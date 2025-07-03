Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178086
ИКТ 13843
Организации 10768
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3474
Системы 25850
Персоны 76491
География 2881
Статьи 1534
Пресса 1226
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Лемякина Анна


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 «Петергоф» внедрил ИИ-систему для оптимизации туристических маршрутов от Yandex Cloud и GlowByte 1
19.08.2024 Новая нейросеть «Яндекса», НМИЦ Кулакова и фонда «Спина бифида» поможет врачам выявлять редкую патологию на ранних сроках беременности 1
12.07.2024 «СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud заключили стратегическое партнерство по подготовке ИТ-специалистов 1
21.02.2024 Нейросеть «Яндекса» поможет прогнозировать распространение вулканического пепла 1
19.12.2023 Сеченовский университет, Yandex Cloud и Beltel Datanomics создали облачную платформу медицинских данных для изучения с помощью ИИ новых методик лечения 1
23.10.2023 Yandex Cloud и студенты ШАД помогут учёным исследовать краснокнижных снежных барсов с помощью нейросетей 1
20.04.2023 Ученые совместно с Yandex Cloud разработали нейросеть для предсказания Эль-Ниньо 1
06.04.2023 Yandex Cloud бесплатно предоставит российским вузам облачные ресурсы для обучения ИИ 1
18.02.2022 Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Yandex.Cloud поддержат медицинские стартапы 1
11.11.2021 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
21.10.2020 РЖД, облако «Яндекса» и YellowRockets намерены подружить «Алису» с российскими поездами 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Лемякина Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7870 11
Nvidia Corp 3591 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 6 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 847 1
8548 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МЦИТЗ АНО - Московский центр инновационных технологий в здравоохранении - Medtech Moscow - Технопарк медтех 6 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1145 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1948 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Альфа-Банк 1804 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 51 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2604 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 275 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 52 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1384 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22051 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16363 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15498 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5434 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3471 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9741 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1280 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8176 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2802 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6984 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 535 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3337 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 518 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 227 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1746 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 306 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 65 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 915 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке - Identity Protection 31 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 411 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3156 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 366 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1704 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12940 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 581 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3941 1
Оцифровка - Digitization 4743 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4197 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 178 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10664 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 905 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 143 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1102 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14693 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1054 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 529 11
Yandex DataSphere 29 6
Yandex DataLens 45 3
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 54 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 723 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 73 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 781 1
Nvidia Tesla GPU 169 1
Apple iPhone 6 4863 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1363 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 272 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 215 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 555 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 49 1
Amazon OpenSearch 28 1
Власов Максим 21 2
Богданов Сергей 10 1
Аграфенин Денис 2 1
Козлова Дарья 34 1
Денисов Степан 2 1
Кравцов Леонид 1 1
Котцов Матвей 1 1
Козлов Денис 10 1
Анохова Елена 4 1
Парабучев Алексей 13 1
Крылов Павел 23 1
Ракова Анастасия 40 1
Шуленин Вячеслав 6 1
Лобанов Иван 7 1
Ветров Дмитрий 8 1
Маликов Денис 4 1
Племяшова Анна 6 1
Бражников Константин 1 1
Лебедев Александр 44 1
Инюшкина Инна 1 1
Сродных Михаил 78 1
Чугунова Лилияна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1598 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1762 1
Южная Корея - Республика 6749 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1558 1
Германия - Федеративная Республика 12810 1
Казахстан - Республика 5678 1
Франция - Французская Республика 7916 1
Беларусь - Белоруссия 5887 1
Армения - Республика 2334 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Мировой океан - World Ocean 516 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3049 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1346 1
Земля - планета Солнечной системы 10488 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 970 1
Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо - Тихоокеанское огненное кольцо - Тихоокеанское кольцо - Тихоокеанский огненный пояс 4 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10272 4
Зоология - наука о животных 2720 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4169 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9184 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2411 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5294 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1643 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6517 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11350 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 627 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2809 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1317 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5142 1
Образование в России 2399 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1864 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 709 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6059 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4551 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1104 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6644 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1768 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1051 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 528 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1266 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1174 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 478 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 900 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 126 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 152 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 79 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 197 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 170 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 340 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще