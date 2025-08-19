«Штурвал 2.11»: графический инсталлятор, оптимизация хранения логов и дашборда неймспейса, поддержка провайдера vCloud Director

«Штурвал» — это enterprise-платформа для управления кластерами Kubernetes, разработанная «Лабораторией Числитель». Среди основных обновлений релиза: новый графический инсталлятор, оптимизация хранения системных логов, повышение информативности дашборда неймспейса, а также поддержка провайдера vCloud Director. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

Упрощение развертывания

Вендор представил новый инсталлятор с графическим интерфейсом и поддержкой Cluster API. Теперь создание кластера управления происходит так же просто, как и создание клиентского кластера. Это обеспечивает: простоту развертывания — с инсталляцией решения справятся даже те, кто не имел большого опыта работы с Kubernetes; настройку инфраструктуры — теперь прямо в инсталляторе можно выбрать интеграцию с системами виртуализации (oVirt-совместимые решения, VMware vSphere) или предразвернутыми хостами (Shturvalv2); управление узлами — при создании кластера управления можно сразу настроить группы узлов в графическом интерфейсе.

Инсталлятор доступен как в открытых, так и в изолированных контурах.

Вместе с этим расширился функционал создания клиентского кластера. В него были добавлены быстрая настройка сертификатов, поддержка корпоративных и ACME-сертификатов, а также улучшен механизм выбора системных сервисов.

Улучшенное хранение и просмотр логов

В целях оптимизации вычислительных ресурсов OpenSearch был заменен на интегрированное в платформу решение VictoriaLogs. Теперь каждый кластер имеет собственное хранилище логов в кластере управления, что обеспечивает стабильность работы и потребление меньшего количества ресурсов.

Также пользователям стали доступны просмотр, фильтрация и выгрузка логов в интерфейсе кластера, а еще настройки для регулирования параметров хранения и ротации логов.

Полный контроль над нагрузками и компонентами

Разработчики переработали дашборд неймспейса, чтобы администраторы могли быстрее получать всю важную информацию о состоянии своих приложений. Так, в новой версии стали доступны: публикация сервисов – список доступных Ingress и Services, их связи с нагрузками; быстрые действия – запуск создания Workloads, Ingress и Services в один клик.

Было улучшено и отображение уже существующих блоков: мониторинг нагрузок – статус, перезапуски подов, обнаруженные уязвимости; анализ ресурсов – потребление CPU, памяти, использование квот по любым объектам неймспейса.

Кроме того, был внедрен дашборд доступности сервисов, предназначенный для упрощения мониторинга состояния кластера. Это позволит администраторам отслеживать статус системных компонентов за последний час без перехода в основные дашборды мониторинга, а также быстрее выявлять и реагировать на сбои.

Помимо этого, платформа поддерживает провайдер vCloud Director: пользователям стал доступен Kubernetes as a Service в облаке Nubes. KaaS на базе «Штурвала» — это готовые кластеры Kubernetes в облаке, которые предоставляются по подписке с SLA 99,95%.

«В новом релизе мы сосредоточились на упрощении инсталляции, расширении функционала в части логирования и мониторинга, чтобы пользователи могли заниматься именно управлением ИТ-инфраструктуры. В следующем релизе мы хотим сфокусироваться на ускорении создания и настройки кластеров», — отметил Александр Краснов, СТО платформы «Штурвал».

Community-версия продукта получила те же обновления, что и коммерческий дистрибутив.