Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз

В продуктовой линейке Mobile Inform Group представлены промышленные планшеты, смартфоны и мобильный термопринтер, предназначенные для интенсивной эксплуатации. Вендор разрабатывает модели как на ARM-архитектуре (смартфон MIG S6, планшеты MIG T8, MIG T8X, MIG T10), так и на x86 (планшеты MIG T8X и MIG T10). В линейку также входит мобильный принтер КВ4 и взрывозащищенные устройства на обеих архитектурах с поддержкой операционных систем Android, Astra Linux, Windows.
Промышленные мобильные устройства для интенсивной эксплуатации MIG рассчитаны на многолетнее круглогодичное использование. Они применяются для автоматизации работы мобильного персонала на транспорте, в нефтегазовой отрасли, государственном секторе, металлургии, машиностроении и других отраслях.
|05.12.2025
|
Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать
Планшет для российских условий Компания Mobile Inform Group сообщила CNews о выпуске нового планшетного компьютера MIG T8X Gen.2 с 8-
|13.10.2025
|
Смартфон MIG A65 под управлением «Ред ОС М» теперь доступен корпоративным пользователям
Компания Mobile Inform Group (MIG) объявила о старте продаж корпоративного защищенного смартфона MIG A
|26.09.2025
|
Компании «Интелис» и MIG представляют совместный проект: ПАК, взрывозащищенный планшет MIG T8Х и HART-коммуникатор под управлением российской ОС «Ред ОС М»
Специалисты «Интелис» и MIG успешно завершили совместный проект по адаптации многофункционального HART-коммуникатора. Устройство прошло тестирование и корректно работает под управлением российской ОС, что открывает но
|17.09.2025
|
MIG представила взрывозащищенные решения для цифровой трансформации ТЭК
Компания Mobile Inform Group (MIG) представила линейку взрывозащищенного оборудования, соответствующег
|04.09.2025
|
Компании MIG и «Резонит» реализовали совместный проект
Компании MIG и «Резонит» успешно реализовали проект по созданию первого на рынке российского планшета MIG LT11i с использованием отечественной материнской платы шестого класса точности. Об этом C
|03.09.2025
|
«Группа Астра» и Mobile Inform Group внедрили защищенное решение для цифровизации производства
«Группа Астра» и Mobile Inform Group в рамках программы цифровой трансформации на одном из российских машиност
|02.06.2025
|
Новое направление бизнеса Mobile Inform Group: создание российской электроники
авление услуг по заказной разработке промышленной электроники. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. Команда MIG освоила промышленные платформы: NXP IMX8, Intel Celeron n510
|29.05.2025
|
MIG A65: новый стандарт защищенных корпоративных смартфонов
Компания MIG представляет новинку — корпоративный защищенный смартфон MIG A65, созданный для автоматизации мобильных бизнес процессов. Устройство рассчитано на три года эксплуатации и способно уд
|01.04.2025
|
IoT -датчики «Автон» совместимы с взрывозащищенными смартфонами MIG S6 на «Ред ОС М».
асли, металлургии, энергетике, химической промышленности и др. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. «Отечественные беспроводные взрывозащищенные датчики "Автон" и MIG S6 с
|13.02.2025
|
Россияне разработали «бронированный» планшет, который почти невозможно сломать. Он не боится воды и работает на хитром российском Android
Планшет с двумя аккумуляторами Российская компания Mobile Inform Group сообщила CNews о начале продаж новейшего планшетного компьютера MIG T8X.
