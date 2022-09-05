Broadcom VMware vCloud Director VMware vCD

Новое мультиоблачное решение Clouder от Softline теперь доступно для пользователей VMware vCloud Director с управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder стал доступен для пользователей VMware vCloud Director. Теперь его могут использовать клиенты Softline Cloud и заказчики других обла