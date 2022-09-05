Broadcom VMware vCloud Director VMware vCD
|05.09.2022
|
Новое мультиоблачное решение Clouder от Softline теперь доступно для пользователей VMware vCloud Director
с управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder стал доступен для пользователей VMware vCloud Director. Теперь его могут использовать клиенты Softline Cloud и заказчики других обла
|30.07.2020
|
Техносерв Cloud обновил платформу vCloud Director до версии 10
овайдер Техносерв Cloud обновил платформу для управления виртуальной инфраструктурой IaaS до версии VMware vCloud Director 10 (vCD 10). Платформа VMware vCloud Director – это инструмент
|19.11.2018
|
M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE
M1Cloud компании Stack Group, используя готовую облачную инфраструктуру, построенную на базе VMware vCloud Director, организовал Kubernetes as a Service – сервис по автоматизации развертывания
|30.01.2018
|
VMware vCloud Director в облаке Cloud4Y обновлен до версии 9.0
Cloud4Y объявила о том, что решение VMware vCloud Director (vCD), помогающее корпоративному облачному провайдеру предоставлять услуги мн
|07.09.2010
|
NetApp оснастила свои решения поддержкой VMware vCloud Director
Компания NetApp на объявила об оснащении своих решений поддержкой программного обеспечения VMware vCloud Director, которое позволяет предоставлять в частном и общественном секторах ИТ-услуги
Broadcom замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Малафеев Андрей 51 5
|Блинов Михаил 73 3
|Тимашев Ратмир 68 3
|Речменский Игорь 20 3
|Сергеев Иван 74 2
|Соловьев Дмитрий 61 2
|Фокин Николай 19 2
|Gibson Mel - Гибсон Мел 9 2
|Денеко Владимир 3 2
|Лебедев Владимир 57 2
|Poggemann Ralf - Поггеманн Ральф 2 2
|Самойлов Юрий 74 2
|Sayar Ramin - Саяр Рамин 6 2
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 2
|Ширшов Павел 76 1
|Осокина Полина 25 1
|Соловьев Игорь 51 1
|Теслин Илья 6 1
|Гойхман Антон 2 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Ревенчук Григорий 6 1
|Кузнецова Ольга 13 1
|Завьялов Андрей 9 1
|Безкоровайный Денис 15 1
|Уткин Евгений 49 1
|Хавторин Антон 25 1
|Князева Мария 15 1
|Кристев Михаил 16 1
|Карнаухов Роман 4 1
|Аншина Марина 78 1
|Баранов Виталий 10 1
|Максимов Владимир 5 1
|Демьянкова Татьяна 8 1
|Мерещенко Сергей 5 1
|Царева Наталья 6 1
|Тягунов Олег 4 1
|Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 1
|Швед Андрей 3 1
|Завьялов Дмитрий 7 1
|Grocott Sam - Грокотт Сэм 1 1
|Juniper Research 509 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7689 4
|Gartner - Гартнер 3502 2
|IDC - International Data Corporation 4878 1
|Fortune Global 500 284 1
|Forrester Research 819 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1262276, в очереди разбора - 825739.
Создано именных указателей - 133210.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.