Предприятие «Ростеха» оштрафовали на сотню миллионов за срыв производства электромодулей для спецтехники на замену американским

Минпромторг оштрафовал АО «Концерн радиостроения «Вега» (входит в «Ростех») на полную сумму госконтракта 160,16 млн руб. за срыв опытно-конструкторской работы по созданию модулей электропитания для работы бортовых сетей. Контракт должен был быть исполнен еще в январе 2021 г.

Штраф на всю сумму

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал «Концерн «Вега» за срыв сроков освоения серийного производства ряда модулей электропитания класса DC/DC для работы от бортовых сетей.

Контракт был заключен еще в октябре 2017 г. Цена его составила 160,16 млн руб. Он должен быть исполнен до 31 января 2021 г.

Контракт предусматривал три этапа работ. Третий этап, включавший подготовку производства, изготовление опытных образцов, проведение испытаний и приемку ОКР, должен был быть завершен к 20 ноября 2019 г . Однако по состоянию на май 2026 г. работа так и не была завершена. Количество дней просрочки перевалили за 2300.

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Требования заказчика об уплате неустойки были направлены в адрес «Веги» как минимум трижды: 16 марта 2021 г. на сумму 465 тыс. руб., 14 января 2022 г. на 70,8 млн руб. и, наконец, 14 мая 2026 г. на полную сумму контракта — 160,16 млн руб.

Что нужно было разработать

Контракт предусматривал разработку и освоение серийного производства не менее шести типов модулей электропитания класса DC/DC. Эти модули должны были стать отечественными аналогами американских изделий Vicor Corp. И обеспечить работу от бортовых сетей напряжением от 9 до 375 В.

Разрабатываемые модули должны были обладать удельной мощностью до 6100 Вт/дм³ и выходным напряжением от 3,3 до 48 В — характеристики, которые позволяют использовать их в системах спецтехники и вооружений.



В техническом задании также оговаривалась высокая надежность: срок службы — 25 лет, а также стойкость к воздействию радиации, вибраций и экстремальных температур (от минус 60 до плюс 85°C).

Чем известен концерн

АО «Концерн радиостроения «Вега» — входит в госкорпорацию «Ростех». Концерн специализируется на разработке и производстве радиоэлектронных изделий и систем военного и гражданского назначения, в контур управления входит более 20 организаций.

«Вега» разрабатывает и производит авиационные комплексы дозора, наведения и наблюдения, космические локаторы обзора поверхности Земли, бортовое радиоэлектронное оборудование, системы навигации и т.д.