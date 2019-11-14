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Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Motorola разработала смартфон Razr со складным дисплеем, выполненный в стиле культовой раскладушки RAZR V3. Это прямой конкурент Samsung Galaxy Fold, выигрывающий у него как по стоимости, так и по габаритам.

Дешевле Galaxy Fold

Состоялась премьера смартфона-раскладушки Motorola Razr с гибким складным дисплеем. Это современная версия сотового телефона RAZR V3, вышедшего в 2004 г. и выделявшегося на фоне всех остальных телефонов того времени невероятно тонким корпусом.

Motorola Razr, дебютировавший спустя почти 16 лет с момента выпуска оригинальной раскладушки, делает ставку на свой дисплей, а также на компактные размеры – сложенном виде (да и в разложенном тоже) он вдвое меньше складного Samsung Galaxy Fold. У новинки Motorola есть еще несколько преимуществ перед Fold, и в первую очередь это цена.

Motorola Razr оценен в $1500 (94,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 ноября 2019 г.), тогда как Galaxy Fold в международной рознице стоит $1980 (127,1 тыс. руб,) а в России – и вовсе 160 тыс. руб. В продажу сенсорная раскладушка поступит 9 января 2020 г. и будет доступна в единственной комплектации и исключительно в черном цвете корпуса (Noir Black). Прием предварительных заказов на этот смартфон начнется 26 декабря 2019 г.

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Motorola Razr в узнаваемом дизайне

Добавим, что в настоящее время Motorola принадлежит китайской компании Lenovo, которая выпускает смартфоны и под собственным брендом. Она выкупила ее у Google в 2014 г.

Подключение к сотовым сетям

С сотовыми сетями у Motorola Razr не все так просто, как у всех остальных смартфонов – у нее отсутствует слот под SIM-карты. Вместо этого аппарат получил поддержку электронной SIM-карты (eSIM), что может негативно отразиться на его распространении на российском рынке.

Премьера Motorola Razr

В России на момент публикации материала полностью отсутствовала законодательная база, регулирующая использование eSIM, к тому же против этой технологии высказывалась Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Впрочем, в октябре 2019 г. она разрешила продавать их, хотя и с ограничениями. В настоящее время eSIM тестирует в России только оператор Tele2.

Дисплей без заломов

Как и Samsung Galaxy Fold, Motorola Razr располагает двумя дисплеями – основным складным и обычным дополнительным, выполняющим информационные функции. Основной экран – это панель Flex View, раскладывающийся на 180 градусов получивший диагональ 6,2 дюйма при разрешении 2342х876 пикселей. Соотношение сторон «киношное»: 21:9, как у современных смартфонов Sony.

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Дефекты экрана на месте сгиба у Motorola Razr не выявлены

По заверениям разработчиков, специальный шарнир, установленный в этом смартфоне, способен выдержать 100 тыс. циклов складывания/раскладывания против 200 тыс. срабатываний у Galaxy Fold, то есть он сохранит работоспособность в течение как минимум трех лет . По данным The Verge, характерного залома в месте складывания, присутствующего на дисплее Galaxy Fold, у Motorola Razr нет.

Дополнительный дисплей смартфона расположен на верхней крышке и имеет диагональ 2,7 дюйма при поддерживаемом разрешении 800х600 точек. На него выводятся сведения о поступивших звонках и сообщениях, время, дата, плюс он сенсорный и позволяет управлять музыкальным плеером.

Особенности корпуса и преемственность поколений

В сложенном состоянии Motorola Razr обладает размерами 94х72х14 мм – это немногим больше габаритов пластиковой карты. В разложенном виде длина смартфона увеличивается до 172 мм при сохранении ширины и уменьшении толщины до 7 миллиметров. Размеры раскладушки 2004 г. – 98х53х14 мм при массе 95 граммов.

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RAZR V3 и Razr. Между гаждетами 16 лет. Найдите отличия

Как у RAZR V3, y нового Motorola Razr имеется широкий «подбородок», сделанный в первую очередь ради преемственности дизайна. В новой модели в нем расположен сканер отпечатков пальцев в стиле Samsung Galaxy S7, плюс здесь же находится порт зарядки USB-C 3.0.

Ввиду небольших габаритов и, главное, толщины смартфона Motorola интегрировала в него лишь одинарную основную фотокамеру. Она расположена на верхней крышке рядом с дополнительным дисплеем и оснащена двухтоновой светодиодной вспышкой.

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Олдскульная классика на экране нового Razr

Для еще большего сходства с RAZR V3 и для ностальгирующих по этому телефону разработчики интегрировали в новую Razr специальный режим, имитирующий дизайн классической раскладушки. Все отображаемые на дисплее пиктограммы, включая кнопки клавиатуры, функциональны.

Процессор и память

По части основных спецификаций Motorola Razr нельзя отнести к флагманскому сегменту – это смартфон среднего класса. С чем связано подобное ограничение, учитывая стоимость этой раскладушки, неизвестно.

Смартфон собрали на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710 образца 2018 г., тогда как в 2019 г. вышли более мощные Snapdragon 712 и 730. Используемый чип представляет собой 8-ядерную платформу с частотой до 2,2 ГГц, выполненную по нормам 10-нанометрового техпроцесса и включающую видеоподсистему Adreno 616.

Поставляемый в единственной комплектации, Motorola Razr располагает встроенной памятью объемом 128 ГБ. Модуль скоростной оперативной памяти LPDDR4x получил объем 6 гигабайтов.

Прочие спецификации

Motorola Razr работает от несъемного, в отличие от оригинальной RAZR V3, аккумулятора емкостью 2510 мАч. Установить более емкую батарею не представлялось возможным ввиду ограниченного пространства внутри небольшого корпуса. Аккумулятор поддерживает ускоренную 15-ваттную зарядку Turbo Power.

Список характеристик Motorola Razr включает 16-мегапиксельную (апертура f/1,7) основную и 5-мегапиксельную (f/2,2) фронтальную фотокамеры. Основной сенсор получил лазерный автофокус и электронную стабилизацию изображения в дополнение к упомянутой вспышке.

Смартфон располагает NFC-чипом для бесконтактных платежей, ресиверами GPS и ГЛОНАСС, модулями беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 2,4 и 5 ГГц). Поддержка карт памяти microSD не упомянута.

Смартфон работает под управлением мобильной ОС Android 9 Pie.



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