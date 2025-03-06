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Селихов Андрей


06.03.2025 Альянс Figura и HPC Park откроет доступ к мощностям для ИИ без существенных начальных инвестиций 1
05.07.2023 RCloud by 3data в партнерстве с HPC Park интегрировала в облачную платформу новый сервис с GPU ускорителями для задач ИИ 1
28.05.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Селихов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

HPC Park - Эйч-Пи-Си Парк 3 2
3data - 3дата 84 1
Nvidia Corp 3516 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 64 1
Фигура АйТи - Figura IT 4 1
Stack Group - Стек Групп 160 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Broadcom - VMware 2381 1
HPE Hybrid IT - HPE Hybrid Delivery Workload Analysis Service - HPE Hybrid Delivery Strategy Service 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6160 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1554 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6673 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17155 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2535 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11148 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13340 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3787 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 788 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1632 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 382 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 631 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 777 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 361 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1478 1
Repository - Репозиторий 877 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 902 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 565 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4289 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 215 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3775 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2692 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2514 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 49 2
Red Hat Ceph Storage 101 1
Google TensorFlow 89 1
HPC Park Cloud Service 2 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 161 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 132 1
Nvidia Tesla GPU 167 1
3data - RCloud by 3data 12 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
HPE SimpliVity 29 1
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Veeam Cloud Connect 43 1
Broadcom - VMware vSphere Replication 8 1
Apache Hadoop 434 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Соколов Валентин 8 1
Воробьёв Алексей 8 1
Боков Александр 1 1
Денеко Владимир 3 1
Лебедев Владимир 69 1
Казьмин Алексей 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
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