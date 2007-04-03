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QVGA Quarter VGA Quarter Video Graphics Array разрешение мониторов 320×240

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.04.2007 Рынок PDA: семь дней, перевернувшие мир «маленьких компьютеров»

 другие характеристики – поддержка трех GSM-диапазонов (900/1800/1900 МГц) и 2,8-дюймовая сенсорная QVGA-матрица – не претендуют на эксклюзивность. Также стоит отметить наличие двух стереодинам
20.07.2006 Коммуникаторы и КПК: хиты продаж

тому, конечно же, VGA-экран. До того мы всегда только хвалили процессор Samsung S3C2440, но то были QVGA-устройства. В целом, модель можно назвать самой оптимальной по соотношению – «цена/качес
21.04.2005 NEC представил 2,7-дюймовый QVGA-дисплей для мобильников

Компания NEC LCD Technologies объявила, что первые продажи 2,7-дюймового TFT LCD QVGA дисплея серии NL2432HC17–01B начнутся в июне 2005 г. Модель отличается высококонтрастным ярким дисплеем и пониженным энергопотреблением, что делает ее подходящим решением для мобильны
23.03.2005 Samsung: цифровое наступление по всем фронтам

решение SiP (System-in-Package), включающее процессор с частотой 300 МГц, модуль флэш-памяти класса NAND объемом 1 ГБ и 256 МБ DRAM. Представлены также микросхема DDI драйвера OLED-дисплея разрешения QVGA, позволяющего отображать 260 тыс. цветов, сам дисплей QVGA диагональю 2,5 дюйма на тонкопленочных транзисторах и ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) для МР3-плееров. Основной «
23.09.2004 Canon выпустила первые фотокамеры с видеозаписью QVGA 60 кадров в секунду

ой съёмки со скоростью 2,4 кадра в секунду. Новые модели также являются первыми в мире цифровыми фотокамерами, способными записывать 1-минутные видеоклипы со скоростью 60 кадров в секунду разрешением QVGA. В обеих камерах применена технология iSAPS – встроенный помощник фотографа, который на основе установок камеры и данных об окружающей обстановке подбирает наиболее похожую сцену для оптим
05.08.2003 MicroEmissive Display представил миниатюрный органический QVGA-дисплей

Английский разработчик органических дисплеев MicroEmissive Displays Ltd (MED) создала новую модель QVGA-дисплея ME3203 с активной матрицей для цифровых камер или видоискателей.   Размеры модели ME3203 5,76 мм в длину и 4,32 мм в ширину. Она может показывать изображения с разрешением 320x240


Публикаций - 428, упоминаний - 492

QVGA и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 110
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 78
HTC Corporation 1512 53
Sony 6739 40
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 38
LG Electronics 3735 37
Lenovo Motorola 3566 35
Microsoft Corporation 25775 34
Meta Platforms - Facebook 4621 27
Apple Inc 13154 25
Toshiba Corporation 2980 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
Intel Corporation 12811 21
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Philips 2099 19
X Corp - Twitter 2938 17
HP Inc. 5883 17
Acer Group - Acer Inc 2776 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 15
i-Mate 53 14
Sharp Corporation 1062 13
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Dell EMC 5180 8
AT&T Inc 1725 8
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Россети Ленэнерго 1699 13
Carl Zeiss AG 307 11
Совкомбанк Совесть 279 7
Белый Ветер 365 6
Евросеть 1421 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
Prada 58 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Nike 195 3
101Hotels.com 456 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Volkswagen Group - VW 308 2
UMA - United Music Agency 40 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Swarovski AG 74 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 1
Имидж.ру 12 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
BMW Group 482 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Swatch Group 31 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
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