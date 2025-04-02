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Amazon OpenSearch
Amazon OpenSearch и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 1
|Газпром нефть 628 1
|Ак Барс Банк 272 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|OpenJDK Community 11 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1221 1
|PCWorld - PC World 45 1
|Wikipedia - Википедия 523 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 402 1
|Forrester Research 821 3
|Net Applications 127 2
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|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 175 1
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