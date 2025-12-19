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Samsung Exynos Samsung Hummingbird Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC

Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC

СОБЫТИЯ

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19.12.2025 Создан первый в мире 2-нанометровый процессор. Его сделала не Apple

2 лучше, чем 3 Корейская компания Samsung выиграла у Apple новый этап гонки процессоров и выпустила Exynos 2600 – первый в мире CPU с топологией 2 нанометра. Как пишет портал TechSpot, пользова
06.11.2025 Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все

зеленее Компания Samsung намерена вновь начать выпускать топовые смартфоны на своих же процессорах Exynos. Как пишет портал WCCFTech, новые флагманские Galaxy S26 в подавляющем своем большинст
17.02.2022 Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone

оигрыш Samsung Новейшие смартфоны линейки Samsung Galaxy S22 в комплектации с фирменным процессором Exynos 2200 уступили Apple iPhone 11 в тесте на производительность, пишет портал Computer Bas
20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2

Samsung Electronics объявила о выходе нового флагманского процессора Exynos 2200. Созданный с использованием 4-нанометровой экстремальной ультрафиолетовой литогра
11.08.2021 Samsung создала сверхмалый процессор. Рынок умных часов и фитнес-трекеров ждет встряска

Супер-чип для умных часов Компания Samsung разработала новейший мобильный процессор Exynos W920, не имеющий аналогов во всем мире. Как сообщили CNews ее представители, это первы
05.11.2020 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов

0 продемонстрируют на 20% более высокую производительность по сравнению с актуальным 7-нанометровым Exynos 990 (установлен в смартфонах серии Galaxy S20), а его видеоподсистема окажется на 25%

24.07.2020 Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника

оказаться одним и самых производительных чипов в мире на момент своего релиза. Его предшественник, Exynos 990, используемый во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S20, показал свою неспособн
16.11.2018 Exynos 9 Series 9820 рвётся в бой

Samsung завершила работу над новым флагманским процессором Exynos 9 Series 9820. Архитектура Exynos 9820 включает модифицированные вычислительные ядра четвёртого поколения, графический м
14.11.2018 Samsung представила процессор Exynos 9820 с нейронным модулем

Samsung Electronics представила флагманский процессор Exynos 9 Series 9820. Exynos 9820 оснащен модифицированным CPU четвертого поколения, 2-гигабитным модемом LTE Advan
02.11.2018 На что способен Exynos?

фона, когда пользователь запускает приложение. Ответ на этот вопрос точно знает мобильный процессор Exynos. Подобно тысячам синхронизированных друг с другом «мини-роботов», он с легкостью контр
16.08.2018 Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP

Samsung Electronics объявила о разработке Exynos Modem 5100, первого в отрасли модема 5G, который полностью совместим со стандартом 3GP
14.07.2017 Samsung раскрыл внешний вид Galaxy Note 8 задолго до анонса

Официальная «утечка»Официальный аккаунт Samsung Exynos в соцсети Twitter неожиданно опубликовал ряд откровений о характеристиках следующего ф
22.06.2017 Samsung начинает серийное производство первого IoT-чипа Exynos i T200

бъявила о начале серийного производства первого решения в категории интернета вещей (IoT) в линейке ExynosExynos i T200. Платформа Exynos i T200, созданная на базе энергоэконом
27.02.2017 Samsung начала производство процессоров Exynos 9 по 10-нм техпроцессу FinFET

Samsung Electronics объявила о начале производства процессоров Exynos 9 серии 8895. Как рассказали CNews в компании, это первое процессорное решение от Sams
18.01.2017 Samsung Electronics будет поставлять свои процессоры Exynos для автомобильной информационно-развлекательной системы Audi

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила об участии в программе Audi Progressive SemiConductor Program (PSCP) в качестве партнера-поставщика процессоров Exynos — собственного решения в области однокристальных систем (SoC) — для автомобильной информационно-развлекательной системы (IVI) Audi. Программа PSCP Audi была впервые запущена в 2010 г. с

10.10.2016 Samsung Electronics запустила производство процессора для носимых устройств по техпроцессу 14-нм FinFET

Компания Samsung Electronics объявила о запуске массового производства Exynos 7 Dual 7270. Процессор на создан по техпроцессу 14-нм FinFET специально для использова
30.08.2016 Samsung приступила к массовому производству 14-нм процессора Exynos 7 Quad 7570

Ltd., мировой производитель полупроводниковых технологий, объявила о начале серийного производства Exynos 7 Quad 7570 — новейшего мобильного процессора приложений на базе современного технолог
10.01.2013 Samsung представил 8-ядерный процессор для смартфонов

оники в Лас-Вегасе представила чип для смартфонов и планшетов нового поколения. Получивший название Exynos 5 Octa, он обладает удвоенным числом ядер по сравнению с 4-ядерным процессором текущег
20.12.2012 Samsung признала наличие уязвимости в процессорах Exynos

Компания Samsung Electronics признала наличие уязвимости в процессорах Exynos, которая была обнаружена недавно. «Мы осведомлены о наличии уязвимости и намерены выпу
26.04.2012 Официально: В флагмане Samsung Galaxy S III появится 4-ядерный процессор

Компания Samsung Electronics представила свой первый 4-ядерный процессор Exynos для смартфонов, основанный на шаблонном дизайне ARM Cortex-A9. Exynos 4 Quad ос

Публикаций - 476, упоминаний - 732

Samsung Exynos и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 404
Apple Inc 13154 197
Qualcomm Technologies 1974 103
Google LLC 12688 101
Huawei 4676 96
Xiaomi - Сяоми 2231 64
LG Electronics 3735 57
Intel Corporation 12811 51
MediaTek - Ralink 595 45
Sony 6739 45
HTC Corporation 1512 45
Microsoft Corporation 25775 43
Lenovo Group 2446 42
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 40
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
Nvidia Corp 4002 36
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 31
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 29
BBK OnePlus 298 24
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
Lenovo Motorola 3566 19
BBK OPPO Electronics 484 18
AKG 66 18
X Corp - Twitter 2938 18
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 17
ZTE Corporation 800 17
Leica Camera 282 16
Acer Group - Acer Inc 2776 15
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 14
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 12
Toshiba Corporation 2980 11
Dropbox 527 9
Huawei - HiSilicon Technologies 70 9
Wacom 143 8
ARM Holdings 95 8
HMD Global - Nokia 144 7
Sharp Corporation 1062 7
Samsung System LSI 24 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Carl Zeiss AG 307 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
Евросеть 1421 3
TÜV Rheinland Group 181 3
TripAdvisor 41 3
Россети Ленэнерго 1699 3
KGI Securities 50 3
Связной ГК 1401 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Hyundai Motor Company 436 2
Tesla Motors 461 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Ferrari NV 159 2
Белый Ветер 365 2
Геометрия НПО 165 2
Резонанс НПП 407 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Boeing 1031 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
О2О Холдинг 61 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Ford 434 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Volkswagen Audi Group 232 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
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Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 411
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 385
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 279
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 266
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 244
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 191
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 190
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 182
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 177
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 172
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 169
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 161
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 155
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 133
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 119
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