Cloud.ru представил собственное решение для защиты контейнеров с ИИ-агентом Облачный провайдер Cloud.ru объявил о запуске Evolution Container Security — сервиса собственной разработки для обеспечения безопасности контейнерных сред Kubernetes. Инструмент позволяет сканировать контейнеры на уязвимости, в том числе и

Cloud.ru запустил новый сервис для визуализации и анализа данных в облаке облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru запустил новый сервис для визуализации и анализа данных. Evolution Managed BI позволяет бизнесу строить графики, диаграммы, таблицы и интерактивные да

Платформа Cloud.ru Evolution включена в реестр российского ПО Публичное облако Cloud.ru Evolution провайдера облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru включено в реестр российского ПО. Теперь платформа может использоваться в государственных компаниях и организациях с пов

Cloud.ru открыл доступ к новой модели GLM-4.6 в каталоге Evolution Foundation Models Пользователи Cloud.ru могут одними из первых в России протестировать последнюю версию серии GLM от компании Z.ai в каталоге моделей Evolution Foundation Models. Модель GLM-4.6 с контекстом 200 тыс. токенов демонстрирует значительные улучшения сразу в нескольких областях, включая генерацию кода, обработку длинных последовате

Платформа Cloud.ru Evolution Stack получила сертификат ФСТЭК России Cloud.ru Evolution Stack, модульная платформа для создания частного, гибридного или распределенного об

Cloud.ru открыл доступ к новой модели T-Pro 2.0 с гибридным режимом рассуждений в каталоге Evolution Foundation Models упны инструменты для построения баз знаний и реализации Retrieval-Augmented Generation через сервис Evolution Managed RAG.

Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось собственным сервисом для безопасного удаленного подключения к облаку ии нескольких облачных сервисов от разных провайдеров – VPN помогает создать единое и безопасное, централизованно управляемое сетевое пространство. Новый сервис будет доступен пользователям платформы Cloud.ru Evolution в режиме Private Preview в ближайшие дни, и до конца года будет переведен в общий доступ.

Cloud.ru добавил в ИИ-помощника «Клаудию» новые сценарии: SRE-агент и FinOps-оптимизация d.ru запустил в публичное тестирование два новых сценария ИИ-помощника «Клаудия» на своей платформе Cloud.ru Evolution. Теперь он может выполнять функции SRE-агента для мониторинга приложений и

Cloud.ru открыл доступ к новой модели GLM-4.5 в каталоге Evolution Foundation Models Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru добавил в каталог Evolution Foundation Models одну из передовых открытых языковых моделей — GLM-4.5 с контекстом 131 тыс. токенов, разработанную компанией Z.ai. Теперь пользователи Cloud.ru могут одними из первы

Бизнесу и разработчикам стали доступны инструменты Cloud.ru Evolution AI Factory для работы с искусственным интеллектом в облаке ольших языковых моделей (LLM) и создания мультиагентных систем — стала доступна всем пользователям. Cloud.ru Evolution AI Factory отличается простотой работы с LLM, легкой API-интеграцией и воз

Платформенные сервисы от Cloud.ru обеспечат бизнесу максимальную гибкость при работе с большими данными в облаке Набор новых платформенных сервисов для работы с большими данными в публичном облаке Cloud.ru Evolution будет доступен в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru

Cloud.ru выпустит решение полного цикла для работы с искусственным интеллектом в облаке ровую среду для разработки приложений и агентов на основе искусственного интеллекта (AI) в облаке — Cloud.ru Evolution AI Factory. Решение с необходимым набором инструментов и сервисов будет до

Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о выводе на рынок Cloud.ru Evolution Stack — продукта для создания частных и гибридных облаков в ИТ-ландшафте клиента. М

Cloud.ru открыл третью зону доступности и аттестовал платформу Cloud.ru Evolution для работы с персональными данными Публичное облако Cloud.ru Evolution теперь имеет три зоны доступности и аттестат соответствия инфраструктуры требованиями безопасности информации при обработке персональных данных согласно ФЗ-152 (УЗ-1). Это вы

В публичном облаке Cloud.ru Evolution появился сервис для создания и управления сетевыми связями Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru представил новый сервис на платформе Cloud.ru Evolution для организации сетевой связности — Evolution Magic Router. Инструмент поможет быстро настроить маршрутизацию трафика и упростить управление сетевыми ресурсами. Он позволяет

Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных ьзователей. Анастасия Тафеенко, лидер продуктовой платформы Cloud.ru, сказала: «Теперь на платформе Cloud.ru Evolution пользователям доступна группа сервисов для работы с данными и построения м

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса ском рынке. Отдельный трек был посвящен ключевым обновлениям и новым сервисам флагманской платформы Cloud.ru Evolution. Облачная эволюция Развитие облачных технологий в России стимулируется не

Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов За шесть месяцев 2024 г. платформу собственной разработки Cloud.ru Evolution протестировало более 30 тыс. клиентов. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru. Платформа позволяет клиентам запускать виртуальные машины, использовать сервисы Managed K

Cloud.ru запустил сервис по аренде выделенных физических серверов на платформе Cloud.ru Evolution Платформа Cloud.ru Evolution провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru пополнилась новым сервисом – об этом компания сообщила на технологической конференции GoCloud Tech. Evolution Bare Metal – это уп

