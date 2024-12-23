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Акустические устройства Динамик разговорный Conversational speaker



23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 1
09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 1
28.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12i: внимание на камеру 1
08.04.2024 Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X 1
28.05.2023 Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года 1
30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1
11.01.2022 О дешевых iPhone можно не мечтать. Названы цены на смартфоны Apple 2022 года 1
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
18.06.2021 В России вышли сверхдешевые 4G-мобильники Nokia «для параноиков». Фото 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android 1
06.07.2020 В России представлены смартфоны Honor 8S Prime и Honor 7A Prime 1
21.05.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
23.03.2020 Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле 1
07.02.2020 Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение 1
04.02.2020 Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов 1
23.01.2020 Создан сверхкомпактный мобильник меньше коробка спичек с ценой $22. Видео 1
21.01.2020 Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей! 1
27.11.2019 Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном 1
07.11.2019 Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой 1
05.11.2019 Обзор смартфона Haier Infinity I6 1
29.10.2019 Выпущен дешевый смартфон с гигантской батареей, «чемпион и король автономности». Видео 1
23.10.2019 Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена 1
20.05.2019 Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи 1
17.05.2019 Asus представила смартфон Zenfone 6. Цена 1
14.05.2019 Xiaomi выпускает дешевого и мощного «убийцу» смартфонов-флагманов. Рассекречены все характеристики 1
23.04.2019 OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор 1
22.04.2019 В России выходит супермощный и дешевый Android-флагман 1
15.03.2019 Обзор смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3: чудеса селекции 1
08.02.2019 Xiaomi сильно завысила стоимость флагмана Mi Mix 3 в России. Цена 1
29.12.2018 Смартфон Meizu Note 8 поступил в продажу в России 1
04.12.2018 Обзор смартфона Huawei Mate 20: мощный камерофон 1
21.11.2018 Обзор смартфона BQ 6200L Aurora 1
16.11.2018 Обзор смартфона BQ 6016L Mercury 1
26.10.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A7: новый средний класс 1
10.10.2018 Обзор смартфона Huawei Nova 3 1
25.06.2018 Обзор смартфона Huawei P20 Pro: камер много не бывает 1

Публикаций - 81, упоминаний - 81

Акустические устройства и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10255 24
Google LLC 11775 24
Huawei 3933 18
Apple Inc 12101 14
Yandex - Яндекс 7340 9
Sony 6544 9
HTC Corporation 1499 9
Xiaomi 1732 8
X Corp - Twitter 2845 7
Qualcomm Technologies 1822 7
Meta Platforms - Facebook 4438 7
LG Electronics 3614 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 6
ДОК 828 6
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 5
Lenovo Group 2292 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 5
MediaTek - Ralink 527 5
Leica Camera 261 5
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 5
BBK OnePlus 216 5
Microsoft Corporation 24625 4
BBK OPPO Electronics 384 4
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Nvidia Corp 3487 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 2
Fortnite 76 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 2
Lenovo Motorola 3501 2
Dropbox 498 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 2
PUBG Corporation 43 2
Wacom 142 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Градиент 89 2
Геометрия НПО 140 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
Asahi Glass 44 1
Меркури - Mercury 213 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 81
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 65
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 64
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 62
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 60
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 57
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 53
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 52
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 52
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 50
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 49
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 43
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 40
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 38
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 37
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 37
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 36
Наушники - Headphones 3999 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 34
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 34
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 33
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 30
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 29
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 26
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 26
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 25
USB micro 962 25
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 25
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 24
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 24
Микрофон - Microphone 2501 23
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 22
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 21
SIM-card - Nano-SIM 256 21
Google Android 13994 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 29
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 20
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 19
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 14
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 13
Samsung Galaxy 955 13
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 12
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 12
Google Android 9 - Android Pie 210 12
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 12
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 11
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 11
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 10
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 9
Samsung Galaxy Note 695 9
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 8
Honor SuperCharge 118 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 8
Google YouTube - Видеохостинг 2747 7
Huawei Mate - серия смартфонов 352 7
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 7
Google Android 8 - Android Oreo 194 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 7
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 227 7
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 7
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 7
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 7
Samsung SVR-диктофон 455 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 6
Microsoft Windows 15657 6
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 6
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Платонов Алексей 22 2
Bond James - Бонд Джеймс 67 2
Пузанов Владимир 14 2
Faraday Michael - Фарадей Майкл 27 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 4 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 1
Ерофеева Мария 31 1
Starck Philippe - Старк Филипп 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 46
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Болгария - Республика 772 1
Луна - спутник Земли 1475 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Азия Малая - Анатолия - Троя 15 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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