Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России

Samsung анонсировала четыре новых смартфона – трио Galaxy S20 и имиджевый Galaxy Z Flip с гибким дисплеем. Новинки поступят в продажу в феврале-марте 2020 г., в том числе и в России, и вместе с ними выйдут беспроводные наушники Galaxy Buds+ с улучшенной автономностью.



Квартет топовых новинок

Компания Samsung провела международную премьеру флагманских смартфонов Galaxy S20 и новейшего смартфона Galaxy Z Flip с гибким дисплеем. Презентация прошла на мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Франциско. Серия S20 заменила собой прошлогоднюю линейку Galaxy S10, цены на смартфоны которой резко снизились после премьеры, а Galaxy Z Flip присоединился к складному Galaxy Z Fold, получив радикально другой форм-фактор.

Вместе со смартфонами Samsung представила и новые беспроводные наушники Galaxy Buds+. Все новинки будут продаваться в России – Galaxy Z Flip и гарнитура выйдут через несколько дней, а Galaxy S20 придется подождать четыре недели.

Российский релиз Galaxy Z Flip и Galaxy Buds+ состоится 14 февраля 2020 г. Смартфон поступит в продажу по цене 120 тыс. руб. в цветах «черный бриллиант» и «сияющий аметист» (для сравнения, Galaxy Fold на момент выхода в России осенью 2019 г. стоил 160 тыс. руб.), а наушники оценены в 11 тыс. руб. В США Galaxy Z Flip стоит $1380 (88,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 февраля 2020 г.), а наушники - $150 (9600 руб.).

Galaxy Z Flip, второй по счету смарфон Samsung с гибким дисплеем после Galaxy Fold

Дебют Galaxy S20 в России назначен на 15 марта 2020 г. Базовая версия модели S20 обойдется в 70 тыс. руб. в черном, синем и сером цветах, S20+ - в 80 тыс. руб. (серый, красный и черный оттенки), а S20 Ultra стоит минимум 100 тыс. руб. и будет доступен только в корпусах серого и черного цвета.

В отличие от Galaxy S10, российские цены которых были сравнимы с европейскими, серия S20 стоит существенно дороже, чем за рубежом. Так, базовый S20 оценен в $1000 (64 тыс. руб.), S20+ стоит $1200 (76,7 тыс. руб.), а S20 Ultra - $1400 (89,5 тыс. руб.).

Новая раскладушка Samsung

Смартфон Galaxy Z Flip выполнен в классическом раскладном корпусе, как и дебютировавший в конце 2019 г. Motorola Razr. Этим он кардинально отличается от Galaxy Fold, экран которого складывается по вертикальной оси, а не по горизонтальной. В аппарате используется экран Dynamic AMOLED Infinity Flex Display с диагональю 6,7-дюйма, разрешением Full HD+ (2636х1080 точек), соотношением сторон 21,9:9 и небольшим вырезом под селфи-камеру. Имеется дополнительный информационный дисплей Super AMOLED на 1,1 дюйма с разрешением 300х112 точек – он расположен на внешней стороне корпуса рядом с основной камерой.

В отличие от Galaxy Fold, новый Z Flip располагает шарниром с функцией самоочищения

Раскладушка построена на 7-нанометровом процессоре с восемью ядрами и частотой до 2,95 ГГц (модель на момент премьеры известна не была) и поставляется с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Другие варианты комплектации не предусмотрены. Присутствуют модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC, сканер отпечатков пальцев и батарея 3000 мАч с быстрой (15 Вт) и беспроводной (9 Вт) зарядками. Также смартфон может выступать в качестве внешнего аккумулятора и заряжать другие гаджеты.

Galazy Z Flip оказался практически вдвое меньше в сравнении с Galaxy Fold

Samsung дополнила новинку самоочищающимся шарниром и основной фотокамерой, состоящей из двух сенсоров по 12 МП каждый. Первый получил ультраширокоугольную оптику с углом обзора 123 градуса и диафрагмой f/2,2, а второй – угол обзора 78 градусов, оптическую стабилизацию и диафрагму f/1,8. Фронтальная камера имеет разрешение 10 МП, угол обзора 80 градусов и диафрагму f/2,4.

Найти, где расположен внешний экран в Galaxy Z Flip, не так уж просто

Galaxy Z Flip работает на Android 10 с оболочкой One UI 2.0. В телефоне нет поддержки карт памяти и проводных наушников.

