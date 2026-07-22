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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198099
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Трофимов Алексей

СОБЫТИЯ


22.07.2026 ГК Softline получила аккредитацию на обновление «С-Терра Шлюз» до версии 5.0 1
28.03.2008 Мобильники: цены в России будут как в Америке 2
28.03.2008 «Позитроника» выросла с нуля до 5 млрд 1
04.03.2008 Acer покупает E-Ten 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Трофимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Packard Bell 77 1
Формоза - Formoza 179 1
E-Ten Information Systems 119 1
Acer Group - Acer Inc 2771 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 982 1
HTC Corporation 1512 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Белый Ветер 365 1
Цифроград 171 1
Евросеть 1421 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26238 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29631 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5909 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6391 1
Cameraphone - Камерофон 469 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18286 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 134 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22854 1
Аксессуары 4266 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4862 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12184 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16950 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2960 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5241 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 1
E-Ten glofiish - джойстик 93 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7602 1
Microsoft Windows 16853 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Савин Сергей 97 2
Москалева Татьяна 73 1
Фадеев Михаил 57 1
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 2
Европа 24933 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 1
Азия - Азиатский регион 5908 1
Индия - Bharat 5860 1
Китай - Тайвань 4238 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 930 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4795 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2173 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1884 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6070 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5559 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 2
IMS Research 31 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
Gartner - Гартнер 3655 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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