Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена

Meizu выпустила смартфон 16T из сегмента флагманов, намного более дешевый в сравнении с главными конкурентами, в том числе, последними новинками Xiaomi. Фактически, на октябрь 2019 г. это самый доступный флагман, цена которого никак не отразилась на его аппаратных возможностях.



Xiaomi в опасности

Состоялся анонс смартфона Meizu 16T, находившегося в разработке более полугода. Это флагманский моноблок с практически самым мощным процессором на рынке – от самого мощного Meizu отказалась в пользу радикального снижения стоимости.

Имея непосредственное отношение к топовому сегменту, 16Т стоит как дешевый смартфон практически базового уровня – в Китае его цена составляет $282 (18 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 октября 2019 г.) за базовую версию.

Для сравнения, его ближайший конкурент, Xiaomi Redmi K20 Pro в минимальной комплектации стоит в Китае в пределах $382 (24,4 тыс. руб.).

Meizu 16T

Между собой версии Meizu 16T различаются лишь объемами памяти. В базовой версии установлено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, в более старшей модификации до 8 ГБ увеличена оперативная память, а в самой топовой используется 256-гигабайтный накопитель.

Стоимость Meizu 16T в Китае

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в Китае, $ Meizu 16T 6 128 282 Meizu 16T 8 128 325 Meizu 16T 8 256 353

Источник: Meizu и CNews Analytics

Смартфон поступит в продажу на территории КНР в ближайшие дни (точная дата не установлена) и будет доступен в трех цветах корпуса – синем, зеленом и оранжево-красном. Сроки прибытия нового китайского флагмана в Россию на момент публикации материала оставались неизвестными.

Процессор и дисплей

Основу Meizu 16T составил 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, дебютировавший в декабре 2018 г. На конец октября 2019 г. по производительности он уступает лишь своей замене в лице Snapdragon 855 Plus, находясь на одном уровне с Kirin 990 – новейшим мобильным чипом китайской Huawei. Частота всех восьми ядер Kryo 485 варьируется от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц, плюс в процессор встроена мощная видеокарта Adreno 650.

Meizu решила оставить рамки дисплея, но минимизировала их толщину

В качестве дисплея в смартфоне используется современная панель Super AMOLED без вырезов и широких рамок – есть небольшой нижний «подбородок», а в верхнем торце минимальной толщины скрываются разговорный динамик, сенсоры приближения и освещенности и селфи-модуль. Диагональ дисплея составила 6,5 дюйма при разрешенеии 2232х1080 точек (Full HD+) и яркости 600 нит.

В экран смартфона встроен сканер отпечатков пальцев Super mTouch, которому Meizu уделила особое внимание. По словам представителей компании, в смартфоне используется сенсор, который работает на 100% быстрее, чем в любых других смартфонах компании с подэкранным датчиком. Скорость его срабатывания не превышает 0,2 секунды. Добавим, что сам сканер здесь оптический – ультразвуковой, как показал опыт компании Samsung, не обеспечивает должного уровня защиты.

Фотокамеры

Фотовозможности в Meizu 16T реализованы тройным модулем основной камеры. Производитель явно не гнался за разрешением используемых сенсоров, но уделил внимание оптики. Так, главная камера здесь основана на 12-мегапиксельном сенсоре, и это Sony IMX362 с диафрагмой f/1.9. Вторая камера на сенсоре Samsung 4H7 при разрешении 8 МП снабжена широкоугольным объективом с углом обзора 118 градусов и режимом макро с расстояния от 25 мм (диафрагма f/2.2), а третья камера – это 5-мегапиксельный сенсор глубины (Samsung 5E9, f/1.9). В наличии ночной режим, искусственный интеллект для улучшения качества снимков и запись 4К-видео на 60 кадрах в секунду, а также замедленная съемка на 240 к/с.

Основная камера Meizu 16T

Для получения автопортретов в Meizu 16T используется камера 16 Мп со светосилой f/2.2. Собственной светодиодной вспышки у нее нет, в отличие от модуля на тыльной панели корпуса.

Питание и программное обеспечение

Meizu 16T пока не досталась ОС Android 10, вышедшая в августе 2019 г. – он работает на Android Pie. Фирменная прошивка Flyme OS тоже не обновлена – установлена Flyme 7.3, но в обозримом будущем выйдет бета-версия находящейся в разработке Flyme 8.

Работает смартфон от несъемного аккумулятора повышенной до 4500 мАч емкости. Батарея поддерживает ускоренную зарядку mCharge 3.0 мощностью до 18 Вт через USB-C.

Дополнительные спецификации

Невысокая стоимость Meizu 16T включает отдельный вход под проводные наушники, комплект беспроводных модулей Bluetooth 5.0 (профили LDAC, aptX/aptX-HD) и Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 2,4/5 ГГц, Wi-Fi Direct, 4х4 MIMO), ресиверы GPS, ГЛОНАСС и китайской Beidou, стереодинамики LTE-модем с поддержкой 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 и 40. В смартфоне не реализована поддержка карт памяти – увеличить объем встроенного накопителя здесь нельзя.

Классические черный и белый оттенки для Meizu 16T не предусмотрены

В 16T Meizu использует высокоскоростные чипы памяти – для оперативной это LPDDR4X 2133 МГц, а для встроенной UFS 3.0. Смартфон весит 183 грамма, а его размеры составили 160х78х8 мм.