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Browne Thom Браун Том

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Anthropic пообещала тесно сотрудничать с властями США после того, как они отключили ей самые передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5 1
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России 1
04.09.2019 После скандального провала первого гибкого смартфона Samsung секретно готовит новый 2
22.03.2018 HP представила технологию латексной печати на жестких носителях 1
30.09.2013 Потенциал в каждой капле 1
15.06.2010 HP: россияне предпочитают оригинальные расходные материалы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Browne Thom и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5868 3
Samsung Electronics 10980 2
AKG 66 1
Anthropic 118 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5574 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26470 2
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 550 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1371 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6176 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2336 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10194 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1389 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34199 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6430 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1725 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7868 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1319 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8658 1
Наушники - Headphones 4426 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 808 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2733 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5330 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27068 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4880 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1251 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 455 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13375 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13145 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15842 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2469 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 788 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2312 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4492 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26084 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1604 1
Моноблок - Monoblock PC 1092 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1098 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10551 1
Google Android - приложения и разработчики 730 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1770 1
Google Android 15129 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 151 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 360 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 127 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 289 1
Samsung Galaxy Note 701 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 566 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 470 1
Samsung One UI 86 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 94 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 82 1
Apple AirPods - Наушники 171 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 225 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
HP Latex - серия широкоформатных принтеров 17 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Серия смартфонов 116 1
Apple iOS 8525 1
Wood Ben - Вуд Бен 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 164154 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54379 2
Германия - Федеративная Республика 13137 1
Германия - Берлин 731 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 1
Южная Корея - Республика 7004 1
Европа 24890 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 328 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1499 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3052 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 1
Bloomberg 1602 1
CCS Insight 22 1
Buyers Laboratory 15 1
Samsung Unpacked 37 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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