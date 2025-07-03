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Лемякина Анна
УПОМИНАНИЯ
Лемякина Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Власов Максим 21 2
|Богданов Сергей 10 1
|Аграфенин Денис 2 1
|Козлова Дарья 34 1
|Денисов Степан 2 1
|Кравцов Леонид 1 1
|Котцов Матвей 1 1
|Козлов Денис 10 1
|Анохова Елена 4 1
|Парабучев Алексей 13 1
|Крылов Павел 23 1
|Ракова Анастасия 40 1
|Шуленин Вячеслав 6 1
|Лобанов Иван 7 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Маликов Денис 4 1
|Племяшова Анна 6 1
|Бражников Константин 1 1
|Лебедев Александр 44 1
|Инюшкина Инна 1 1
|Сродных Михаил 78 1
|Чугунова Лилияна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
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