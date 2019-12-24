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Qualcomm MSM
Qualcomm Mobile Station Modem



24.12.2019 Промышленный смартфон перевели на отечественную мобильную ОС 1
15.07.2019 HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire 2
10.06.2019 Россияне нашли эффективный способ захвата смартфонов Samsung. В опасности популярные флагманские модели 1
17.04.2018 Honor представила недорогой смартфон Honor 7A Pro. Цена 1
27.09.2017 В России стали доступны все смартфоны Moto. Цены 1
21.09.2017 Panasonic и российская EME протестировали новое WMS-решение на складе «Супервэйв Групп» 1
30.08.2017 Обзор смартфона Motorola Moto Z2 Play Dual. Смартфон — дело тонкое 1
25.08.2017 Хиты продаж: планшеты 2017 1
07.08.2017 Самые дорогие Android-смартфоны 1
20.07.2017 Лучшие новинки смартфонов первой половины 2017 года. Выбор ZOOM 1
03.07.2017 Huawei начала продажи планшета MediaPad M3 Lite 10. Цены 1
28.06.2017 Lenovo вернула бренд Motorola в Россию 1
02.06.2017 Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото 1
28.04.2017 Хиты продаж среди смартфонов на начало 2017 года 1
04.04.2017 Лучшие планшеты с функцией телефона. Выбор ZOOM 2
28.02.2017 Смартфон на «российской ОС» начнет продаваться в апреле. Характеристики. Цена 1
01.02.2017 10 самых производительных смартфонов 1
26.01.2017 Обзор HP Elite x3 с Windows 10 Mobile: бизнес-вектор 1
09.01.2017 Обзор смартфона LeEco Le Pro 3: флагман по доступной цене 1
09.12.2016 Micromax анонсировала первые LTE-смартфоны линеек Warrior и Juice 2
09.12.2016 ZTE начинает российские продажи флагманских смартфонов Nubia Z11. Фото 1
17.11.2016 Не такие как iPhone: смартфоны с оригинальным форм-фактором. Выбор ZOOM 1
14.11.2016 Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса 1
23.08.2016 Acer привез в Россию Windows-смартфон, заменяющий ПК 1
18.08.2016 В России начались официальные продажи новых популярных смартфонов Xiaomi. Цены 2
09.08.2016 Новый «убийца iPhone» приходит на российский рынок 1
01.07.2016 На рынок выходит «самый стильный» и «необычный» Windows-смартфон. Фото 1
03.06.2016 В России начинаются продажи бюджетной линейки смартфонов «китайской Apple» 3
25.05.2016 В России начинаются официальные продажи смартфонов Xiaomi. Цены 1
13.05.2016 Смартфоны Neffos дебютируют тремя моделями линейки С5 1
29.02.2016 Минимальный размер, максимальная прочность 1
15.01.2016 Хиты продаж: планшеты 2015 года 1
23.12.2015 Lenovo представил два новых смартфона в России 1
14.10.2015 Современные кнопочные смартфоны: не сенсором единым 1
05.10.2015 Эволюция ОС Android 1
03.09.2015 Lenovo будет продавать в России смартфоны с гигантскими дисплеями и огромными аккумуляторами 2
31.08.2015 В России появились «официальные» смартфоны Xiaomi 1
27.08.2015 Человек, уволивший Стива Джобса из Apple, выпустил два новых смартфона 1
24.08.2015 Что подарить школьнику на 1 сентября? Выбор ZOOM 2
28.07.2015 Motorola выпустила флагманские смартфоны «с лучшей камерой в классе» 1

