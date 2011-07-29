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Dixis
Диксис



29.07.2011 Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ 1
31.01.2011 Медведев уволил «врага» Чичваркина и хакеров 1
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» 1
22.01.2009 IP VPN в России: рынок не остановить 1
12.12.2008 Рекламщики призывают не работать с «Диксис» 1
01.12.2008 Марк Лавриченко назначен гендиректором «Диксис» 1
20.11.2008 Россия: подержанные трубки запретят продавать 2
13.11.2008 МТС начали войну платежей против беззащитного «Билайна» 2
31.10.2008 «Диксис» отменил комиссию на платежи в своих магазинах 1
31.10.2008 «Евросеть» перестала отбирать по 3% с платежа 1
15.10.2008 «ГудЛайн» снизил стоимость разговоров в роуминге 1
19.09.2008 «Диксис» продается из-за долгов? 3
28.08.2008 Nokia сделает "Диксису" бизнес 1
19.08.2008 Круглый стол CNews: «Информатизация розницы в эпоху укрупнения» 1
04.08.2008 Сотовые операторы подминают интернет-рынок 1
01.08.2008 Tele2 теснит МТС и «Билайн» 1
30.07.2008 Ноутбуки штурмуют салоны связи 1
30.07.2008 «Диксис» начал продавать карты «Зенит» 1
16.07.2008 Сотовые сети не платят поставщикам аксессуаров 2
26.06.2008 Сотовые операторы растят абонентскую базу себе в убыток 1
09.06.2008 «Евросеть» против таможни 1
23.05.2008 Москва: мобильники похищают фурами 1
28.04.2008 Продажи SIM-карт: МТС платит за лидерство вдвойне 1
02.04.2008 10 апреля откроется конференция «SecuRetail: защита информации = защита бизнеса» 1
28.03.2008 Мобильники: цены в России будут как в Америке 1
27.03.2008 10 апреля откроется конференция «SecuRetail: защита информации = защита бизнеса» 1
20.03.2008 МТС и «Билайн»: гонка за питерское «серебро» продолжится еще квартал 1
13.02.2008 Питер: МТС и «Билайн» уходят в отрыв 2
11.02.2008 В Петербурге к сотовым операторам подключилось около 160 тыс. человек 1
09.02.2008 Питер: бюджетные плееры теснят iPod 1
22.01.2008 ГИБДД заставило граждан скупать Bluetooth 1
12.12.2007 Новый глава российской Nokia тайно прилетит в Москву 1
07.12.2007 Суммарный оборот CyberPlat составит в 2007 г. $4,7 млрд. 1
27.11.2007 В октябре на один салон связи в Петербурге пришлось от 332 до 229 подключений 1
27.11.2007 Питер: полторы симки на человека уже на днях 1
26.11.2007 Россия: рынок мобильников «расслоился» 1
23.11.2007 Россия: cотовый ритейл мигрирует к софту 1
23.11.2007 «Диксис» начинает продажу «Антивируса Касперского Mobile» 1
30.10.2007 Салоны связи затоварены, мобильники дешевеют 2
19.10.2007 Плееры: хиты продаж в сентябре 1