Дизайнерская версия новой раскладушки Samsung

Дополнительно была представлена имиджевая версия смартфона, разработанная совместно с брендом одежды Thom Browne. Аппарат получил название Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, и от обычного Galaxy Z Flip он отличается лишь внешним оформлением. В комплект поставки входят эксклюзивная версия смарт-часов Galaxy Watch Active 2 и гарнитуры Galaxy Buds+. Стоимость такого набора пока не установлена, а его продажи начнутся в марте 2020 г.

Флагманские моноблоки

Все смартфоны серии Galaxy S20 базируются на процессоре Exynos 990 с восемью ядрами в трех кластерах: два ядра с частотой 2,76 ГГц, два ARM Cortex A76 (2,6 ГГц) и четыре Cortex A55 (2 ГГц). В состав чипа входит видеокарта Mali G77 MP11 на 11 ядрах. В США вместо этого процессора используется схожий по параметрам Qualcomm Snapdragon 865.

На российском рынке смартфоны серии S20 будут доступны не во всех существующих расцветках

Отличия между смартфонами кроются в размерах, емкости АКБ, возможностях фотокамер и объемах памяти. Также различаются диагонали дисплеев, но сами панели используются идентичные – Super AMOLED с разрешением Quad HD+, поддержкой режима HDR10+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон Galaxy S20 получил экран 6,2 дюйма, 8 или 12 ГБ оперативной памяти новейшего стандарта LPDDR5, накопитель 128 ГБ, батарею 4000 мАч, размеры 152х69х8 мм и вес 163 грамма. Спереди у него есть фотокамера 10 МП с диафрагмой f/2,2, а сзади установлен тройной модуль – 12 МП (ультраширокоугольный, f/2,2), 12 МП (широкоугольный, оптическая стабилизация (OIS), f/1,8) и 64 МП (телефото, OIS, 2-кратный оптический зум, f/2).

Упор в смартфонах серии S20 был сделан в первую очередь на камеры

6,7-дюймовый Galaxy S20+ поставляется 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной памяти, батареей 4500 мАч и корпусом размерами 162х74х8 мм и весом 186 граммов. Его фронтальная камера заимствована у младшего S20, а основная состоит из четырех сенсоров: к трем модулям, идентичным S20, добавлен датчик глубины.

Топовый S20 Ultra с экраном 6,9 дюйма весит 220 граммов за счет батареи 5000 мАч и обладает размерами 170х76х9 мм. У него есть 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 512 ГБ, фронтальная камера 40 МП с диафрагмой f/2,2 и четверной основной модуль. В его составе есть: 12 МП (ультраширокоугольный, f/2,2), 108 МП (широкоугольный, оптическая стабилизация (OIS), f/1,8), 48 МП (телефото, OIS, 4-кратный оптический зум, f/3,5) и датчик глубины.

Фотокамера в S20 Ultra занимает значительную часть корпуса

Все три смартфона получили поддержку карт microSD до 1 ТБ, два слота под SIM-карты, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране, интерфейс зарядки USB-C (входа под наушники нет) и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Также есть поддержка обратной зарядки, прошивка Android 10 с оболочкой One UI 2.0 и защита от воды по стандарту IP68.

Беспроводные наушники

Последней новинкой Samsung из показанных на Galaxy Unpacked, стала беспроводная гарнитура Galaxy Buds+. Ее главная особенность заключается в способности работать до 11 часов на одном заряде (до 22 часов с кейсом).

Получив аккумулятор солидной емкости, Galaxy Buds+ сохранили компактность форм

Разработкой Galaxy Buds+ занимались специалисты компании AKG, принадлежащей Samsung. В состав наушников входят три микрофона, из которых один внутренний и два внешних. Последние нужны для работы встроенной системы шумоподавления и технологии Ambient Sound, которая позволяет слышать окружающие звуки, например, шум машин. Подобная система реализована в гарнитуре Apple AirPods Pro.

Наушники оснащены АКБ емкостью 85 мАч каждый, а в кейсе установлен аккумулятор 270 мАч. Есть функция быстрой зарядки – после трех минут в кейсе наушники проработают около часа в режиме прослушивания музыки. Galaxy Buds+ совместимы с Android и iOS и продаются в белой, черной и голубой расцветках.