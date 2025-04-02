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Amazon OpenSearch



02.04.2025 Selectel запустил в облаке готовый кластер для OpenSearch 2
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
28.08.2024 Версия «Штурвал 2.7» упростит управление большой контейнерной инфраструктурой 1
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
19.07.2024 ChatGPT, нам с тобой не по пути 1
16.07.2024 «Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре 1
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 1
21.06.2024 Компания i-Sys Labs выпустила новый релиз своего флагманского продукта - облачной DPA платформы DocTrix Platform 1
23.04.2024 «Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций Zabbix 1
28.02.2024 RNT Group расширила функциональность собственной импортонезависимой HR Tech платформы Brain 1
26.12.2023 «Ред Софт» объявляет о выходе релиза «Ред ОС» 7.3.4 1
22.12.2023 «Юниверс Дата» расширяет функционал российского решения по управлению мастер-данными 1
19.12.2023 Сеченовский университет, Yandex Cloud и Beltel Datanomics создали облачную платформу медицинских данных для изучения с помощью ИИ новых методик лечения 1
06.12.2023 Рынок DBaaS: причины роста и вектор развития 1
08.06.2023 VK запустила систему поиска и анализа данных в облаке 1
02.02.2023 Без ЦОДа сейчас не обойтись? Как построить надежную архитектуру данных с оптимальными издержками 1
17.11.2022 Yandex Cloud поможет российским компаниям улучшить поиск и анализ данных на сайтах с помощью сервиса Managed Service for OpenSearch 2
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata 1
26.10.2021 Arenadata выпустила новый продукт для масштабируемого полнотекстового поиска на базе Elasticsearch 1
12.01.2017 Opera представила браузер-концепт Opera Neon 1
12.01.2017 Opera представила концепт «браузера будущего». Фото и видео 1
11.02.2010 Как выгодно купить Windows 7 1
15.12.2009 Windows 7 для бизнеса: как рассчитать эффективность ОС? 1
09.12.2009 Как выгодно купить Windows 7 1
06.04.2007 Yahoo открыл Alpha для бета-тестирования 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Amazon OpenSearch и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24741 4
Yandex - Яндекс 7543 3
Intel Corporation 12250 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 253 3
Selectel - Селектел 397 3
SAP SE 5309 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 2
Softkey - Софткей 210 2
Oracle Corporation 6738 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 50 2
8355 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4043 1
Крок - Croc 1780 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
АйТи 1376 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
Movavi - Мовавика 29 1
Yahoo! 3699 1
Broadcom - VMware - Greenplum 105 1
Red Hat 1320 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 358 1
Открытые технологии 703 1
SES Networks 84 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 147 1
Informatica 126 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 1
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 20 1
Датафлот 7 1
Nvidia Corp 3531 1
Ред Софт - Red Soft 752 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
Softline - Софтлайн 2898 1
Zabbix SIA - Заббикс 103 1
OpenAI 240 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 33 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 1
Газпром нефть 628 1
Ак Барс Банк 272 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4264 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
OpenJDK Community 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11575 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15964 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25718 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16181 6
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9530 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2719 6
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3996 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 942 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12208 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2928 5
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3817 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5185 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6218 4
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20996 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 138 6
Microsoft Windows 15807 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1348 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 3
Microsoft Windows 7 1982 3
Microsoft Windows XP 2404 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 3
Microsoft Windows BitLocker 936 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 110 3
Linux OS 10118 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 993 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 3
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 76 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 19 2
Opera Browser - Браузер 1023 2
Opera Neon - браузер 7 2
Microsoft Windows 95 413 2
Microsoft Windows NT 881 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows 98 445 2
Microsoft GGWA - Microsoft Get Genuine Windows Agreement 11 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 62 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata LogSearch - ADLS 2 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 110 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 579 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4594 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 51 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 204 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 53 2
CNCF - Argo CD 6 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 27 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 1
Давлетханов Марат 12 2
Курков Тимур 3 2
Гришин Александр 25 2
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 13 1
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Хлуденев Александр 10 1
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Березников Сергей 2 1
Мартынов Эдуард 1 1
Воробьев Евгений 4 1
Чернокур Алексей 1 1
Башкеев Алексей 17 1
Тутаев Михаил 52 1
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Лебедев Александр 29 1
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Наумов Сергей 29 1
Краснов Александр 74 1
Шарлай Андрей 1 1
Любимов Олег 45 1
Шиченко Дмитрий 1 1
Волотов Михаил 1 1
Ансимов Константин 33 1
Тугов Александр 14 1
Лемякина Анна 11 1
Чистов Александр 17 1
Племяшова Анна 6 1
Бражников Константин 1 1
Максимкин Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 17
Казахстан - Республика 5594 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5215 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
Беларусь - Белоруссия 5765 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13835 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1500 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8784 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11097 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4725 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1102 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10001 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5873 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2350 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5604 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6278 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1260 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2778 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2447 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1051 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7934 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3476 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 821 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5919 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2893 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2460 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2781 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4910 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16543 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3204 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4729 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4425 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8890 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1221 1
PCWorld - PC World 45 1
Wikipedia - Википедия 523 1
TAdviser - Центр выбора технологий 402 1
Forrester Research 821 3
Net Applications 127 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3259 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 175 1
Selectel TechDay 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
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