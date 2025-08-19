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Broadcom VMware vCloud Director VMware vCD
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.08.2025
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«Штурвал 2.11»: графический инсталлятор, оптимизация хранения логов и дашборда неймспейса, поддержка провайдера vCloud Director
раторией Числитель». Среди основных обновлений релиза: новый графический инсталлятор, оптимизация хранения системных логов, повышение информативности дашборда неймспейса, а также поддержка провайдера vCloud Director. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель». Упрощение развертывания Вендор представил новый инсталлятор с графическим интерфейсом и поддержкой Cluste
|05.09.2022
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Новое мультиоблачное решение Clouder от Softline теперь доступно для пользователей VMware vCloud Director
с управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder стал доступен для пользователей VMware vCloud Director. Теперь его могут использовать клиенты Softline Cloud и заказчики других обла
|30.07.2020
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Техносерв Cloud обновил платформу vCloud Director до версии 10
овайдер Техносерв Cloud обновил платформу для управления виртуальной инфраструктурой IaaS до версии VMware vCloud Director 10 (vCD 10). Платформа VMware vCloud Director – это инструмент
|30.01.2018
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VMware vCloud Director в облаке Cloud4Y обновлен до версии 9.0
Cloud4Y объявила о том, что решение VMware vCloud Director (vCD), помогающее корпоративному облачному провайдеру предоставлять услуги мн
|07.09.2010
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NetApp оснастила свои решения поддержкой VMware vCloud Director
Компания NetApp на объявила об оснащении своих решений поддержкой программного обеспечения VMware vCloud Director, которое позволяет предоставлять в частном и общественном секторах ИТ-услуги
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
|Малафеев Андрей 52 5
|Свидерский Евгений 77 4
|Соловьев Дмитрий 84 4
|Речменский Игорь 21 3
|Тимашев Ратмир 69 3
|Блинов Михаил 73 3
|Лебедев Владимир 94 2
|Денеко Владимир 3 2
|Фокин Николай 19 2
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 2
|Сергеев Иван 74 2
|Gibson Mel - Гибсон Мел 9 2
|Maritz Paul - Моритц Пол 36 2
|Poggemann Ralf - Поггеманн Ральф 2 2
|Sayar Ramin - Саяр Рамин 8 2
|Fathers Bill - Фазерс Билл 5 2
|Самойлов Юрий 75 2
|Краснов Александр 91 2
|Новиков Павел 113 1
|Раменский Демьян 18 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Козлов Александр 71 1
|Burns Tom - Бернс Том 19 1
|Ян Константин 24 1
|Чистяков Александр 10 1
|Боков Александр 1 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Вещиков Алексей 3 1
|Воробьёв Алексей 12 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Селихов Андрей 3 1
|Анисимов Константин 45 1
|Максимов Владимир 5 1
|Наумов Максим 100 1
|Козлов Михаил 182 1
|Волков Михаил 70 1
|Ткачев Владимир 12 1
|Калинкин Антон 4 1
|Гойхман Антон 2 1
|Романов Дмитрий 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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