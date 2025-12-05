Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Мобайл Информ Mobile Inform Group MIG Адванст Мобилити Солюшинз

Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз

В продуктовой линейке Mobile Inform Group представлены промышленные планшеты, смартфоны и мобильный термопринтер, предназначенные для интенсивной эксплуатации. Вендор разрабатывает модели как на ARM-архитектуре (смартфон MIG S6, планшеты MIG T8, MIG T8X, MIG T10), так и на x86 (планшеты MIG T8X и MIG T10). В линейку также входит мобильный принтер КВ4 и взрывозащищенные устройства на обеих архитектурах с поддержкой операционных систем Android, Astra Linux, Windows.

Промышленные мобильные устройства для интенсивной эксплуатации MIG рассчитаны на многолетнее круглогодичное использование.  Они применяются для автоматизации работы мобильного персонала на транспорте, в нефтегазовой отрасли, государственном секторе, металлургии, машиностроении и других отраслях.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 10 дел, на cумму 7 456 884 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 7 456 884 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 7 115 132 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 225 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.12.2025 Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать

Планшет для российских условий Компания Mobile Inform Group сообщила CNews о выпуске нового планшетного компьютера MIG T8X Gen.2 с 8-
13.10.2025 Смартфон MIG A65 под управлением «Ред ОС М» теперь доступен корпоративным пользователям

Компания Mobile Inform Group (MIG) объявила о старте продаж корпоративного защищенного смартфона MIG A
26.09.2025 Компании «Интелис» и MIG представляют совместный проект: ПАК, взрывозащищенный планшет MIG T8Х и HART-коммуникатор под управлением российской ОС «Ред ОС М»

Специалисты «Интелис» и MIG успешно завершили совместный проект по адаптации многофункционального HART-коммуникатора. Устройство прошло тестирование и корректно работает под управлением российской ОС, что открывает но
17.09.2025 MIG представила взрывозащищенные решения для цифровой трансформации ТЭК

Компания Mobile Inform Group (MIG) представила линейку взрывозащищенного оборудования, соответствующег
04.09.2025 Компании MIG и «Резонит» реализовали совместный проект

Компании MIG и «Резонит» успешно реализовали проект по созданию первого на рынке российского планшета MIG LT11i с использованием отечественной материнской платы шестого класса точности. Об этом C
03.09.2025 «Группа Астра» и Mobile Inform Group внедрили защищенное решение для цифровизации производства

«Группа Астра» и Mobile Inform Group в рамках программы цифровой трансформации на одном из российских машиност
02.06.2025 Новое направление бизнеса Mobile Inform Group: создание российской электроники

авление услуг по заказной разработке промышленной электроники. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. Команда MIG освоила промышленные платформы: NXP IMX8, Intel Celeron n510
29.05.2025 MIG A65: новый стандарт защищенных корпоративных смартфонов

Компания MIG представляет новинку — корпоративный защищенный смартфон MIG A65, созданный для автоматизации мобильных бизнес процессов. Устройство рассчитано на три года эксплуатации и способно уд
01.04.2025 IoT -датчики «Автон» совместимы с взрывозащищенными смартфонами MIG S6 на «Ред ОС М».

асли, металлургии, энергетике, химической промышленности и др. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. «Отечественные беспроводные взрывозащищенные датчики "Автон" и MIG S6 с

13.02.2025 Россияне разработали «бронированный» планшет, который почти невозможно сломать. Он не боится воды и работает на хитром российском Android

Планшет с двумя аккумуляторами Российская компания Mobile Inform Group сообщила CNews о начале продаж новейшего планшетного компьютера MIG T8X.

13.02.2025 Доступен к заказу промышленный планшет MIG T8X на операционной системе «Ред ОС М»

атации с повышенными требованиями к безопасности и надежности. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. MIG T8X используется в органах исполнительной власти, здравоохранении, э
23.01.2025 В России создан неубиваемый смартфон без Android, но с поддержкой Android-приложений. Опрос

Без Android, но частично Российская компания Mobile Inform Group выпустила новую модификацию смартфона MIG S6, на этот раз с прошивкой «Ре
22.01.2025 Mobile Inform Group представила смартфон MIG S6 под управлением «Ред ОС М»

Компании Mobile Inform Group и «Ред Софт» сообщили о выходе промышленного смартфона MIG S6 на мобильно
17.11.2023 Планшет MIG T8X x86 исполнение 51 в реестре Минпромторга

Компания Mobile Inform Group сообщила, что обновленная конфигурация промышленного планшета MIG T8X х86
18.08.2023 Mobile Inform Group получила патент на первый российский корпоративный планшет MIG LT11i с нативной поддержкой Astra Linux Special Edition 4.7

нтеллектуальную собственность компании на промышленные образцы планшета и специального кредла, с помощью которого устройство обеспечивает гибридный формат работы. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group. Права позволяют защитить устройство от копирования, что дает заказчикам дополнительные гарантии безопасности и качества. В дальнейшем, компания планирует активно внедрять в
25.07.2023 Промышленные планшеты MIG теперь работают и на операционной системе РОСА

ы в промышленной мобильности, способствуя развитию отечественных технологий и импортозамещению. *** Mobile Inform Group – российский разработчик и производитель смартфонов и планшетов для корпо
13.07.2023 Российские промышленные планшеты на архитектуре x86 совместимы с российской операционной системой РОСА

Аппаратный комплекс на базе промышленного планшета можно использовать в самых суровых условиях. *** Mobile Inform Group – российский разработчик и производитель смартфонов и планшетов для корпо
05.06.2023 Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux

Из России и для россиян Российская компания Mobile Inform Group (MIG) сообщила CNews о создании системного блока «Акинак» на базе отечест
26.04.2023 Корпоративный планшет MIG с нативной поддержкой Linux

Российский разработчик и производитель Mobile Inform Group (MIG) анонсировал принципиально новую линейку корпоративных мобильных уст
13.04.2023 OCS начинает продвижение промышленных мобильных устройств Mobile Inform Group

OCS Distribution объявляет о начале сотрудничества с Mobile Inform Group (MIG), российским разработчиком и производителем защищенных смартфонов и

27.02.2023 Treolan начинает поставки промышленного мобильного оборудования MIG

официальным дистрибьютором российского разработчика и производителя защищённых мобильных устройств Mobile Inform Group. В продуктовой линейке Mobile Inform Group представлены промышленн
05.07.2021 Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа»

зимут», входящего в контур государственной корпорации «Ростех», и разработанный российской компаний Mobile Inform Group, признан российской техникой и включён в Единый реестр российской радиоэл
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС

Российский бронированный планшет Российская компания Mobile Inform Group представила в России планшетный компьютер MIG Т8Х под управлением отечест
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad

отечественные защищенные промышленные смартфоны и планшеты с аксессуарами к ним российской компании Mobile Inform Group (MIG). Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены дог
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC

н ЭЦП Bluetooth мы накопили богатый и уникальный опыт применения мобильной подписи.Мы рады вместе с Mobile Inform Group представить мобильные решения с возможностью электронной подписи документ
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450

Tele2 и Mobile Inform Group объявили о выпуске промышленных планшетов, которые работают не только в п
21.08.2020 JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»

продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и Mobile Inform Group, российский разработчик, производитель и интегратор функциональных аппара
23.01.2020 Начались продажи российского суперзащищенного планшета на отечественной ОС

Готов к любым испытаниям Российские компании Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG) объявили об успешной адаптации российской операционной системы Astr
15.01.2020 Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux

Мощный аппарат для экстремальных условий Российская компания Mobile Inform Group сообщила о начале продаж защищенного смартфона MIG S6 премиального класса
24.12.2019 Промышленный смартфон перевели на отечественную мобильную ОС

течественной мобильной операционной системой «Аврора». Об этом объявили разработчики этих решений — Mobile Inform Group и компания «Открытая мобильная платформа». Новые устройства уже доступны

13.06.2019 Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux

Максимально защищенные гаджеты Российские компании Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG) сообщили о запуске серии мобильных устройств под управлением россий
13.06.2019 Операционная система Astra Linux – теперь для мобильных решений

Группа компаний Astra Linux, разработчик российского рынка операционных систем, и компания Mobile Inform Group объявили о совместном запуске линейки защищенного мобильного оборудования

Публикаций - 79, упоминаний - 113

Мобайл Информ и организации, системы, технологии, персоны:

Inform GmbH 55 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 21
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 485 9
Ростелеком 10306 8
Google LLC 12255 7
Nvidia Corp 3731 7
Intel Corporation 12541 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 6
Qtech - Кьютэк 182 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 5
Yandex - Яндекс 8434 5
Jolla - Sailfish Holding 85 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 5
INOI - ИНОЙ 50 5
Ред Софт - Red Soft 995 5
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 64 4
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 4
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 4
Qualcomm Technologies 1909 4
Apple Inc 12628 4
Oracle Corporation 6867 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 3
KrIT - КРИТ 32 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 3
Lenovo Group 2361 3
Крок - Croc 1814 3
Microsoft Corporation 25236 3
SAP SE 5426 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 232 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 190 3
SAS Institute 1032 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Ростех - Азимут 80 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 161 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 6
Caucuscom Ventures 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 2
Caucascom Ventures 2 2
First National Holdings 39 2
Fursa Alternative Strategies 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 2
Airbnb 98 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 140 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 287 1
ПромСвязьКапитал 84 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 51 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 1
Sun Capital 1 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Istithmar 5 1
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 128 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм Кредит Групп - Лайм-Займ МФК 1 1
Comtel Eastern 19 1
Байон.ру 5 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
Linux Foundation 189 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 16
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 8
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 617 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 7
Google Android 14679 23
Мобайл Информ - MIG T - Серия планшетные компьютеры 23 22
Linux OS 10896 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 13
Мобайл Информ - MIG S - Защищенный планшет 12 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 10
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 9
Intel x86 - архитектура процессора 1982 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 8
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 959 7
Мобайл Информ - MIG C - MIG A - Защищенный смартфон 9 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 7
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 147 7
Apple iOS 8242 6
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 167 5
Microsoft Windows 16327 5
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 137 5
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 4
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 293 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 3
VK RuStore - Рустор 507 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 3
Nvidia Tesla GPU 187 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 332 3
Google Android 9 - Android Pie 213 3
Nvidia Quadro GPU 249 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 54 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 54 2
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Манцветов Константин 9 8
Манцветова Анна 4 4
Мылицын Роман 111 4
Березкин Григорий 41 3
Патаркацишвили Бадри 11 3
Селихов Андрей 3 2
Kluge John - Клюге Джон 4 2
Чернышов Михаил 45 2
Березовский Борис 24 2
Махмадиев Шухрат 5 2
Шеварднадзе Эдуард 4 2
Германович Сергей 3 2
Эйгес Павел 107 2
Смирнов Алексей 253 2
Лашин Ренат 83 1
Свидерский Евгений 57 1
Анфимов Павел 54 1
Гинятуллин Роман 61 1
Брюквин Юрий 299 1
Слизень Виталий 243 1
Абрамович Роман 46 1
Комов Владимир 18 1
Одинцов Александр 3 1
Якименко Андрей 4 1
Анкилов Константин 115 1
Копосов Максим 73 1
Саакашвили Михаил 18 1
Лавров Владимир 95 1
Покровский Иван 132 1
Лисицкий Павел 1 1
Кравчук Илья 16 1
Соснин Юрий 9 1
Легостаева Светлана 96 1
Белов Василий 71 1
Beer Ian - Бир Иен 4 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Джохтаберидзе Гия 3 1
Жмотова Лиана 1 1
Шеварнадзе Эдуард 3 1
Гудавадзе Инна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Грузия 1282 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Европа 24634 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Великобритания - Виргинские Острова 241 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Казахстан - Республика 5792 3
Северная Македония - Республика 100 2
США - Делавэр 172 2
Албания - Республика 96 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Болгария - Республика 785 2
Румыния 741 2
Греция - Греческая Республика 995 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Молдавия - Республика Молдова 721 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Украина - Запорожская область 118 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 10 1
Грузия - Рустави 10 1
Маршалловы Острова 20 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 33
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 21
Энергетика - Energy - Energetically 5524 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 3
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 62 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Всероссийская перепись населения 185 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
Liliputing 71 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
Рустелеком ТК 304 1
Frost & Sullivan 203 1
SPEC Power benchmark 2 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
ABI Research 235 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
РАН - Российская академия наук 2014 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
Старт Хаб 21 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Байкальская миля 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще