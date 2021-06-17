В России вышли сверхдешевые 4G-мобильники Nokia «для параноиков». Фото

Nokia готовит к релизу в России телефоны 105 4G и 110 4G, которые она называет самыми доступными 4G-аппаратами в своем модельном ряду. Они стоят 2500 руб. и 3000 руб. соответственно и поставляются со съемным аккумулятором, исключающим любую возможность слежки.

Классические телефоны Nokia в России

Компания Nokia привезла в Россию сотовые телефоны 105 4G и 110 4G с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения (LTE, 4G). Как сообщили CNews ее представители, это самые доступные телефоны Nokia, работающие в сетях LTE.

В российской рознице Nokia 105 4G стоит 2500 руб., а 110 4G оценивается в 3000 руб. На российском сайте компании на момент публикации материала они представлены не были, однако модель 110 4G стоит не дешевле Nokia 215 4G.

Обе новинки Nokia пока нельзя найти в магазинах, они доступны только для предварительного заказа. Как сообщили CNews представители Nokia, продажи телефонов начнутся до конца II квартала 2021 г., который завершится 30 июня 2021 г.

За 3000 рублей в Nokia 110 4G есть и камера, и плееры, и поддержка карт памяти

Для каждого из смартфонов на российском рынке предусмотрено три оттенка корпуса. Младший Nokia 105 4G будет доступен в черном, бирюзовом и желтом оттенках, а Nokia 110 4G бывает черным, синим и красным. Корпуса аппаратов изготовлены из пластика.

Почти близнецы

Телефоны Nokia 110 4G и 105 4G имеют схожие дизайн и эргономику. Отличить их можно лишь по цветам, камере (она есть только у 110 4G) и клавиатуре. У младшей модели кнопки выпирают из корпуса.

Nokia 105 4G отличается более низкой ценой и упрощенной компонентной базой

В телефонах нет внешнего динамика, его функции выполняет здесь единственный разговорный динамик. Мобильники поставляются со встроенным в верхний торец светодиодным фонариком и съемным аккумулятором. Отсутствие батареи в корпусе телефона исключает возможность отслеживания местонахождения устройства и его владельца.

Экран и батарея

Съемный аккумулятор в обоих телефонах имеет емкость 1020 мАч. Он заряжается по microUSB 2.0, что указывает на отсутствие быстрой зарядки – не более 10 Вт. Зарядное устройство, в отличие от дорогих смартфонов Apple, входит в комплект поставки.

Максимальное время работы у Nokia 110 4G и 105 4G составляет 18 дней при нахождении в сети GSM при одной действующей SIM-карте (здесь есть поддержка двух SIM-карт).

Фонарик встроен в каждый из двух телефонов

Время разговора на одном заряде достигает в данном случае 16 часов. Условия эксплуатации прежние – одна SIM-карта и сеть второго поколения.

Если установить в телефоны две SIM-карты и подключиться к сети LTE, то время работы в режиме ожидания сократится до 12 дней. Длительность разговора в этом режиме не превысит пяти часов.

Премьерный ролик Nokia 105 4G

Экраны в телефонах тоже установлены идентичные. Это несенсорная TFT-панель с диагональю 1,8 дюйма и разрешением 120х160 точек (стандарт QQVGA). Управление мобильниками осуществляется по классической схеме – при помощи четырехпозиционной навигационной кнопки и софт-клавиш.

Процессор и память

Объем встроенного накопителя в обеих новинках Nokia равен 128 МБ (мегабайтов). В качестве программной платформы используется Series 30+, а объем оперативной памяти составляет 48 МБ.

Самым дешевым Nokia 110 4G назвать нельзя. За те же деньги у Nokia есть модель 215 4G

В характеристиках обоих аппаратов заявлена возможность выхода в интернет. Однако преимущества сетей 4G в данном случае будут использоваться, в основном, для передачи голоса (технология VoLTE).

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Телефоны построены на ARM-процессоре начального уровня T107 компании Unisoc. До 2018 г. она была известна под названием Spreadtrum.

Прочие характеристики

Телефоны Nokia 105 4G и 110 4G имеют одинаковые габариты (121х50х15 мм), но весят по-разному. Масса младшей модели равна 80,2 грамма, а старшая и более тяжелая весит 84,5 грамма. Эту разницу при прочих одинаковых компонентах обеспечивает модуль камеры. Как сообщили CNews представители Nokia, ее разрешение составляет 0,3 Мп (QVGA), то есть максимальное разрешение снимков составит 640х480 пикселей.

Также в старшей модели, в отличие от младшей, есть слот под карты памяти microSD до 2 ГБ и MP3-плеер и возможность воспроизведения видео. Оба аппарата имеют вход под проводную гарнитуру и встроенный FM-тюнер, способный работать без подключения наушников.