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QVGA Quarter VGA Quarter Video Graphics Array разрешение мониторов 320×240
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|03.04.2007
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Рынок PDA: семь дней, перевернувшие мир «маленьких компьютеров»
другие характеристики – поддержка трех GSM-диапазонов (900/1800/1900 МГц) и 2,8-дюймовая сенсорная QVGA-матрица – не претендуют на эксклюзивность. Также стоит отметить наличие двух стереодинам
|20.07.2006
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Коммуникаторы и КПК: хиты продаж
тому, конечно же, VGA-экран. До того мы всегда только хвалили процессор Samsung S3C2440, но то были QVGA-устройства. В целом, модель можно назвать самой оптимальной по соотношению – «цена/качес
|21.04.2005
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NEC представил 2,7-дюймовый QVGA-дисплей для мобильников
Компания NEC LCD Technologies объявила, что первые продажи 2,7-дюймового TFT LCD QVGA дисплея серии NL2432HC17–01B начнутся в июне 2005 г. Модель отличается высококонтрастным ярким дисплеем и пониженным энергопотреблением, что делает ее подходящим решением для мобильны
|23.03.2005
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Samsung: цифровое наступление по всем фронтам
решение SiP (System-in-Package), включающее процессор с частотой 300 МГц, модуль флэш-памяти класса NAND объемом 1 ГБ и 256 МБ DRAM. Представлены также микросхема DDI драйвера OLED-дисплея разрешения QVGA, позволяющего отображать 260 тыс. цветов, сам дисплей QVGA диагональю 2,5 дюйма на тонкопленочных транзисторах и ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) для МР3-плееров. Основной «
|23.09.2004
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Canon выпустила первые фотокамеры с видеозаписью QVGA 60 кадров в секунду
ой съёмки со скоростью 2,4 кадра в секунду. Новые модели также являются первыми в мире цифровыми фотокамерами, способными записывать 1-минутные видеоклипы со скоростью 60 кадров в секунду разрешением QVGA. В обеих камерах применена технология iSAPS – встроенный помощник фотографа, который на основе установок камеры и данных об окружающей обстановке подбирает наиболее похожую сцену для оптим
|05.08.2003
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MicroEmissive Display представил миниатюрный органический QVGA-дисплей
Английский разработчик органических дисплеев MicroEmissive Displays Ltd (MED) создала новую модель QVGA-дисплея ME3203 с активной матрицей для цифровых камер или видоискателей. Размеры модели ME3203 5,76 мм в длину и 4,32 мм в ширину. Она может показывать изображения с разрешением 320x240
QVGA и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 22
|Беляев Дмитрий 32 5
|Сорокин Андрей 23 5
|Демидов Михаил 134 5
|Никитин Николай 24 4
|Наумов Станислав 30 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Ерофеева Мария 31 2
|Волошин Олег 5 2
|Goh Jaren - Гох Джарен 6 2
|Моваев Борис 4 2
|Nummela Arto - Нуммела Арто 6 2
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 2
|Лаптева Марина 114 2
|Сергеев Иван 74 2
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Константинов Константин 32 1
|Набоков Сергей 27 1
|Орлов Сергей 29 1
|Варёнов Дмитрий 9 1
|Сорокин Дмитрий 64 1
|Овсянников Денис 23 1
|Гудым Денис 20 1
|Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 1
|Урусов Александр 17 1
|Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
|Николаев Григорий 10 1
|Евстигнеев Денис 9 1
|Гришин Андрей 8 1
|Лю Юлия 6 1
|Мамонтова Евгения 6 1
|Комиссарова Валерия 9 1
|Бойко Филипп 2 1
|Маслин Максим 3 1
|Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
|McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
|Брылев Дмитрий 2 1
|Богатырев Кирилл 4 1
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