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Qualcomm MSM
Qualcomm Mobile Station Modem
Публикаций - 271, упоминаний - 314
Qualcomm MSM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 990 5
|Путин Владимир 2450 5
|Евтушенков Владимир 187 4
|Фадеев Михаил 55 3
|Малис Александр 155 3
|Мартынов Владислав 111 2
|Медведев Дмитрий 1593 2
|Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 2
|Езык Сергей 7 1
|Шарков Иван 8 1
|Терентьев Константин 18 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
|Крылов Михаил 4 1
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
|Сюй Виктор 29 1
|Чернышов Михаил 36 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
|Chen John - Чен Джон 25 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
|Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
|Смирнов Сергей 34 1
|Румянцев Сергей 22 1
|Дорофеев Алексей 8 1
|Анисимов Алексей 10 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
|Lau Pete - Ло Пит 14 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
|Давыдович Евгений 26 1
|Иванов Сергей 356 1
|Чемезов Сергей 134 1
|Эйгес Павел 70 1
|РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 74 2
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 92 1
|ИРИ - Институт развития интернета 95 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru