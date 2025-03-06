Альянс Figura и HPC Park откроет доступ к мощностям для ИИ без существенных начальных инвестиций

Производитель серверного оборудования Figura и участник рынка платформ для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта HPC Park заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Партнеры обеспечат российским компаниям доступ к мощностям для тестирования, обучения и отладки ИИ-сервисов без существенных начальных инвестиций. Об этом CNews сообщили представители Figura.

Благодаря партнерству Figura и HPC Park, российский бизнес получит возможность тестировать модели искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычисления и другие сервисы в условиях реальной нагрузки. Это позволит точно подбирать конфигурацию серверного оборудования, учитывая специфику задач, таких как запуск конкретных моделей нейросетей.

«Наше сотрудничество упростит внедрение ИИ-решений в России, обеспечив выполнение ключевых задач: тестирования, обучения и отладки ИИ-сервисов до их внедрения в корпоративную инфраструктуру», — отметил Вячеслав Власов, директор по продажам компании Figura.

«Технологические мощности наших компаний помогут заказчикам минимизировать риски неоптимальных инвестиций в инфраструктуру и наладить эффективное и рациональное использование ресурсов», — сказал Андрей Селихов, директор по продажам компании HPC Park.

Партнеры предоставляют доступ к инфраструктуре с топовыми GPU-ускорителями, такими как Nvidia H100/A100 (и их дробные части — технология MIG), которые необходимы для обучения и инференса моделей нейросетей. Ресурсы предоставляются с предустановленным окружением и доступом к сетевому хранилищу. Интерфейс взаимодействия с платформой осуществляется через Jupyter Notebook или SSH, управление через веб-интерфейс платформы, API. Среди готовых к запуску решений — фреймворки TensorFlow, PyTorch, сервер для инференса TritonServer, а также среды с поддержкой CUDA и клиентские образы.