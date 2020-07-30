Техносерв Cloud обновил платформу vCloud Director до версии 10

Облачный провайдер Техносерв Cloud обновил платформу для управления виртуальной инфраструктурой IaaS до версии VMware vCloud Director 10 (vCD 10).

Платформа VMware vCloud Director – это инструмент для управления облачной инфраструктурой. Он позволяет клиентам облачного провайдера создавать и управлять виртуальными машинами, правами доступа к пулу информационных ресурсов, осуществлять миграцию из другого облака, настраивать гибкие правила фаервола, создавать VPN-соединения и многое другое.

В новой версии vCD 10 улучшен и упрощен пользовательский интерфейс, добавлены новые функциональные возможности платформы. Пользователь может настроить сетевой адаптер виртуальной машины во время ее создания, изменить пароль и настройки. Появился новый механизм аутентификации API – OpenAPI, который предоставляет две разные конечные точки аутентификации для провайдера и арендаторов. vCD 10 адаптирован под многопрофильные нагрузки и поддерживает интеграцию с сервисами, обеспечивающими более удобный способ управления инфраструктурой в виртуальном дата-центре, например, с помощью мобильного приложения.

«Обновленная версия платформы vCD 10 поможет нам не только повысить безопасность данных, размещенных в виртуальном дата-центре, но и упростить взаимодействие наших клиентов с сервисом. Интерфейс платформы vCD 10 полностью работает на базе HTML5-фреймворка Clarity. Поэтому он интуитивно понятен в рамках общей концепции других продуктов VMware», − сказал Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.