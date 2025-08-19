Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Broadcom VMware vCloud Director VMware vCD

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.08.2025 «Штурвал 2.11»: графический инсталлятор, оптимизация хранения логов и дашборда неймспейса, поддержка провайдера vCloud Director

раторией Числитель». Среди основных обновлений релиза: новый графический инсталлятор, оптимизация хранения системных логов, повышение информативности дашборда неймспейса, а также поддержка провайдера vCloud Director. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель». Упрощение развертывания Вендор представил новый инсталлятор с графическим интерфейсом и поддержкой Cluste
05.09.2022 Новое мультиоблачное решение Clouder от Softline теперь доступно для пользователей VMware vCloud Director

с управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder стал доступен для пользователей VMware vCloud Director. Теперь его могут использовать клиенты Softline Cloud и заказчики других обла
30.07.2020 Техносерв Cloud обновил платформу vCloud Director до версии 10

овайдер Техносерв Cloud обновил платформу для управления виртуальной инфраструктурой IaaS до версии VMware vCloud Director 10 (vCD 10). Платформа VMware vCloud Director – это инструмент

30.01.2018 VMware vCloud Director в облаке Cloud4Y обновлен до версии 9.0

Cloud4Y объявила о том, что решение VMware vCloud Director (vCD), помогающее корпоративному облачному провайдеру предоставлять услуги мн
07.09.2010 NetApp оснастила свои решения поддержкой VMware vCloud Director

Компания NetApp на объявила об оснащении своих решений поддержкой программного обеспечения VMware vCloud Director, которое позволяет предоставлять в частном и общественном секторах ИТ-услуги


Публикаций - 255, упоминаний - 279

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 82
Xoro Eectronics 81 26
Cloud4Y 311 24
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 16
Samsung Electronics 11065 16
Dell EMC 5180 15
Microsoft Corporation 25775 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Cisco Systems 5372 10
Veeam Software 345 10
Softline - Софтлайн 3743 10
BBK Electronics Corp 332 10
NetApp - Network Appliance 667 9
LG Electronics 3735 9
Rolsen Electronics 80 8
Polar - Полар 116 8
Philips 2099 8
Prology 72 7
9594 7
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
Intel Corporation 12811 6
HP Inc. 5883 6
Sony 6739 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Nvidia Corp 4002 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 5
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 4
Toshiba Corporation 2980 4
Telegram Group 2940 4
Zabbix SIA - Заббикс 175 3
Google LLC 12690 3
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
JVC Kenwood 422 3
Leadtek 60 3
Nero AG - Ahead Software AG 54 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Россети Ленэнерго 1699 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
SoftBank Group 284 1
Yamaha - Ямаха 110 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
Brunello Cucinelli - Брунелло Кучинелли Рус 2 1
Остеомед 2 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 1
SAFIN Group 1 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Композит 99 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
БТК холдинг 7 1
Держава АКБ 44 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Daewoo 104 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
Talos Fund I LP 6 1
Хонор Инжиниринг 1 1
Киномакс - сеть кинотеатров 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Библио-глобус 9 1
Softbank Commerce 3 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 1
Натали Турс 6 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
Стройдормаш 2 1
Lightspeed Venture Partners 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Hyundai Motor Company 436 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
Advanced Optical Storage Research Consortium 3 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 137
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 104
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 101
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 71
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 97 69
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 62
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 61
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 61
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 61
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 60
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 58
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 56
DivX - видеокодек 431 50
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 49
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 220 44
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 41
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 39
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 34
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 33
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 32
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 30
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
Караоке - Karaoke 321 29
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 25
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 380 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 23
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 23
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 23
Broadcom - VMware vSphere 614 46
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 43
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 28
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 24
Apple iPhone 6 4861 23
Eastman Kodak Picture CD 43 21
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 20
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 19
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 12
Linux OS 11533 12
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 10
Microsoft Azure 1526 9
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 9
Apple iPod 1553 9
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 8
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 8
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 8
Microsoft Windows 16882 8
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 8
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 7
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 7
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 52 6
Broadcom - VMware vShield 25 6
Veeam Cloud Connect 45 6
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 6
Broadcom - VMware vMotion 42 5
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 5
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Google Cloud Platform - GCP 383 5
Microsoft DirectX 723 4
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 14 4
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 95 4
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 4
Малафеев Андрей 52 5
Свидерский Евгений 77 4
Соловьев Дмитрий 84 4
Речменский Игорь 21 3
Тимашев Ратмир 69 3
Блинов Михаил 73 3
Лебедев Владимир 94 2
Денеко Владимир 3 2
Фокин Николай 19 2
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 2
Сергеев Иван 74 2
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 2
Maritz Paul - Моритц Пол 36 2
Poggemann Ralf - Поггеманн Ральф 2 2
Sayar Ramin - Саяр Рамин 8 2
Fathers Bill - Фазерс Билл 5 2
Самойлов Юрий 75 2
Краснов Александр 91 2
Новиков Павел 113 1
Раменский Демьян 18 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Козлов Александр 71 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Ян Константин 24 1
Чистяков Александр 10 1
Боков Александр 1 1
Ананьин Алексей 90 1
Вещиков Алексей 3 1
Воробьёв Алексей 12 1
Сорокин Андрей 23 1
Селихов Андрей 3 1
Анисимов Константин 45 1
Максимов Владимир 5 1
Наумов Максим 100 1
Козлов Михаил 182 1
Волков Михаил 70 1
Ткачев Владимир 12 1
Калинкин Антон 4 1
Гойхман Антон 2 1
Романов Дмитрий 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Европа 24964 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Япония 13807 3
Сингапур - Республика 1953 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Китай - Тайвань 4245 3
Малайзия 922 3
Швеция - Стокгольм 410 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния 4829 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
США - Аризона 549 1
Индийский океан - Персидский залив 234 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Черняховск 34 1
Литва - Вильнюс 41 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Аренда 2687 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
Английский язык 7030 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
Ergonomics - Эргономика 1755 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Ars Technica 450 2
Hardware Zone 20 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Чудо техники 60 1
SecurityAffairs.co 5 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
AnandTech 73 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Gartner - Гартнер 3658 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Минздрав РФ - СПб НИИФ ФГБУ - Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии 2 1
Dell EMC Education Services 2 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
VMworld 29 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CeBIT 614 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще