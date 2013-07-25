Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Савин Сергей
Публикаций - 76, упоминаний - 90
Савин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чичваркин Евгений 102 5
|Брюквин Юрий 253 4
|Steve Jobs - Стив Джобс 770 3
|Кочетков Владислав 156 2
|Изосимов Александр 120 1
|Павлов Евгений 17 1
|Болгарин Евгений 3 1
|Толмачева Татьяна 17 1
|Мишин Глеб 51 1
|Ян Давид 40 1
|Протасов Станислав 30 1
|Осадчая Екатерина 44 1
|Сафронов Юрий 61 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Дианов Алексей 14 1
|Кравцов Алексей 22 1
|Харламов Александр 6 1
|Липич Григорий 55 1
|Пестерева Ольга 18 1
|Гуськов Антон 11 1
|Рейман Леонид 575 1
|Козлов Максим 6 1
|Ноготков Максим 41 1
|Швецов Никита 19 1
|Рыжиков Сергей 100 1
|Попов Андрей 74 1
|Манджиков Очир 53 1
|Швецов Владимир 28 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Дунаев Сергей 32 1
|Хасьянова Гульнара 109 1
|GfK - ГФК-Русь 124 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru