Промышленный смартфон перевели на отечественную мобильную ОС

Российский поставщик высокотехнологичных промышленных решений представил новый смартфон на отечественной ОС. Новые устройства уже доступны для заказа на сайте производителя.

Смартфон на отечественной ОС

Защищенный промышленный смартфон MIG C55 будет управляться отечественной мобильной операционной системой «Аврора». Об этом объявили разработчики этих решений — Mobile Inform Group и компания «Открытая мобильная платформа». Новые устройства уже доступны для заказа.

Защищенный промышленный смартфон MIG C55 будет управляться отечественной мобильной операционной системой «Аврора»

MIG С55 предназначен для корпоративного использования. В компании-разработчике отмечают, что смартфон предназначен для автоматизации работы мобильного персонала. Среди его ключевых физических характеристик — крепкий пыле-влагозащищенный корпус, который гарантирует работоспособность устройства в жестких погодных условиях (среди прочего, аппарат способен выдержать термический шок до 100°С, холод, снег, дождь и запыленные помещения), а также обеспечивает сохранность при небрежном обращении в условиях производства.

В основе смартфона — 8-ядерный Qualcomm

Смартфон обладает высокой производительностью, так как он создавался с учетом поддержки даже самых требовательных индустриальных приложений. Среди прочего, MIG C55 получил современный 8-ядерный чипсет Qualcomm MSM8940 с частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения.

Кроме того, благодаря своей архитектуре защищенный смартфон MIG C55 легко дополняется рядом функций, необходимых для работы сервисных и полевых служб. Среди них — сканер штриховых кодов и радиочастотных меток, видеорегистратор, оптические системы и дальномеры, системы распознавания документов и так далее. Это позволяет не менять устройство при появлении новых потребностей, а лишь расширять его функционал.

Эксперты считают, что использование мобильной ОС «Аврора» усилит смартфон с точки зрения информационной безопасности и дополнительного контроля выездного персонала. Это позволит применять устройство государственным службам и ведомствам, энергетическим, транспортным и производственным компаниям.