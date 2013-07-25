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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Савин Сергей



25.07.2013 Мобильное ПО: ставка на топ-менеджеров 3
25.06.2013 Модернизация ИТ-инфраструктуры: задачи и решения 1
11.06.2013 «Медногорский медно-серный комбинат» внедрил SAP ERP 1
09.11.2010 Уникальный эксперимент: китайских программистов везут в Россию 1
31.07.2009 МТС приблизила «Беталинк» к банкротству 1
18.06.2009 iPhone OS 3.0 вышла в России 1
10.03.2009 «Беталинк» - банкрот 2
03.03.2009 НР открыла первый магазин в Москве 1
09.12.2008 В 2009 году рынок мобильных телефонов в России ожидает падение 1
05.12.2008 «Неоторг» разорился 1
22.10.2008 Русские придумали, как сделать Skype для iPhone 3G 1
20.08.2008 E-Ten тянет Windows Mobile за собой в могилу 2
30.07.2008 Ноутбуки штурмуют салоны связи 1
23.07.2008 Sony Ericsson в восторге от iPhone 1
02.06.2008 Элитные ноутбуки завоевывают Питер 3
14.05.2008 2012: GPS проникнет в 12% мобильников 1
06.05.2008 iPhone: 10 новых стран 1
28.04.2008 Skype переезжает в мобильники 1
24.04.2008 ABBYY сделала из смартфона визитницу 2
21.04.2008 Motorola "виртуализует" свои мобильники 1
28.03.2008 Мобильники: цены в России будут как в Америке 1
26.03.2008 «Евросеть» пересадит на Palm каждого десятого 1
13.03.2008 «Билайн» выходит в интернет 1
11.03.2008 «Билайн» стал чемпионом мира по роумингу 1
11.03.2008 Microsoft резко снизила цены на Xbox 1
04.03.2008 Acer покупает E-Ten 1
11.02.2008 Sony Ericsson перешел на Windows Mobile 1
07.02.2008 Samsung: новые мобильники с двумя сим-картами скоро в России 1
29.01.2008 Каждый четвертый iPhone - нелегальный 1
28.01.2008 Власти «зарегулировали» «Евросеть» 1
24.01.2008 Бюджетные мобильники притормозили Nokia 1
21.12.2007 Россия - надежда BlackBerry 1
13.12.2007 "Билайн" и МТС начинают продажу BlackBerry 1
12.12.2007 Новый глава российской Nokia тайно прилетит в Москву 1
03.12.2007 «Точка» - новые ритейл-магазины от АФК «Система». ФОТО 1
30.11.2007 Nokia в России кончится до Нового года 1
27.11.2007 В мире не останется простых телефонов 1
26.11.2007 Россия: рынок мобильников «расслоился» 2
23.11.2007 Россия: cотовый ритейл мигрирует к софту 2
21.11.2007 Nokia ликвидирует питерский офис 1

Публикаций - 76, упоминаний - 90

Савин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 2699 23
Samsung Electronics 6088 18
Sony Ericsson 554 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 12
E-Ten Information Systems 97 11
Apple Inc - Эппл Рус 8073 11
Lenovo Motorola 1154 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 8
HTC Corporation 1234 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 5
Sony 2830 5
Microsoft Corporation 12409 5
LG Electronics 2030 5
Philips 832 4
Acer Group 1452 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1152 4
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 24 4
Рустелеком ТК 255 4
Fly 133 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1294 3
Vodafone Group 453 3
Dell EMC 2626 3
АФК Система ПАО 1148 3
Canalys 156 2
Alcatel 248 2
AT&T Inc 672 2
Orange S.A. 498 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 54 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 150 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 2
HP Inc. 3208 2
Oracle Corporation 3602 2
Toshiba Corporation 1256 2
SAP SE 3347 2
Telefonica O2 UK 92 1
Скай Линк - Skylink 650 1
Intel Corporation 4546 1
Cisco Systems 2298 1
Telefonica - Telefónica España 193 1
NXP Semiconductors 153 1
Евросеть 1062 26
Связной ГК 935 11
Dixis - Диксис 78 9
Цифроград 94 7
Телефорум 71 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 4
Телефон.Ру 73 3
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
Точка 126 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 60 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 62 2
Белый Ветер 64 1
Техносила 179 1
Сбербанк Северо-Западный банк 70 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 5 1
Петрокоммерц 29 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 63 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 104 1
Lego 86 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 203 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 1
Альфа-Банк 1157 1
eBay Inc 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 1
Арбитражный суд города Москвы 376 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 131 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 2
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 10 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 53 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 157 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 91 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 193 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 910 1
Сервер - Серверные платформы 187 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 919 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 206 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 66 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 91 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 556 1
CalDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 8 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 4 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 24 1
QWERTY-клавиатура 218 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 84 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 254 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 699 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 75 1
Виртуализация 71 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 178 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 91 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
Smartphone - Смартфон 778 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3128 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 13
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 11
Symbian OS 834 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 726 4
Apple iPhone 3 383 2
Linux OS 4553 2
Java - Язык программирования 1258 2
Apple iPod 702 2
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 89 2
Microsoft Skype 1570 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 481 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2599 1
Apple iPod Touch 674 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 66 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Apple iPhone OS 132 1
Sony Xperia 113 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 34 1
Apple Macintosh 221 1
Nintendo Wii - игровая консоль 637 1
SAP BSP - SAP Business Server Pages 1 1
Sony Walkman 98 1
HTC Touch - серия смартфонов 45 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2684 1
Microsoft Exchange 719 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 586 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 522 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 305 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 283 1
Apple - App Store 2205 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Apple iOS 5750 1
Google Android 10773 1
Apple iPad 3263 1
Чичваркин Евгений 102 5
Брюквин Юрий 253 4
Steve Jobs - Стив Джобс 770 3
Кочетков Владислав 156 2
Изосимов Александр 120 1
Павлов Евгений 17 1
Болгарин Евгений 3 1
Толмачева Татьяна 17 1
Мишин Глеб 51 1
Ян Давид 40 1
Протасов Станислав 30 1
Осадчая Екатерина 44 1
Сафронов Юрий 61 1
Чернышов Михаил 32 1
Дианов Алексей 14 1
Кравцов Алексей 22 1
Харламов Александр 6 1
Липич Григорий 55 1
Пестерева Ольга 18 1
Гуськов Антон 11 1
Рейман Леонид 575 1
Козлов Максим 6 1
Ноготков Максим 41 1
Швецов Никита 19 1
Рыжиков Сергей 100 1
Попов Андрей 74 1
Манджиков Очир 53 1
Швецов Владимир 28 1
Овчаренко Юрий 25 1
Дунаев Сергей 32 1
Хасьянова Гульнара 109 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 6
Индия - Республика 2333 6
Россия - СФО - Новосибирск 2140 5
Украина 3765 4
Ближний Восток 1593 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 4
Европа 4102 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 4
Азия - Азиатский регион 1642 4
Латинская Америка 778 3
Африка - Африканский регион 1608 3
Казахстан - Республика 2834 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 3
Беларусь - Белоруссия 2238 3
Турция - Турецкая республика 1000 3
Северная Америка 1519 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 2
Бразилия - Федеративная Республика 1192 2
Эстония - Эстонская Республика 475 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 2
Франция - Французская Республика 2343 2
Чехия - Чешская Республика 531 2
Германия - Федеративная Республика 4030 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 2
Южная Корея - Республика 1591 2
Япония 3181 2
Дания - Королевство 404 2
Швеция - Королевство 828 2
Польша - Республика 898 2
Россия - ПФО - Казань 1596 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
Trade-in 56 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
Великая Отечественная война 135 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 97 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 268 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 325 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 73 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
Thomson Reuters - Рейтер 2221 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 2
Прайм - Агентство экономической информации 611 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 11 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 45
ABI Research 202 5
Gartner 2285 3
IDC - International Data Corporation 2892 2
Strategy Analytics 190 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 34 1
AC&M Consulting 89 1
IHS iSuppli 325 1
GfK - ГФК-Русь 124 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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