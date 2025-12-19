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Samsung Exynos Samsung Hummingbird Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC
СОБЫТИЯ
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|19.12.2025
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Создан первый в мире 2-нанометровый процессор. Его сделала не Apple
2 лучше, чем 3 Корейская компания Samsung выиграла у Apple новый этап гонки процессоров и выпустила Exynos 2600 – первый в мире CPU с топологией 2 нанометра. Как пишет портал TechSpot, пользова
|06.11.2025
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Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все
зеленее Компания Samsung намерена вновь начать выпускать топовые смартфоны на своих же процессорах Exynos. Как пишет портал WCCFTech, новые флагманские Galaxy S26 в подавляющем своем большинст
|17.02.2022
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Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone
оигрыш Samsung Новейшие смартфоны линейки Samsung Galaxy S22 в комплектации с фирменным процессором Exynos 2200 уступили Apple iPhone 11 в тесте на производительность, пишет портал Computer Bas
|20.01.2022
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Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2
Samsung Electronics объявила о выходе нового флагманского процессора Exynos 2200. Созданный с использованием 4-нанометровой экстремальной ультрафиолетовой литогра
|11.08.2021
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Samsung создала сверхмалый процессор. Рынок умных часов и фитнес-трекеров ждет встряска
Супер-чип для умных часов Компания Samsung разработала новейший мобильный процессор Exynos W920, не имеющий аналогов во всем мире. Как сообщили CNews ее представители, это первы
|05.11.2020
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В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов
0 продемонстрируют на 20% более высокую производительность по сравнению с актуальным 7-нанометровым Exynos 990 (установлен в смартфонах серии Galaxy S20), а его видеоподсистема окажется на 25%
|24.07.2020
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Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника
оказаться одним и самых производительных чипов в мире на момент своего релиза. Его предшественник, Exynos 990, используемый во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S20, показал свою неспособн
|16.11.2018
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Exynos 9 Series 9820 рвётся в бой
Samsung завершила работу над новым флагманским процессором Exynos 9 Series 9820. Архитектура Exynos 9820 включает модифицированные вычислительные ядра четвёртого поколения, графический м
|14.11.2018
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Samsung представила процессор Exynos 9820 с нейронным модулем
Samsung Electronics представила флагманский процессор Exynos 9 Series 9820. Exynos 9820 оснащен модифицированным CPU четвертого поколения, 2-гигабитным модемом LTE Advan
|02.11.2018
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На что способен Exynos?
фона, когда пользователь запускает приложение. Ответ на этот вопрос точно знает мобильный процессор Exynos. Подобно тысячам синхронизированных друг с другом «мини-роботов», он с легкостью контр
|16.08.2018
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Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP
Samsung Electronics объявила о разработке Exynos Modem 5100, первого в отрасли модема 5G, который полностью совместим со стандартом 3GP
|14.07.2017
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Samsung раскрыл внешний вид Galaxy Note 8 задолго до анонса
Официальная «утечка»Официальный аккаунт Samsung Exynos в соцсети Twitter неожиданно опубликовал ряд откровений о характеристиках следующего ф
|22.06.2017
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Samsung начинает серийное производство первого IoT-чипа Exynos i T200
бъявила о начале серийного производства первого решения в категории интернета вещей (IoT) в линейке Exynos — Exynos i T200. Платформа Exynos i T200, созданная на базе энергоэконом
|27.02.2017
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Samsung начала производство процессоров Exynos 9 по 10-нм техпроцессу FinFET
Samsung Electronics объявила о начале производства процессоров Exynos 9 серии 8895. Как рассказали CNews в компании, это первое процессорное решение от Sams
|18.01.2017
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Samsung Electronics будет поставлять свои процессоры Exynos для автомобильной информационно-развлекательной системы Audi
Компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила об участии в программе Audi Progressive SemiConductor Program (PSCP) в качестве партнера-поставщика процессоров Exynos — собственного решения в области однокристальных систем (SoC) — для автомобильной информационно-развлекательной системы (IVI) Audi. Программа PSCP Audi была впервые запущена в 2010 г. с
|10.10.2016
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Samsung Electronics запустила производство процессора для носимых устройств по техпроцессу 14-нм FinFET
Компания Samsung Electronics объявила о запуске массового производства Exynos 7 Dual 7270. Процессор на создан по техпроцессу 14-нм FinFET специально для использова
|30.08.2016
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Samsung приступила к массовому производству 14-нм процессора Exynos 7 Quad 7570
Ltd., мировой производитель полупроводниковых технологий, объявила о начале серийного производства Exynos 7 Quad 7570 — новейшего мобильного процессора приложений на базе современного технолог
|10.01.2013
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Samsung представил 8-ядерный процессор для смартфонов
оники в Лас-Вегасе представила чип для смартфонов и планшетов нового поколения. Получивший название Exynos 5 Octa, он обладает удвоенным числом ядер по сравнению с 4-ядерным процессором текущег
|20.12.2012
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Samsung признала наличие уязвимости в процессорах Exynos
Компания Samsung Electronics признала наличие уязвимости в процессорах Exynos, которая была обнаружена недавно. «Мы осведомлены о наличии уязвимости и намерены выпу
|26.04.2012
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Официально: В флагмане Samsung Galaxy S III появится 4-ядерный процессор
Компания Samsung Electronics представила свой первый 4-ядерный процессор Exynos для смартфонов, основанный на шаблонном дизайне ARM Cortex-A9. Exynos 4 Quad ос
Samsung Exynos и организации, системы, технологии, персоны:
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|DxOMark - Издание 36 10
|Bloomberg 1627 8
|GSM Arena 78 8
|The Verge - Издание 619 8
|AnandTech 73 7
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|WCCFTech - Издание 110 5
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|OnLeaks 20 5
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|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 3
|Android Authority 62 3
|Neowin 217 3
|Korea Times 132 3
|ITHome 46 2
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|9to5Google 60 2
|Liliputing 76 2
|TENAA 19 2
|AppleInsider 400 2
|ComputerBase 14 2
|GizmoChina 171 2
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