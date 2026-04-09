Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Cloud.ru Evolution Cloud.ru Evolution Stack Cloud.ru Evolution ML Inference Cloud.ru Evolution Data Platform Cloud.ru Evolution Container Apps Cloud.ru Evolution Container Security
- Cloud.ru представила в 2025 году облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации.
- Cloud.ru Evolution Stack — это модульная облачная платформа для создания частного, гибридного или распределённого облака с учётом существующего IT-ландшафта компании. ПО отличается надёжностью и отказоустойчивостью при промышленной эксплуатации, так как было протестировано на реальных нагрузках корпоративных клиентов в публичном облаке Cloud.ru Evolution, которое построено на том же технологическом стеке и имеет с дистрибутивом единую кодовую базу.
- Cloud.ru Evolution AI Factory – это цифровая фабрика готовых сервисов. Она объединит облачные AI- и ML-инструменты для работы с генеративными нейросетями и управления жизненным циклом приложений на базе AI. Универсальная среда предоставит спектр возможностей: от обучения моделей до запуска мультиагентных систем. С ее помощью компаниям любого масштаба будет проще разрабатывать AI-агентов и внедрять их в бизнес.
- Cloud.ru Evolution ML Inference – облачный сервис для инференса (вывода) больших языковых моделей (LLM) с возможностью разделения графических процессоров (GPU) и гибким подходом к утилизации вычислительных ресурсов. Помимо уже доступных в рамках сервиса Cloud.ru моделей GigaChat бизнес может запускать и развертывать собственные AI-модели и любые ML/DL open source модели из библиотеки Hugging Face на базе облачных GPU в несколько кликов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.04.2026
|
Cloud.ru представил собственное решение для защиты контейнеров с ИИ-агентом
Облачный провайдер Cloud.ru объявил о запуске Evolution Container Security — сервиса собственной разработки для обеспечения безопасности контейнерных сред Kubernetes. Инструмент позволяет сканировать контейнеры на уязвимости, в том числе и
|16.12.2025
|
Cloud.ru запустил новый сервис для визуализации и анализа данных в облаке
облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru запустил новый сервис для визуализации и анализа данных. Evolution Managed BI позволяет бизнесу строить графики, диаграммы, таблицы и интерактивные да
|29.10.2025
|
Платформа Cloud.ru Evolution включена в реестр российского ПО
Публичное облако Cloud.ru Evolution провайдера облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru включено в реестр российского ПО. Теперь платформа может использоваться в государственных компаниях и организациях с пов
|06.10.2025
|
Cloud.ru открыл доступ к новой модели GLM-4.6 в каталоге Evolution Foundation Models
Пользователи Cloud.ru могут одними из первых в России протестировать последнюю версию серии GLM от компании Z.ai в каталоге моделей Evolution Foundation Models. Модель GLM-4.6 с контекстом 200 тыс. токенов демонстрирует значительные улучшения сразу в нескольких областях, включая генерацию кода, обработку длинных последовате
|01.10.2025
|
Платформа Cloud.ru Evolution Stack получила сертификат ФСТЭК России
Cloud.ru Evolution Stack, модульная платформа для создания частного, гибридного или распределенного об
|23.09.2025
|
Cloud.ru открыл доступ к новой модели T-Pro 2.0 с гибридным режимом рассуждений в каталоге Evolution Foundation Models
упны инструменты для построения баз знаний и реализации Retrieval-Augmented Generation через сервис Evolution Managed RAG.
|03.09.2025
|
Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось собственным сервисом для безопасного удаленного подключения к облаку
ии нескольких облачных сервисов от разных провайдеров – VPN помогает создать единое и безопасное, централизованно управляемое сетевое пространство. Новый сервис будет доступен пользователям платформы Cloud.ru Evolution в режиме Private Preview в ближайшие дни, и до конца года будет переведен в общий доступ.
|03.09.2025
|
В облаке Cloud.ru Evolution появится новая функциональность для организации сетевой связности между облачными ресурсами разных проектов и компаний
до конца квартала будет доступна всем клиентам в режиме Public Preview. Сервис Magic Router позволяет управлять сетевой связностью между ресурсами внутри облачной инфраструктуры клиентов в платформе Cloud.ru Evolution, а также между ресурсами облачной инфраструктуры Evolution и внешними сетями. Он позволяет настроить маршрутизацию между VPC-сетями платформы Cloud.ru Evolution, между
|03.09.2025
|
Cloud.ru добавил в ИИ-помощника «Клаудию» новые сценарии: SRE-агент и FinOps-оптимизация
d.ru запустил в публичное тестирование два новых сценария ИИ-помощника «Клаудия» на своей платформе Cloud.ru Evolution. Теперь он может выполнять функции SRE-агента для мониторинга приложений и
|13.08.2025
|
Cloud.ru открыл доступ к новой модели GLM-4.5 в каталоге Evolution Foundation Models
Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru добавил в каталог Evolution Foundation Models одну из передовых открытых языковых моделей — GLM-4.5 с контекстом 131 тыс. токенов, разработанную компанией Z.ai. Теперь пользователи Cloud.ru могут одними из первы
|25.06.2025
|
Бизнесу и разработчикам стали доступны инструменты Cloud.ru Evolution AI Factory для работы с искусственным интеллектом в облаке
ольших языковых моделей (LLM) и создания мультиагентных систем — стала доступна всем пользователям. Cloud.ru Evolution AI Factory отличается простотой работы с LLM, легкой API-интеграцией и воз
|10.04.2025
|
Платформенные сервисы от Cloud.ru обеспечат бизнесу максимальную гибкость при работе с большими данными в облаке
Набор новых платформенных сервисов для работы с большими данными в публичном облаке Cloud.ru Evolution будет доступен в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru
|10.04.2025
|
Cloud.ru выпустит решение полного цикла для работы с искусственным интеллектом в облаке
ровую среду для разработки приложений и агентов на основе искусственного интеллекта (AI) в облаке — Cloud.ru Evolution AI Factory. Решение с необходимым набором инструментов и сервисов будет до
|18.03.2025
|
Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака
Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о выводе на рынок Cloud.ru Evolution Stack — продукта для создания частных и гибридных облаков в ИТ-ландшафте клиента. М
|03.03.2025
|
Cloud.ru открыл третью зону доступности и аттестовал платформу Cloud.ru Evolution для работы с персональными данными
Публичное облако Cloud.ru Evolution теперь имеет три зоны доступности и аттестат соответствия инфраструктуры требованиями безопасности информации при обработке персональных данных согласно ФЗ-152 (УЗ-1). Это вы
|14.02.2025
|
В публичном облаке Cloud.ru Evolution появился сервис для создания и управления сетевыми связями
Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru представил новый сервис на платформе Cloud.ru Evolution для организации сетевой связности — Evolution Magic Router. Инструмент поможет быстро настроить маршрутизацию трафика и упростить управление сетевыми ресурсами. Он позволяет
|26.12.2024
|
Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных
ьзователей. Анастасия Тафеенко, лидер продуктовой платформы Cloud.ru, сказала: «Теперь на платформе Cloud.ru Evolution пользователям доступна группа сервисов для работы с данными и построения м
|05.12.2024
|
Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса
ском рынке. Отдельный трек был посвящен ключевым обновлениям и новым сервисам флагманской платформы Cloud.ru Evolution. Облачная эволюция Развитие облачных технологий в России стимулируется не
|25.10.2024
|
Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов
За шесть месяцев 2024 г. платформу собственной разработки Cloud.ru Evolution протестировало более 30 тыс. клиентов. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru. Платформа позволяет клиентам запускать виртуальные машины, использовать сервисы Managed K
|24.10.2024
|
Cloud.ru запустил сервис по аренде выделенных физических серверов на платформе Cloud.ru Evolution
Платформа Cloud.ru Evolution провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru пополнилась новым сервисом – об этом компания сообщила на технологической конференции GoCloud Tech. Evolution Bare Metal – это уп
|27.06.2024
|
Cloud.ru разрабатывает программное обеспечение, позволяющее компаниям строить частные облачные платформы в своем контуре
Cloud.ru Evolution Stack — это модульная облачная платформа для создания частного, гибридного или расп
|21.03.2024
|
Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution
21 марта 2024 года. Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и с
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Колбин Евгений 83 11
|Лобоцкий Михаил 20 6
|Тафеенко Анастасия 5 5
|Бутримов Никита 4 4
|Мазаев Артемий 5 4
|Юдин Дмитрий 31 3
|Зотов Андрей 37 3
|Шульга Владимир 10 3
|Щербаков Дмитрий 8 2
|Горбачевский Никита 11 2
|Семион Кирилл 45 2
|Леглер Евгений 1 1
|Ахмадышин Радион 1 1
|Чепельков Алексей 2 1
|Болотин Алексей 1 1
|Цепков Максим 1 1
|Козин Антон 1 1
|Мошнина Гузелия 1 1
|Тодосийчук Антон 1 1
|Ри Алексей 3 1
|Бреус Наталья 1 1
|Ранн Виталий 1 1
|Путин Владимир 3416 1
|Демидов Сергей 129 1
|Алифанов Кирилл 72 1
|Назарова Анна 52 1
|Любимов Олег 54 1
|Егоров Даниил 23 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Попов Денис 15 1
|Кутузов Максим 21 1
|Комлев Николай 113 1
|Грачева Мария 10 1
|Копысов Виталий 64 1
|Тихомиров Сергей 19 1
|Попов Павел 23 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Королев Илья 22 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Юдин Александр 12 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1433957, в очереди разбора - 729484.
Создано именных указателей - 192843.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.