Публикаций - 78, упоминаний - 95

Dixis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 15
Samsung Electronics 6088 14
Nokia Corporation 2699 10
Рустелеком ТК 255 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 7
Apple Inc - Эппл Рус 8073 6
Sony Ericsson 554 5
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 150 4
Lenovo Motorola 1154 4
Скай Линк - Skylink 650 4
Microsoft Corporation 12409 3
Sony 2830 3
Philips 832 3
Canon 636 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 3
LG Electronics 2030 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 2
Акадо Телеком - Комкор 661 2
Fly 133 2
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 64 2
НТВ-Плюс 185 2
1С-Рарус 563 2
BT Group - British Telecommunications 100 1
Летограф - Letograf 78 1
Fujifilm 145 1
Canyon 20 1
Telefonica - Telefónica España 193 1
Olympus 203 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 24 1
Explay - Эксплей 165 1
Nokia Siemens Networks 196 1
Nikon 284 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 116 1
Синтерра - Synterra 683 1
МакЦентр - MacCentre 41 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 11 1
SK Telecom 55 1
МТС Северо-Запад 46 1
Евросеть 1062 50
Связной ГК 935 32
Цифроград 94 30
Телефорум 71 16
Телефон.Ру 73 11
Техносила 179 6
CyberPlat - КиберПлат 225 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 5
Белый Ветер 64 3
Адамас - Ювелирный завод 59 3
Почта России ПАО 1631 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 99 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 2
Протек - Фармацевтическая компания 29 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 17 1
Walmart - Wal-Mart Stores 178 1
ЧХПО - Черкесское химическое производственное объединение 1 1
Росгосстрах 192 1
Adidas 102 1
Сбербанк Байкальский банк 5 1
Доктор Столетов 9 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Экспобанк - Expobank 23 1
36,6 - аптечная сеть 11 1
Дикси - Сеть магазинов 80 1
Обувь России 27 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Снежная Королева 38 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 104 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
Комус 26 1
Банк Зенит 138 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 130 1
Лента - Сеть розничной торговли 192 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 105 1
Газпром-Медиа Холдинг 124 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
МВД РФ Управление К 38 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 60 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
Правительство РФ 2264 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
Верховный суд Российской Федерации 183 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 85 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 57 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 160 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 10
3G - Стандарт мобильной связи 3920 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 919 4
WMA - Windows Media Audio 417 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 614 2
WAV - Waveform Audio File Format 249 2
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 101 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 578 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 556 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 254 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 738 2
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 169 2
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 61 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 146 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 210 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 23 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 596 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
ИТ-аутсорсинг 703 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 4 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 189 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 793 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1093 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 424 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 140 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 181 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3128 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 302 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 3
Apple iPod 702 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1158 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 2
Symbian OS 834 1
Apple - App Store 2205 1
CSI Set Retail 47 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 1
Apple iPod Touch 674 1
IBM Power Systems - Серия серверов 131 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 123 1
Nullsoft Winamp - Универсальный медиапроигрыватель 57 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 163 1
Microsoft Zune 113 1
Кусков Денис 184 13
Савин Сергей 76 9
Брюквин Юрий 253 9
Чичваркин Евгений 102 7
Манджиков Очир 53 4
Медведев Дмитрий 1459 2
Пестерева Ольга 18 2
Попова Мария 78 2
Серова Елена 299 2
Осадчая Екатерина 44 2
Грибов Андрей 64 2
Мирошников Борис 31 2
Заржецкий Александр 30 2
Четвернин Алексей 658 2
Айвазов Армен 450 2
Мамут Александр 117 2
Дунаев Сергей 32 2
Адмиральский Сергей 39 1
Викторов Алексей 9 1
Лукин Глеб 18 1
Заединов Руслан 41 1
Кузьменко Валерия 58 1
Богатов Антон 73 1
Мартьянов Алексей 2 1
Семенов Сергей 26 1
Морозова Ольга 10 1
Наумов Виктор 83 1
Балаев Александр 5 1
Долматов Денис 6 1
Шарак Андрей 42 1
Солдатенков Сергей 127 1
Делицын Леонид 102 1
Steve Jobs - Стив Джобс 770 1
Натрусов Артем 122 1
Хасьянова Гульнара 109 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 6
Европа 4102 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 294 3
Украина 3765 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 565 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 2
Азия - Азиатский регион 1642 2
Южная Корея - Республика 1591 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 2
Казахстан - Республика 2834 2
Узбекистан - Республика 899 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 538 1
Россия - УФО - Тюменская область 616 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 735 1
Нидерланды 1044 1
Россия - УФО - Челябинская область 691 1
Финляндия - Хельсинки 152 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 278 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 1
Словакия - Словацкая Республика 223 1
Германия - Дюссельдорф 38 1
Россия - Всеволожск 22 1
Чехия - Чешская Республика 531 1
Турция - Турецкая республика 1000 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 1
Великобритания - Лондон 945 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 1
Германия - Федеративная Республика 4030 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 806 1
Европа Восточная 1850 1
Индия - Республика 2333 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 2
Инсорсинг - Инхаус 20 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 152 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 292 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 325 1
Федеральное законодательство 258 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 5
CNews - ZOOM.CNews 1116 3
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 8
CNews Analytics 2239 3
AC&M Consulting 89 3
IDC - International Data Corporation 2892 2
Директ Инфо 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1170 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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