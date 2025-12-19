Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC

Создан первый в мире 2-нанометровый процессор. Его сделала не Apple 2 лучше, чем 3 Корейская компания Samsung выиграла у Apple новый этап гонки процессоров и выпустила Exynos 2600 – первый в мире CPU с топологией 2 нанометра. Как пишет портал TechSpot, пользова

Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все зеленее Компания Samsung намерена вновь начать выпускать топовые смартфоны на своих же процессорах Exynos. Как пишет портал WCCFTech, новые флагманские Galaxy S26 в подавляющем своем большинст

Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone оигрыш Samsung Новейшие смартфоны линейки Samsung Galaxy S22 в комплектации с фирменным процессором Exynos 2200 уступили Apple iPhone 11 в тесте на производительность, пишет портал Computer Bas

Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 Samsung Electronics объявила о выходе нового флагманского процессора Exynos 2200. Созданный с использованием 4-нанометровой экстремальной ультрафиолетовой литогра

Samsung создала сверхмалый процессор. Рынок умных часов и фитнес-трекеров ждет встряска Супер-чип для умных часов Компания Samsung разработала новейший мобильный процессор Exynos W920, не имеющий аналогов во всем мире. Как сообщили CNews ее представители, это первы

В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов 0 продемонстрируют на 20% более высокую производительность по сравнению с актуальным 7-нанометровым Exynos 990 (установлен в смартфонах серии Galaxy S20), а его видеоподсистема окажется на 25%

Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника оказаться одним и самых производительных чипов в мире на момент своего релиза. Его предшественник, Exynos 990, используемый во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S20, показал свою неспособн

Exynos 9 Series 9820 рвётся в бой Samsung завершила работу над новым флагманским процессором Exynos 9 Series 9820. Архитектура Exynos 9820 включает модифицированные вычислительные ядра четвёртого поколения, графический м

Samsung представила процессор Exynos 9820 с нейронным модулем Samsung Electronics представила флагманский процессор Exynos 9 Series 9820. Exynos 9820 оснащен модифицированным CPU четвертого поколения, 2-гигабитным модемом LTE Advan

На что способен Exynos? фона, когда пользователь запускает приложение. Ответ на этот вопрос точно знает мобильный процессор Exynos. Подобно тысячам синхронизированных друг с другом «мини-роботов», он с легкостью контр

Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP Samsung Electronics объявила о разработке Exynos Modem 5100, первого в отрасли модема 5G, который полностью совместим со стандартом 3GP

Samsung раскрыл внешний вид Galaxy Note 8 задолго до анонса Официальная «утечка»Официальный аккаунт Samsung Exynos в соцсети Twitter неожиданно опубликовал ряд откровений о характеристиках следующего ф

Samsung начинает серийное производство первого IoT-чипа Exynos i T200 бъявила о начале серийного производства первого решения в категории интернета вещей (IoT) в линейке Exynos — Exynos i T200. Платформа Exynos i T200, созданная на базе энергоэконом

Samsung начала производство процессоров Exynos 9 по 10-нм техпроцессу FinFET Samsung Electronics объявила о начале производства процессоров Exynos 9 серии 8895. Как рассказали CNews в компании, это первое процессорное решение от Sams

Samsung Electronics будет поставлять свои процессоры Exynos для автомобильной информационно-развлекательной системы Audi Компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила об участии в программе Audi Progressive SemiConductor Program (PSCP) в качестве партнера-поставщика процессоров Exynos — собственного решения в области однокристальных систем (SoC) — для автомобильной информационно-развлекательной системы (IVI) Audi. Программа PSCP Audi была впервые запущена в 2010 г. с

Samsung Electronics запустила производство процессора для носимых устройств по техпроцессу 14-нм FinFET Компания Samsung Electronics объявила о запуске массового производства Exynos 7 Dual 7270. Процессор на создан по техпроцессу 14-нм FinFET специально для использова

Samsung приступила к массовому производству 14-нм процессора Exynos 7 Quad 7570 Ltd., мировой производитель полупроводниковых технологий, объявила о начале серийного производства Exynos 7 Quad 7570 — новейшего мобильного процессора приложений на базе современного технолог

Samsung представил 8-ядерный процессор для смартфонов оники в Лас-Вегасе представила чип для смартфонов и планшетов нового поколения. Получивший название Exynos 5 Octa, он обладает удвоенным числом ядер по сравнению с 4-ядерным процессором текущег

Samsung признала наличие уязвимости в процессорах Exynos Компания Samsung Electronics признала наличие уязвимости в процессорах Exynos, которая была обнаружена недавно. «Мы осведомлены о наличии уязвимости и намерены выпу