедрения электронног
|05.03.2013
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В Министерстве финансов Камчатского края организован юридически значимый электронный документооборот
яется. Очередным проектом, успешно реализованным специалистами компании БФТ, стало внедрение ЮЗЭД в Министерстве финансов Камчатского края. Работы по внедрению ЮЗЭД в Минфине Камчатского края н
Правительство Камчатского края и организации, системы, технологии, персоны:
|Валяева Елизавета 72 8
|Зубкова Наталья 17 4
|Киселев Николай 16 3
|Войтов Алексей 6 3
|Путин Владимир 3454 3
|Илюхин Владимир 5 3
|Филатов Сергей 8 2
|Орловский Виктор 408 2
|Оголь Елена 24 1
|Кузнецов Иван 13 1
|Лебедев Александр 50 1
|Коробов Александр 17 1
|Бородин Андрей 40 1
|Суслов Андрей 12 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Антонян Эмин 12 1
|Ребковец Ольга 5 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Лебедев Сергей 67 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Виноградов Сергей 16 1
|Карасев Павел 19 1
|Дементьева Светлана 8 1
|Леонтьева Инга 3 1
|Коровко Вадим 17 1
|Казарин Станислав 175 1
|Лемякина Анна 17 1
|Морозов Виктор 7 1
|Балуев Евгений 31 1
|Романов Алексей 51 1
|Ащеулова Оксана 5 1
|Колмогоров Антон 21 1
|Ямалов Ильдар 11 1
|Пырков Георгий 8 1
|Перешеин Владимир 9 1
|Чеботова Виктория 12 1
|Засинец Игорь 8 1
|Князева Татьяна 8 1
|Сун Андрей 8 1
|Давыдов Олег 10 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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