|13.02.2025
|
Доступен к заказу промышленный планшет MIG T8X на операционной системе «Ред ОС М»
атации с повышенными требованиями к безопасности и надежности. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. MIG T8X используется в органах исполнительной власти, здравоохранении, э
|23.01.2025
|
В России создан неубиваемый смартфон без Android, но с поддержкой Android-приложений. Опрос
Без Android, но частично Российская компания Mobile Inform Group выпустила новую модификацию смартфона MIG S6, на этот раз с прошивкой «Ре
|22.01.2025
|
Mobile Inform Group представила смартфон MIG S6 под управлением «Ред ОС М»
Компании Mobile Inform Group и «Ред Софт» сообщили о выходе промышленного смартфона MIG S6 на мобильно
|17.11.2023
|
Планшет MIG T8X x86 исполнение 51 в реестре Минпромторга
Компания Mobile Inform Group сообщила, что обновленная конфигурация промышленного планшета MIG T8X х86
|18.08.2023
|
Mobile Inform Group получила патент на первый российский корпоративный планшет MIG LT11i с нативной поддержкой Astra Linux Special Edition 4.7
нтеллектуальную собственность компании на промышленные образцы планшета и специального кредла, с помощью которого устройство обеспечивает гибридный формат работы. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. Права позволяют защитить устройство от копирования, что дает заказчикам дополнительные гарантии безопасности и качества. В дальнейшем, компания планирует активно внедрять в
|25.07.2023
|
Промышленные планшеты MIG теперь работают и на операционной системе РОСА
ы в промышленной мобильности, способствуя развитию отечественных технологий и импортозамещению. *** Mobile Inform Group – российский разработчик и производитель смартфонов и планшетов для корпо
|13.07.2023
|
Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА
Аппаратный комплекс на базе промышленного планшета можно использовать в самых суровых условиях. *** Mobile Inform Group – российский разработчик и производитель смартфонов и планшетов для корпо
|05.06.2023
|
Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux
Из России и для россиян Российская компания Mobile Inform Group (MIG) сообщила CNews о создании системного блока «Акинак» на базе отечест
|26.04.2023
|
Корпоративный планшет MIG с нативной поддержкой Linux
Российский разработчик и производитель Mobile Inform Group (MIG) анонсировал принципиально новую линейку корпоративных мобильных уст
|13.04.2023
|
OCS начинает продвижение промышленных мобильных устройств Mobile Inform Group
OCS Distribution объявляет о начале сотрудничества с Mobile Inform Group (MIG), российским разработчиком и производителем защищенных смартфонов и
|27.02.2023
|
Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG
официальным дистрибьютором российского разработчика и производителя защищённых мобильных устройств Mobile Inform Group. В продуктовой линейке Mobile Inform Group представлены промышленн
|05.07.2021
|
Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа»
зимут», входящего в контур государственной корпорации «Ростех», и разработанный российской компаний Mobile Inform Group, признан российской техникой и включён в Единый реестр российской радиоэл
|29.04.2021
|
Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС
Российский бронированный планшет Российская компания Mobile Inform Group представила в России планшетный компьютер MIG Т8Х под управлением отечест
|24.03.2021
|
«Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad
отечественные защищенные промышленные смартфоны и планшеты с аксессуарами к ним российской компании Mobile Inform Group (MIG). Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены дог
|26.01.2021
|
Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC
н ЭЦП Bluetooth мы накопили богатый и уникальный опыт применения мобильной подписи.Мы рады вместе с Mobile Inform Group представить мобильные решения с возможностью электронной подписи документ
|19.10.2020
|
Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450
Tele2 и Mobile Inform Group объявили о выпуске промышленных планшетов, которые работают не только в п
|21.08.2020
|
JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»
продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и Mobile Inform Group, российский разработчик, производитель и интегратор функциональных аппара
|23.01.2020
|
Начались продажи российского суперзащищенного планшета на отечественной ОС
Готов к любым испытаниям Российские компании Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG) объявили об успешной адаптации российской операционной системы Astr
|15.01.2020
|
Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux
Мощный аппарат для экстремальных условий Российская компания Mobile Inform Group сообщила о начале продаж защищенного смартфона MIG S6 премиального класса
|24.12.2019
|
Промышленный смартфон перевели на отечественную мобильную ОС
течественной мобильной операционной системой «Аврора». Об этом объявили разработчики этих решений — Mobile Inform Group и компания «Открытая мобильная платформа». Новые устройства уже доступны
|13.06.2019
|
Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux
Максимально защищенные гаджеты Российские компании Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG) сообщили о запуске серии мобильных устройств под управлением россий
|13.06.2019
|
Операционная система Astra Linux – теперь для мобильных решений
Группа компаний Astra Linux, разработчик российского рынка операционных систем, и компания Mobile Inform Group объявили о совместном запуске линейки защищенного мобильного оборудования
