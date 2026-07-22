Индексная книга (каталог) CNews*
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Трофимов Алексей
СОБЫТИЯ
|22.07.2026
|ГК Softline получила аккредитацию на обновление «С-Терра Шлюз» до версии 5.0 1
|28.03.2008
|Мобильники: цены в России будут как в Америке 2
|28.03.2008
|«Позитроника» выросла с нуля до 5 млрд 1
|04.03.2008
|Acer покупает E-Ten 1
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Трофимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
|Белый Ветер 365 1
|Цифроград 171 1
|Евросеть 1421 1
|Савин Сергей 97 2
|Москалева Татьяна 73 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 1
|Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.