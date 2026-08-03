CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года , а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля проектов: делимся опытом Импортозамещение на практике Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля проектов: делимся опытом Импортозамещение на практике Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года , а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

НПФ «БУДУЩЕЕ» поделился итогами внедрения искусственного интеллекта в ЭДО и планами по развитию интеллектуального документооборота на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» входящей корреспонденции в системе электронного документооборота (СЭД). Заместитель генерального директора Виктория Бондарева рассказала о результатах проекта и планах по его дальнейшему развитию на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026». Необходимость внедрения модуля роботизации регистрации документов в НПФ «БУДУЩЕЕ» была обусловлена значительным объе

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля . Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля с • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-m

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля с • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-m

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля . Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Хайстекс выступит партнером конференции CNews «Платформы виртуализации 2026» обеспечивая быстрый перезапуск сервисов в случае программного сбоя или полного отказа оборудования. Конференция CNews «Платформы виртуализации» ежегодно собирает представителей ИТ-компаний, обл

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля , а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля . Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.

CEO Med-me.ru выступит с докладом на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2026» 26 февраля 2026 года в Москва состоится конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2026», где ключевой темой станет практическая реализация интероперабельности в медицинской ИТ-инфраструктуре. В условиях, когда клиники используют ра

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года , а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля , а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля . Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года , а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля . Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля . Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля . Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря Цифровая основа успешного интернет-магазина Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года атория. Цифровая фармацевтическая компания. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря Цифровая основа успешного интернет-магазина. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Websoft представит на конференции CNews концепцию развития HR-платформ в эпоху ИИ На предстоящей конференции CNews «Цифровизация в HR» генеральный директор Websoft Алексей Корольков выступит с докладом «Куда развиваться HR-платформам в эпоху ИИ?». Эксперт расскажет о ключевых трендах автом

SMART technologies SOFT представит СУБД Haribda на конференции CNews Компания SMART technologies SOFT примет участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025», которая пройдет 16 сентября 2025 года. Организатором мероприятия выступает CNews Conferences. Конференция посвящена развитию российской ИТ-инфраструктуры, импортозамещению, внедрению отечественных ПАК и облачных сервисов. В центре внимания — оптимизация расходов, повы

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября ность. Облачные сервисы как инструмент снижения затрат. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews ConferencesДля того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-ma

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября ность. Облачные сервисы как инструмент снижения затрат. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews ConferencesДля того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-ma