Публикаций - 271, упоминаний - 314

Qualcomm MSM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HTC Corporation 1375 95
Samsung Electronics 8966 71
Apple Inc 10168 50
Microsoft Corporation 21088 49
Qualcomm Technologies 1563 48
LG Electronics 3138 39
Nokia Corporation 5230 38
Google LLC 9493 37
Sony 5567 31
Huawei 3003 26
Sony Ericsson 1059 23
Acer Group 2187 22
ZTE Corporation 638 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 20
Nvidia Corp 3026 19
Lenovo Group 2002 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 1727 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 951 16
Meta - Facebook 4146 16
MediaTek 370 16
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1275 12
Twitter 2304 12
Lenovo Motorola 3321 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 158 9
Intel Corporation 10799 8
Xiaomi 990 8
NeXus 218 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 8
Ericsson 2286 7
Fly 154 7
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 7
Sharp Corporation 995 6
Gigabyte Technology 320 6
Verizon 829 6
Toshiba Corporation 2762 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7538 6
AT&T Inc 1555 5
Dell EMC 4481 5
E-Ten Information Systems 113 5
Carl Zeiss 277 10
Связной ГК 1087 9
Евросеть 1366 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 4
JD.com - Jingdong Mall 45 3
eBay Inc 1566 2
Почта России ПАО 1802 2
Kickstarter 111 2
X5 Group 651 2
SoftBank Group 222 1
Телефон.Ру 87 1
Bentley Motors 53 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 34 1
Porsche Design GmbH 18 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 381 1
Caterpillar 80 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 85 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 32 1
uBank 21 1
Белый Ветер 213 1
IKEA - ИКЕА 119 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 77 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 313 1
Walt Disney Company 493 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 565 1
PepsiCo - Пепсико 145 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 179 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 1
X5 Group - Пятерочка 290 1
LinkedIn 550 1
AliExpress 293 1
BMW 375 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 32 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2358 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1485 1
Президент Российской Федерации 1850 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 522 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 10
4CIO 593 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10159 145
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 136
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6338 134
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6693 86
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 77
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4698 73
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 67
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 64
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 817 50
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 39
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1523 37
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 773 35
DLNA - Digital Living Network Alliance 398 34
QWERTY-клавиатура 633 34
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 32
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 29
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1568 27
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 25
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3031 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13962 21
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 231 20
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 973 20
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 682 18
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1150 18
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 18
WVGA - разрешение экрана 800x480 133 17
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 14
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 14
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 745 14
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 286 14
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 95 13
VGA камера 222 13
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 13
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 58 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 11
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 11
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3276 10
Google Android 11577 177
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 457 64
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1224 54
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 51
Apple iPhone - серия смартфонов 5832 48
Microsoft Windows Phone OS 1533 46
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1229 40
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 40
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2059 38
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 495 35
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 417 33
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 30
Samsung Galaxy Note 608 28
Corning Gorilla Glass 563 27
Nvidia Tegra - серия процессоров 438 23
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 680 22
Google Play - Google Store - Android Market 2644 20
Apple iOS 6251 20
Apple iPhone 4 727 19
Sony Xperia 125 18
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 17
Microsoft Skype 1885 17
Microsoft Windows Mobile 6 57 17
Apple iPad 3544 16
HTC One - серия смартфонов 156 16
Microsoft Windows 10 10127 16
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 428 16
HTC Sensation 40 15
HTC Desire - серия смартфонов 112 15
Apple iPhone 5 732 15
HTC Mozart 49 14
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 14
Nestle KitKat 162 14
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 164 14
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 410 13
HTC Touch - серия смартфонов 46 12
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 202 12
Samsung Electronics TouchWiz 174 12
Google Nexus - Серия смартфонов 425 11
Symbian OS 1385 11
Ксенин Алекс 311 7
Jobs Steve - Джобс Стив 990 5
Путин Владимир 2450 5
Евтушенков Владимир 187 4
Фадеев Михаил 55 3
Малис Александр 155 3
Мартынов Владислав 111 2
Медведев Дмитрий 1593 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 2
Езык Сергей 7 1
Шарков Иван 8 1
Терентьев Константин 18 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
Крылов Михаил 4 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Сюй Виктор 29 1
Чернышов Михаил 36 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Chen John - Чен Джон 25 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
Смирнов Сергей 34 1
Румянцев Сергей 22 1
Дорофеев Алексей 8 1
Анисимов Алексей 10 1
Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
Lau Pete - Ло Пит 14 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Давыдович Евгений 26 1
Иванов Сергей 356 1
Чемезов Сергей 134 1
Эйгес Павел 70 1
Россия - Российская федерация - РФ 85225 133
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11043 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34501 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11651 22
Япония 7937 14
Южная Корея - Республика 3293 13
Европа 7355 10
Испания - Каталония - Барселона 695 10
Азия - Азиатский регион 3174 6
Америка Северная 2602 5
Индия - Республика 4106 5
Франция - Французская Республика 4938 5
Великобритания - Лондон 1871 5
Германия - Берлин 606 5
Китай - Тайвань 1590 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27319 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9638 4
Америка Латинская 1380 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 3
Германия - Федеративная Республика 7792 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 274 2
Испания - Королевство 2576 2
Индонезия - Республика 771 2
Италия - Итальянская Республика 2903 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 774 2
Ближний Восток 2496 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3975 2
Финляндия - Финляндская Республика 1651 2
Европа Восточная 2821 2
Бразилия - Федеративная Республика 1898 2
Казахстан - Республика 4151 2
США - Вашингтон - Редмонд 191 1
Румыния 581 1
Япония - Токио 885 1
Франция - Канны 110 1
Сатурн - Титан (спутник) 144 1
Таиланд - Королевство 664 1
США - Луизиана - Новый Орлеан 80 1
Австрия - Австрийская Республика 978 1
Дед Мороз 153 2
Русский язык 1779 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1131 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 425 1
POI - points of interest 65 1
Градус Фаренгейта 33 1
Градус Цельсия 222 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 28
Engadget - Блог о технологиях 404 5
Wikipedia - Википедия 399 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 92 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 722 15
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CeBIT 424 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
iF Design Awards 8 2
Red Dot Design Award 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
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