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Broadcom VMware vCloud Director VMware vCD



05.09.2022 Новое мультиоблачное решение Clouder от Softline теперь доступно для пользователей VMware vCloud Director

с управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder стал доступен для пользователей VMware vCloud Director. Теперь его могут использовать клиенты Softline Cloud и заказчики других обла
30.07.2020 Техносерв Cloud обновил платформу vCloud Director до версии 10

овайдер Техносерв Cloud обновил платформу для управления виртуальной инфраструктурой IaaS до версии VMware vCloud Director 10 (vCD 10). Платформа VMware vCloud Director – это инструмент

19.11.2018 M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE

M1Cloud компании Stack Group, используя готовую облачную инфраструктуру, построенную на базе VMware vCloud Director, организовал Kubernetes as a Service – сервис по автоматизации развертывания

30.01.2018 VMware vCloud Director в облаке Cloud4Y обновлен до версии 9.0

Cloud4Y объявила о том, что решение VMware vCloud Director (vCD), помогающее корпоративному облачному провайдеру предоставлять услуги мн
07.09.2010 NetApp оснастила свои решения поддержкой VMware vCloud Director

Компания NetApp на объявила об оснащении своих решений поддержкой программного обеспечения VMware vCloud Director, которое позволяет предоставлять в частном и общественном секторах ИТ-услуги


