Индексная книга CNews*
Samsung Exynos Samsung Hummingbird Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC
Публикаций - 244, упоминаний - 288
Samsung Exynos упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 36
|SamMobile 46 10
|DigiTimes - Издание 1295 6
|The Verge - Издание 503 5
|SlashGear 134 5
|GizChina - Издание 54 5
|GSM Arena 66 4
|DxOMark - Издание 36 4
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 4
|AnandTech 71 4
|Engadget - Блог о технологиях 418 4
|Korea Times 129 3
|Nowhereelse.fr 19 3
|OnLeaks 17 3
|PhoneArena 73 3
|WCCFTech - Издание 42 3
|Bloomberg 1112 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5774 3
|Pocket-Lint 71 2
|91Mobiles 1701 2
|Чудо техники 60 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 2
|Boy Genius Report - BGR 50 2
|Tom’s Hardware 179 2
|WinFuture 13 2
|Neowin 72 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 2
|Liliputing 38 2
|TechSpot 38 1
|AppleInsider 386 1
|ComputerBase 9 1
|AP - Associated Press 1994 1
|SlashLeaks 10 1
|Global Times 14 1
|Electronista 166 1
|Samsung Tomorrow 10 1
|Android Authority 38 1
|The Guardian - Британская газета 339 1
|ZDnet 596 1
|ITHome 20 1
|IDC - International Data Corporation 4851 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7472 3
|Counterpoint Research 73 3
|TrendForce 78 2
|Omdia 20 2
|Gartner - Гартнер 3481 1
|PCMark 106 1
|NPD Group 140 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 577 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.