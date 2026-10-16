Разделы

Цифровизация
|

Cloud.ru расширил возможности для работы с данными на платформе Evolution: два новых PaaS-сервиса

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, представил два новых управляемых PaaS-сервиса на платформе Cloud.ru Evolution: Managed OpenSearch выходит в коммерческую эксплуатацию, а Managed DocumentDB становится доступен в режиме публичного тестирования. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Теперь разработчики могут использовать готовые сервисы для работы с данными, которые можно быстрее подключать к приложениям без самостоятельного развертывания и сопровождения инфраструктуры.

Managed OpenSearch — готовый к работе кластер для полнотекстового поиска, аналитики и централизованной работы с логами. Развертывание, масштабирование, мониторинг и обслуживание инфраструктуры берет на себя облачная платформа. ИТ-команды могут сосредоточиться на развитии продукта, настройке поиска и работе с данными, не отвлекаясь на эксплуатацию кластера. Решение подходит для промышленных нагрузок, где важны стабильная работа, техническая поддержка и возможность масштабирования по мере роста.

Managed DocumentDB — управляемая документная NoSQL-база данных с поддержкой репликации, шардирования и резервного копирования. Платформа берет на себя развертывание, обслуживание и масштабирование кластера, а также настройку резервного копирования. Разработчики могут сосредоточиться на логике приложения и работе с данными, используя привычную документную модель без необходимости администрировать инфраструктуру. Решение подходит для проектов с гибкой схемой данных и растущей нагрузкой, например, для хранения профилей, каталогов, событий и других динамически изменяемых сущностей.

Ранее подобные сценарии были востребованы в ритейле, теперь сервисы расширяют применение для ИИ и рекомендательных систем, где важны быстрый поиск, аналитика и гибкое хранение документов. Это особенно важно для команд, которые строят сервисы с быстрым ростом нагрузки и не хотят отвлекать инженеров на рутинную эксплуатацию.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Оба сервиса работают в инфраструктуре платформы Evolution и используют общие сервисы мониторинга, логирования и управления доступом. Это снижает порог входа для команд, уже работающих в Evolution, и упрощает сопровождение: инструменты наблюдаемости и разграничения прав остаются едиными.

Интеграция Managed DocumentDB и Managed OpenSearch позволяет разделить хранение и поиск данных между специализированными сервисами. DocumentDB используется как основное хранилище документных данных приложения, а OpenSearch — для полнотекстового поиска, аналитики и работы с логами. Такой подход упрощает архитектуру решения и снижает объем ручной интеграции и сопровождения отдельных компонентов.

«Мы последовательно развиваем платформу Cloud.ru Evolution, чтобы работать с нами было удобнее и быстрее. Заботимся о том, чтобы разработчики не тратили время на рутину, и стремимся к автоматизации там, где это логично и оправдано. Новые сервисы именно об этом: они снимают с команд операционную нагрузку и позволяют быстрее запускать продукты, работающие с данными и ИИ», — сказала директор блока разработки платформы Cloud.ru Evolution Анастасия Тафеенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что требуется от аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры для обеспечения непрерывности бизнеса

Об уходе из России объявила ИТ-компания, удаленно проверяющая россиян на Wildberries, «Авито» и в Belkacar

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Экс-главу ведущего интегратора Минтранса судят за ИТ-систему, у которой не было пользователей

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Россиянам запретили переводить криптовалюту на «холодные» кошельки. Проводить криптосделки между физлицами тоже нельзя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще