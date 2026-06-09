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Индексная книга (каталог) CNews*
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Савин Сергей

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Softline хочет взыскать с властей убыток 5,4 миллиарда из-за ареста активов 1
05.05.2026 Как Softline пострадал из-за сделок внутри одной из старейших российских ИТ-компаний 1
22.03.2024 Wildberries запустила сервис для онлайн-кредитования продавцов 1
25.07.2013 Мобильное ПО: ставка на топ-менеджеров 1
25.06.2013 Модернизация ИТ-инфраструктуры: задачи и решения 1
11.06.2013 «Медногорский медно-серный комбинат» внедрил SAP ERP 1
09.11.2010 Уникальный эксперимент: китайских программистов везут в Россию 1
31.07.2009 МТС приблизила «Беталинк» к банкротству 1
18.06.2009 iPhone OS 3.0 вышла в России 1
10.03.2009 «Беталинк» - банкрот 1
03.03.2009 НР открыла первый магазин в Москве 2
09.12.2008 В 2009 году рынок мобильных телефонов в России ожидает падение 1
05.12.2008 «Неоторг» разорился 1
18.11.2008 «Евросеть» договорилась c банками об отсрочке выплат по кредитам 1
22.10.2008 Русские придумали, как сделать Skype для iPhone 3G 1
20.08.2008 E-Ten тянет Windows Mobile за собой в могилу 1
30.07.2008 Ноутбуки штурмуют салоны связи 1
30.07.2008 Торговцы электроникой бегут от издержек в интернет 1
23.07.2008 Sony Ericsson в восторге от iPhone 1
16.07.2008 Сотовые сети не платят поставщикам аксессуаров 1
02.06.2008 Элитные ноутбуки завоевывают Питер 1
14.05.2008 2012: GPS проникнет в 12% мобильников 1
06.05.2008 iPhone: 10 новых стран 1
28.04.2008 Skype переезжает в мобильники 1
24.04.2008 ABBYY сделала из смартфона визитницу 1
21.04.2008 Motorola "виртуализует" свои мобильники 1
28.03.2008 Мобильники: цены в России будут как в Америке 2
26.03.2008 «Евросеть» пересадит на Palm каждого десятого 1
13.03.2008 «Билайн» выходит в интернет 1
11.03.2008 «Билайн» стал чемпионом мира по роумингу 1
11.03.2008 Microsoft резко снизила цены на Xbox 1
04.03.2008 Acer покупает E-Ten 1
11.02.2008 Sony Ericsson перешел на Windows Mobile 1
07.02.2008 Samsung: новые мобильники с двумя сим-картами скоро в России 1
29.01.2008 Каждый четвертый iPhone - нелегальный 1
28.01.2008 Власти «зарегулировали» «Евросеть» 1
24.01.2008 Бюджетные мобильники притормозили Nokia 2
21.12.2007 Россия - надежда BlackBerry 1
13.12.2007 "Билайн" и МТС начинают продажу BlackBerry 1
12.12.2007 Новый глава российской Nokia тайно прилетит в Москву 1

Публикаций - 97, упоминаний - 107

Савин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 32
Samsung Electronics 11065 24
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
Lenovo Motorola 3566 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Apple Inc 13156 11
E-Ten Information Systems 119 11
Sony 6739 10
HTC Corporation 1512 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
LG Electronics 3735 6
МегаФон 10742 5
Microsoft Corporation 25775 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Philips 2099 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Fly 214 4
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 4
Motorola Inc 1156 3
Qisda BenQ-Siemens 51 3
Dell EMC 5180 3
HP Inc. 5883 3
Toshiba Corporation 2980 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Vodafone Group 1412 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
AT&T Inc 1726 3
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 3
Rover - RoverComputers 423 3
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 2
Интеграция ООО 11 2
Ultra Connect - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 16 2
УГМК АСК - УГМК Диджитал 3 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 2
Реляционное программирование 13 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Евросеть 1421 38
Dixis - Диксис - Dиксис 371 17
Связной ГК 1401 15
Цифроград 171 15
Телефорум 93 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Телефон.Ру 92 5
Беталинк 105 4
Связной 3 16 3
Альфа-Банк 1979 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 3
УГМК Уралэлектромедь 9 2
KS Group 3 2
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 2
УГМК - ММСК - Медногорский медно-серный комбинат 2 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Евросеть - Техмаркет 81 1
Tesco 84 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Цифроград - Анарион 9 1
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Мастер-Банк 35 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Аэропорты регионов УК 24 1
UniCredit Aton - Юникредит Атон 9 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 1
Ультра Федеральная розничная сеть 1 1
Просто - Альтернатива Синицы 7 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 2
Symbian Foundation 38 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 27
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Аксессуары 4282 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Cameraphone - Камерофон 469 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
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MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Nokia Symbian OS 1411 8
E-Ten glofiish - джойстик 93 6
Microsoft Windows 16882 5
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
Linux OS 11533 3
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 3
Microsoft Skype Out 35 2
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Apple iPod 1553 2
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 17 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
BlackBerry Curve 36 1
Apple iPod nano 215 1
Nokia Nseries 538 1
Nokia Intellisync - Pumatech - Starfish Software 23 1
Spirit TeamSpirit Voice Engine Mobile 7 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
HP - palmOne - Handspring Treo 119 1
BlackBerry OS 180 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Microsoft PlayReady - Microsoft PD DRM 13 1
Nokia Download 2 1
Nagios 18 1
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 78 1
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 1
Microsoft Skype in - Microsoft Skype Online number 17 1
Koei Tecmo - Ninja Gaiden 29 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 1
Фадеев Михаил 57 10
Москалева Татьяна 73 6
Муртазин Эльдар 74 6
Эгов Кирилл 20 5
Брюквин Юрий 300 4
Кочетков Владислав 248 4
Филатов Руслан 9 3
Савватин Максим 66 3
Чуйкин Алексей 27 3
Анненков Владимир 11 3
Pandey Shailendra - Пэнди Шайлендра 6 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
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Ноготкова Елена 26 2
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
CNews Северо-Запад 24 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 92
Mobile Research Group 87 9
ABI Research 236 5
SmartMarketing 74 4
Ритейл аудит - Retail audit 11 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Gartner - Гартнер 3658 4
Рустелеком ТК 305 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
ITResearch 123 1
IMS Research 31 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
MultiMedia Intelligence 4 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Strategy Analytics 285 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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