Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dixis
Диксис
Публикаций - 78, упоминаний - 95
Dixis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 184 13
|Савин Сергей 76 9
|Брюквин Юрий 253 9
|Чичваркин Евгений 102 7
|Манджиков Очир 53 4
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Пестерева Ольга 18 2
|Попова Мария 78 2
|Серова Елена 299 2
|Осадчая Екатерина 44 2
|Грибов Андрей 64 2
|Мирошников Борис 31 2
|Заржецкий Александр 30 2
|Четвернин Алексей 658 2
|Айвазов Армен 450 2
|Мамут Александр 117 2
|Дунаев Сергей 32 2
|Адмиральский Сергей 39 1
|Викторов Алексей 9 1
|Лукин Глеб 18 1
|Заединов Руслан 41 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Богатов Антон 73 1
|Мартьянов Алексей 2 1
|Семенов Сергей 26 1
|Морозова Ольга 10 1
|Наумов Виктор 83 1
|Балаев Александр 5 1
|Долматов Денис 6 1
|Шарак Андрей 42 1
|Солдатенков Сергей 127 1
|Делицын Леонид 102 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 770 1
|Натрусов Артем 122 1
|Хасьянова Гульнара 109 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 5
|CNews - ZOOM.CNews 1116 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 8
|CNews Analytics 2239 3
|AC&M Consulting 89 3
|IDC - International Data Corporation 2892 2
|Директ Инфо 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru