Рынок PDA: семь дней, перевернувшие мир «маленьких компьютеров» другие характеристики – поддержка трех GSM-диапазонов (900/1800/1900 МГц) и 2,8-дюймовая сенсорная QVGA-матрица – не претендуют на эксклюзивность. Также стоит отметить наличие двух стереодинам

Коммуникаторы и КПК: хиты продаж тому, конечно же, VGA-экран. До того мы всегда только хвалили процессор Samsung S3C2440, но то были QVGA-устройства. В целом, модель можно назвать самой оптимальной по соотношению – «цена/качес

NEC представил 2,7-дюймовый QVGA-дисплей для мобильников Компания NEC LCD Technologies объявила, что первые продажи 2,7-дюймового TFT LCD QVGA дисплея серии NL2432HC17–01B начнутся в июне 2005 г. Модель отличается высококонтрастным ярким дисплеем и пониженным энергопотреблением, что делает ее подходящим решением для мобильны

Samsung: цифровое наступление по всем фронтам решение SiP (System-in-Package), включающее процессор с частотой 300 МГц, модуль флэш-памяти класса NAND объемом 1 ГБ и 256 МБ DRAM. Представлены также микросхема DDI драйвера OLED-дисплея разрешения QVGA, позволяющего отображать 260 тыс. цветов, сам дисплей QVGA диагональю 2,5 дюйма на тонкопленочных транзисторах и ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) для МР3-плееров. Основной «

Canon выпустила первые фотокамеры с видеозаписью QVGA 60 кадров в секунду ой съёмки со скоростью 2,4 кадра в секунду. Новые модели также являются первыми в мире цифровыми фотокамерами, способными записывать 1-минутные видеоклипы со скоростью 60 кадров в секунду разрешением QVGA. В обеих камерах применена технология iSAPS – встроенный помощник фотографа, который на основе установок камеры и данных об окружающей обстановке подбирает наиболее похожую сцену для оптим