Публикаций - 238, упоминаний - 261

Broadcom замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Broadcom - VMware 2240 73
Xoro Eectronics 80 26
Cloud4Y 246 23
Samsung Electronics 9911 16
MAS Elektronik AG 190 16
Dell EMC 4964 14
Microsoft Corporation 23953 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 749 11
BBK Electronics Corp 297 10
Softline - Софтлайн 2313 10
LG Electronics 3559 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 9
Cisco Systems 4982 9
Rolsen Electronics 79 8
Philips 2033 8
Polar - Полар 92 7
Prology 71 7
Veeam Software 307 7
HP Inc. 5608 6
7519 6
Sony 6477 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 6
NetApp - Network Appliance 637 6
Stack Group - Стек Групп 150 5
Nvidia Corp 3283 4
Pioneer Corporation 422 4
Intel Corporation 11844 4
Toshiba Corporation 2904 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 278 4
Citrix Systems 795 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1402 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 589 3
Dell Technologies - Dell Computer 2114 3
Leadtek 60 3
Fujitsu 2024 3
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 976 3
Amazon Inc - Amazon.com 2871 3
JVC Kenwood 409 3
Россети Ленэнерго 1698 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 479 1
Pixar 46 1
БТК холдинг 7 1
Daewoo 101 1
Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 26 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 72 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 1
Композит 85 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
Держава АКБ 37 1
Библио-глобус 9 1
Киномакс - сеть кинотеатров 11 1
Хонор Инжиниринг 1 1
Меркури - Mercury 213 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 7 1
Остеомед 2 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6376 1
HeadHunter Group - HH Group 341 1
eBay Inc 1605 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 165 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 362 1
Hyundai Motor Company 349 1
Brunello Cucinelli - Брунелло Кучинелли Рус 1 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 34 1
SAFIN Group 1 1
Dixis - Диксис 359 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
SoftBank Group 250 1
Yamaha - Ямаха 102 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3283 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2878 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 349 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 72 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10178 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Судебная власть - Judicial power 2195 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 203 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5557 136
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3891 100
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18773 89
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43095 85
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57565 82
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 97 69
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1526 66
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4579 61
Microsoft WMA - Windows Media Audio 971 61
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14332 59
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1530 58
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1895 55
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2707 55
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2331 52
DivX - видеокодек 430 50
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5320 49
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10121 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27268 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22453 45
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 158 42
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1257 41
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 245 38
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6837 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9578 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10223 33
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1816 33
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 771 31
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6285 30
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 324 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27641 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8602 27
Караоке 272 26
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 761 25
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5161 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13911 25
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 263 23
Аналоговые технологии 2697 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13212 23
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19773 22
Broadcom - VMware vSphere 530 41
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 38
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 27
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 24
Apple iPhone 6 4862 23
Eastman Kodak Picture CD 43 21
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 138 18
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 188 17
Dolby Pro Logic 95 12
Linux OS 8927 11
Apple iPod 1530 9
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 373 9
Microsoft Azure 1355 9
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 225 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 585 8
Microsoft Windows 14912 8
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 104 7
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 118 6
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 43 6
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 246 6
Broadcom - VMware vShield 25 6
Stack Group - M1Cloud 107 5
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 5
Veeam Cloud Connect 43 5
Broadcom - VMware vRealize Suite 71 5
Microsoft Windows XP 2536 5
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services (VCF) 57 5
Google Cloud Platform - GCP 284 5
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 339 5
Broadcom - VMware vMotion 36 5
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 4
Microsoft SQL Server 1518 4
Broadcom - VMware vCloud Availability 9 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 314 4
NetApp E-Series СХД 81 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 276 4
Microsoft DirectX 700 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 591 3
Broadcom - VMware View 46 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 311 3
Малафеев Андрей 51 5
Блинов Михаил 73 3
Тимашев Ратмир 68 3
Речменский Игорь 20 3
Сергеев Иван 74 2
Соловьев Дмитрий 61 2
Фокин Николай 19 2
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 2
Денеко Владимир 3 2
Лебедев Владимир 57 2
Poggemann Ralf - Поггеманн Ральф 2 2
Самойлов Юрий 74 2
Sayar Ramin - Саяр Рамин 6 2
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 2
Ширшов Павел 76 1
Осокина Полина 25 1
Соловьев Игорь 51 1
Теслин Илья 6 1
Гойхман Антон 2 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Ревенчук Григорий 6 1
Кузнецова Ольга 13 1
Завьялов Андрей 9 1
Безкоровайный Денис 15 1
Уткин Евгений 49 1
Хавторин Антон 25 1
Князева Мария 15 1
Кристев Михаил 16 1
Карнаухов Роман 4 1
Аншина Марина 78 1
Баранов Виталий 10 1
Максимов Владимир 5 1
Демьянкова Татьяна 8 1
Мерещенко Сергей 5 1
Царева Наталья 6 1
Тягунов Олег 4 1
Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 1
Швед Андрей 3 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Grocott Sam - Грокотт Сэм 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 130591 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13602 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15881 11
Европа 21273 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13797 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15820 7
Южная Корея - Республика 6407 6
Германия - Федеративная Республика 12337 5
Азия - Азиатский регион 5225 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13080 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2422 3
Италия - Итальянская Республика 4251 3
Малайзия 835 3
Сингапур - Республика 1806 3
Китай - Тайвань 3826 3
Япония 13075 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4967 2
США - Калифорния 4542 2
Индия - Bharat 5213 2
Великобритания - Лондон 2364 2
Украина 7412 2
Австрия - Австрийская Республика 1287 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1043 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3536 2
Испания - Королевство 3644 2
Швеция - Королевство 3568 1
Франция - Французская Республика 7661 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1107 1
Испания - Каталония - Барселона 738 1
Россия - СФО - Новосибирск 3890 1
Китай - Пекин - Beijing 940 1
Хорватия - Республика 268 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1225 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2444 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1128 1
США - Аризона 488 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 935 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11794 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10252 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11959 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21920 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9957 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6380 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4429 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44434 11
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2584 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4988 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4950 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46482 9
Аренда 2206 9
Английский язык 6323 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2013 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25801 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4278 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14965 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16425 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4563 5
Ergonomics - Эргономика 1511 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2238 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4567 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4258 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2544 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4361 4
Дача - дачники 673 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2237 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5729 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1292 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 389 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3443 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3732 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4458 3
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 133 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5322 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1909 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2082 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 208 3
DigiTimes - Издание 1305 3
Ars Technica 399 2
CNews - ZOOM.CNews 1815 1
AnandTech 72 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 256 1
SecurityAffairs.co 5 1
Чудо техники 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 1
Juniper Research 509 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7689 4
Gartner - Гартнер 3502 2
IDC - International Data Corporation 4878 1
Fortune Global 500 284 1
Forrester Research 819 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 257 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 1
Dell EMC Education Services 2 1
VMworld 29 3
CeBIT 611 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 2
День молодёжи - 27 июня 716 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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