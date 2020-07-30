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Техносерв Cloud обновил платформу vCloud Director до версии 10

Облака
, Текст: Эльяс Касми

Облачный провайдер Техносерв Cloud обновил платформу для управления виртуальной инфраструктурой IaaS до версии VMware vCloud Director 10 (vCD 10).

Платформа VMware vCloud Director – это инструмент для управления облачной инфраструктурой. Он позволяет клиентам облачного провайдера создавать и управлять виртуальными машинами, правами доступа к пулу информационных ресурсов, осуществлять миграцию из другого облака, настраивать гибкие правила фаервола, создавать VPN-соединения и многое другое.

В новой версии vCD 10 улучшен и упрощен пользовательский интерфейс, добавлены новые функциональные возможности платформы. Пользователь может настроить сетевой адаптер виртуальной машины во время ее создания, изменить пароль и настройки. Появился новый механизм аутентификации API – OpenAPI, который предоставляет две разные конечные точки аутентификации для провайдера и арендаторов. vCD 10 адаптирован под многопрофильные нагрузки и поддерживает интеграцию с сервисами, обеспечивающими более удобный способ управления инфраструктурой в виртуальном дата-центре, например, с помощью мобильного приложения.

«Обновленная версия платформы vCD 10 поможет нам не только повысить безопасность данных, размещенных в виртуальном дата-центре, но и упростить взаимодействие наших клиентов с сервисом. Интерфейс платформы vCD 10 полностью работает на базе HTML5-фреймворка Clarity. Поэтому он интуитивно понятен в рамках общей концепции других продуктов VMware», − сказал Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.

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