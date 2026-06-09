Индексная книга (каталог) CNews*
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Савин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 97, упоминаний - 107
Савин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Фадеев Михаил 57 10
|Москалева Татьяна 73 6
|Муртазин Эльдар 74 6
|Эгов Кирилл 20 5
|Брюквин Юрий 300 4
|Кочетков Владислав 248 4
|Филатов Руслан 9 3
|Савватин Максим 66 3
|Чуйкин Алексей 27 3
|Анненков Владимир 11 3
|Pandey Shailendra - Пэнди Шайлендра 6 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Манджиков Очир 56 3
|Ноготкова Елена 26 2
|Завьялова Светлана 21 2
|Карманов Дмитрий 15 2
|Иванов Даниил 8 2
|Тимофеев Евгений 7 2
|Шомрин Владимир 4 2
|Трофимов Алексей 4 2
|Москвалева Татьяна 2 2
|Fiorentino Alessandro - Фиорентино Алессандро 6 2
|Яппаров Тагир 110 2
|Ноготков Максим 53 2
|Касимов Игорь 21 2
|Вайнштейн Виктор 37 2
|Лукичев Алексей 7 1
|Шуняев Сергей 25 1
|Кудрявцев Алексей 40 1
|Погребинский Антон 45 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Голубева Надежда 43 1
|Козлов Евгений 35 1
|Тимченко Илья 15 1
|Толстунова Ольга 13 1
|Саяпина Елена 46 1
|Шрамко Кирилл 25 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Годунов Андрей 12 1
|Александрова Анна 23 1
|Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
|Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.