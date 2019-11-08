Продажи смартфонов Sony показали худший результат за 10 лет

Sony отчиталась о резком снижении объемов реализованных смартфонов в III квартале 2019 г. Результат оказался наихудшим за последние 10 лет, и многим сотрудникам компании может грозить увольнение.

Стремительное падение продаж

Продажи смартфонов Sony на глобальном рынке всего за год сократились практически втрое. II квартал 2019 финансового года, начавшегося для Sony 1 апреля 2019 г. показал резкое падение спроса на ее гаджеты, несмотря на выход ряда новых моделей в первой половине календарного 2019 г.

В период с июля по сентябрь 2019 г. Sony реализовала всего 600 тыс. смартфонов в масштабах всей планеты. С одной стороны, цифра немаленькая, но с апреля по июнь 2019 г. включительно этот показатель был на уровне 900 тыс. смартфонов. Что же до II квартала 2018 финансового года, то за этот период смартфоны японского вендора разошлись тиражом 1,6 млн.

Продажи смартфонов Sony в 2019 г. неутешительны

Фактически, 600 тыс. – это самый низкий показатель продаж смартфонов Sony за последние 10 лет. Sony, по данным исследования аналитической компании IDC, не входит даже в пятерку крупнейших производителей смартфонов. Пятое место в рейтинге по результатам II квартала 2019 г., когда продажи Sony еще не успели обрушиться так сильно, занимала китайская Oppo с долей рынка 8,9%. Для сотрудников Sony, пишет WCCFTech, это может быть сигналом к скорому появлению проблем внутри компании, тем более, что Sony прибегала к массовым увольнениям в первой половине 2019 г., и тоже на фоне слабых продаж мобильников.

Основные причины провала

Проблемы Sony на глобальном рынке смартфонов напрямую связаны с Китаем и США, ключевыми рынками практически для любого производителя гаджетов. В 2019 г. Sony активно теряла свои позиции в КНР на фоне роста продаж своих основных китайских конкурентов Xiaomi и Huawei. Обе эти компании, к слову, входят в топ-5 вендоров смартфонов – Xiaomi по результатам II квартала 2019 г. удерживает 9,7% мирового рынка и находится на четвертой строчке, а Huawei с показателем 17,7% удерживает второе место после Samsung.

В рейтинге крупнейших производителей смартфонов для Sony больше нет места

В США у Sony, модельный ряд которой состоит исключительно из дорогих моделей, проблемы возникли на фоне задержки с релизом флагмана Xperia 1. Премьера устройства состоялась еще в феврале 2019 г., однако в США он поступил в продажу лишь спустя три месяца с момента анонса. Поначалу он продавался только в сети оператора Verizon и только в комплекте с абонентским контрактом, что тоже не способствовало его продвижению. В итоге потребители отдали предпочтение смартфонам других марок.

Что еще мешает Sony

Один из главных недостатков смартфонов Sony при том факте, что популярными их назвать нельзя – это высокая стоимость. Пока Xiaomi и Meizu выпускают мощнейшие топовые гаджеты по цене менее $300, Sony просит за свои новинки в несколько раз больше.

Xperia 5 - слишком дорогой смартфон Sony

Для сравнения, Xperia 5, новый флагман Sony, пришедший на замену упомянутому Xperia 1 и показанный в сентябре 2019 г., в российской рознице на момент публикации материала стоил ровно 60 тыс. руб. В состав гаджета входят процессор Qualcomm Snapdragon 855, тройная фотокамера 12+12+12 МП и сверхдлинный дисплей Full HD+ с диагональю 6,1 дюйма и соотношением сторон 21:9. В то же время компания Meizu в конце октября 2019 г. выпустила флагман 16T на том же чипе, с экраном 6,5 дюйма Full HD, и теми же объемами памяти за $282 (18 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 ноября 2019 г.). Итого, при во многом схожих спецификациях новинка Meizu стоит более чем в три раза дешевле. К слову, Xiaomi тоже экспериментирует с вытянутыми смартфонами – в июле 2019 г. она показала модель Qin 2 с дисплеем 21:9 за $73 (4600 руб.).

Меры по выходу из кризиса

Обвал продаж смартфонов для Sony оказался не первым. В апреле 2019 г. CNews сообщал, что объемы реализованных в первой четверти 2019 г. смартфонов оказались ниже показателей 2010 г. В общей сложности за весь финансовый 2018 год, завершившийся 31 марта 2019 г., Sony реализовала 6,5 млн смартфонов против 13,1 млн в финансовом 2017 г. (завершился 31 марта 2018 г.).

Компания предприняла попытку вернуться к успеху на мобильном рынке и в апреле 2019 г. сделала два больших шага в этом направлении. В первую очередь она сообщила о крупномасштабной реорганизации, в ходе которой закрыла свое мобильное подразделение Mobile Communications, занимавшееся непосредственно разработкой и производством смартфонов. В последние годы оно приносило компании одни убытки, с чем и было связано его упразднение.

Обязанность по выпуску смартфонов была переложена на новое подразделение Electronics Products & Solutions (EP&S), в состав которого вошло закрытое Mobile Communications. Изменения вступили в силу 1 апреля 2019 г. Всего в ходе реструктуризации Sony закрыла три подразделения – из структуры компании также исчезли отделы Imaging Products & Solutions и Home Entertainment & Sound. Они, как и Mobile Communications, тоже вошли в состав EP&S. Новое подразделение EP&S возглавил глава отдела Storage Media Шигеки Ишизука (Shigeki Ishizuka), который остался на прежнем посту и добавил к имеющимся обязанностям новые.

Вторым шагом стало массовое увольнение сотрудников – до конца 2019 г. штат Sony покинут 2000 человек. По замыслу руководства японского техногиганта, оба эти шага должны были оздоровить его смартфонный бизнес, но, по итогам III квартала календарного 2019 г., изменения пока не принесли желаемого результата.