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Samsung Exynos Samsung Hummingbird Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC

Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC


20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2
05.11.2020 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов
24.07.2020 Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника
02.11.2018 На что способен Exynos?
14.07.2017 Samsung раскрыл внешний вид Galaxy Note 8 задолго до анонса
22.06.2017 Samsung начинает серийное производство первого IoT-чипа Exynos i T200
18.01.2017 Samsung Electronics будет поставлять свои процессоры Exynos для автомобильной информационно-развлекательной системы Audi
30.08.2016 Samsung приступила к массовому производству 14-нм процессора Exynos 7 Quad 7570
05.09.2013 Samsung представила флагман Galaxy Note 3
10.01.2013 Samsung представил 8-ядерный процессор для смартфонов
20.12.2012 Samsung признала наличие уязвимости в процессорах Exynos
26.04.2012 Официально: В флагмане Samsung Galaxy S III появится 4-ядерный процессор

Публикаций - 244, упоминаний - 288

Samsung Exynos упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9747 197
Apple Inc 11225 101
Qualcomm Technologies 1703 58
Google LLC 10970 50
Huawei 3514 42
MediaTek 448 35
Intel Corporation 11679 29
HTC Corporation 1492 29
LG Electronics 3543 29
Xiaomi 1310 28
Sony 6485 28
Microsoft Corporation 23534 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 23
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 685 21
Lenovo Group 2176 20
Nvidia Corp 3215 20
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Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 15
BBK OnePlus 177 13
NeXus 322 11
AMD - Advanced Micro Devices 3869 11
Twitter 2707 10
123 солюшнс 621 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 9
Lenovo Motorola 3504 9
BBK OPPO Electronics 328 9
Leica Camera 249 9
ZTE Corporation 723 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 221 8
Цифра ГК 2157 8
Huawei HiSilicon Technologies 44 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 242 7
Dropbox 458 7
Toshiba Corporation 2888 7
ARM Holdings 81 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 6
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 57 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2684 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 23
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 4
Лента - Сеть розничной торговли 1707 4
Carl Zeiss 299 3
AliExpress 381 2
Совкомбанк Совесть 266 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 1
Почта России ПАО 1997 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 10 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
Hyundai Motor 341 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1019 1
Sumitomo Chemical 3 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 32 1
Boeing 988 1
Starbucks 86 1
Ford 397 1
Евросеть 1401 1
Mitsubishi Heavy Industries 30 1
LEGO 219 1
Белый Ветер 353 1
TripAdvisor 40 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 1
Nike 175 1
Volkswagen Audi Group 196 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3715 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1319 4
Судебная власть - Judicial power 2100 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1850 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10402 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 233 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Администрация Президента РФ 978 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 18 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 1
4CIO 710 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 7
8K Association - Ассоциация 8K 161 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19267 207
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21441 205
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11867 139
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8465 130
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8688 113
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22023 101
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11537 97
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5661 92
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6382 92
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6645 89
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1075 83
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6051 83
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 80
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1760 70
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11319 70
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6746 69
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 63
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2740 58
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12537 56
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2577 50
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4128 50
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Apple iPad 3742 31
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Apple iPhone 5 754 26
Apple iOS 6824 25
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AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 311 24
Microsoft Windows 14474 23
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 23
Samsung Electronics TouchWiz 200 23
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Samsung Super AMOLED 144 20
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 20
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Ракишев Кенес 30 1
Wong Jack - Вонг Джек 7 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Jeronimo Francisco - Джеронимо Франциско 6 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 7 1
Wang David - Ванг Дэвид 6 1
Малевич Казимир 6 1
Baltuch Oliver - Балтач Оливер 1 1
Segars Simon - Сигарс Саймон 3 1
Biden Joe - Байден Джо 77 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Bay Charlie - Бей Чарли 2 1
Путин Владимир 2740 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 1
Медведев Дмитрий 1631 1
Фрумусан Андрей 2 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 71 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Lee Su-Bin - Ли Су Бин 1 1
Roh Greg - Роа Грег 2 1
Hsu Chris - Хсю Крис 1 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 18 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 123340 110
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15127 80
Южная Корея - Республика 6295 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50244 67
Европа 21329 32
Китай - Тайвань 3751 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17160 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12825 20
Япония 12936 20
Финляндия - Финляндская Республика 3477 12
Азия - Азиатский регион 4665 11
Германия - Федеративная Республика 12022 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 10
Индия - Республика 5080 9
США - Калифорния - Купертино 252 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39464 7
Германия - Берлин 702 7
Испания - Каталония - Барселона 716 7
США - Нью-Йорк 2810 6
Италия - Итальянская Республика 4230 4
США - Вашингтон - Редмонд 218 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 858 3
Франция - Французская Республика 7089 3
Великобритания - Лондон 2370 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 3
Испания - Королевство 3603 3
США - Калифорния 4669 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 2
Австрия - Австрийская Республика 1115 2
Европа Западная 1346 2
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Америка 2155 2
Китай - Пекин - Beijing 919 2
Канада 4712 2
Сингапур - Республика 1771 2
Ирландия - Республика 981 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
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