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Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Conferences CNews Конференции Агентство маркетинговых коммуникаций

CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
29.07.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
23.07.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
22.07.2026 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
15.07.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
07.07.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
24.06.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-
20.04.2026 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля

проектов: делимся опытом Импортозамещение на практике Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
13.04.2026 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля

проектов: делимся опытом Импортозамещение на практике Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
07.04.2026 Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
01.04.2026 НПФ «БУДУЩЕЕ» поделился итогами внедрения искусственного интеллекта в ЭДО и планами по развитию интеллектуального документооборота на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026»

входящей корреспонденции в системе электронного документооборота (СЭД). Заместитель генерального директора Виктория Бондарева рассказала о результатах проекта и планах по его дальнейшему развитию на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026». Необходимость внедрения модуля роботизации регистрации документов в НПФ «БУДУЩЕЕ» была обусловлена значительным объе
30.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
24.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

с • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-m
19.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

с • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-m
12.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
05.03.2026 Хайстекс выступит партнером конференции CNews «Платформы виртуализации 2026»

обеспечивая быстрый перезапуск сервисов в случае программного сбоя или полного отказа оборудования. Конференция CNews «Платформы виртуализации» ежегодно собирает представителей ИТ-компаний, обл
03.03.2026 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена
02.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
25.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
24.02.2026 CEO Med-me.ru выступит с докладом на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2026»

26 февраля 2026 года в Москва состоится конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2026», где ключевой темой станет практическая реализация интероперабельности в медицинской ИТ-инфраструктуре. В условиях, когда клиники используют ра
19.02.2026 Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
16.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
10.02.2026 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена
03.02.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
29.01.2026 Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
21.01.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
22.12.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
17.12.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
15.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
09.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
05.12.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
02.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
19.11.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Цифровая основа успешного интернет-магазина Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена
16.10.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

атория. Цифровая фармацевтическая компания. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена
14.10.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Цифровая основа успешного интернет-магазина. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
18.09.2025 Websoft представит на конференции CNews концепцию развития HR-платформ в эпоху ИИ

На предстоящей конференции CNews «Цифровизация в HR» генеральный директор Websoft Алексей Корольков выступит с докладом «Куда развиваться HR-платформам в эпоху ИИ?». Эксперт расскажет о ключевых трендах автом
12.09.2025 SMART technologies SOFT представит СУБД Haribda на конференции CNews

Компания SMART technologies SOFT примет участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025», которая пройдет 16 сентября 2025 года. Организатором мероприятия выступает CNews Conferences. Конференция посвящена развитию российской ИТ-инфраструктуры, импортозамещению, внедрению отечественных ПАК и облачных сервисов. В центре внимания — оптимизация расходов, повы
08.09.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

ность. Облачные сервисы как инструмент снижения затрат. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews ConferencesДля того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-ma
21.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

ность. Облачные сервисы как инструмент снижения затрат. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews ConferencesДля того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-ma
14.08.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября

Цифровая основа успешного интернет-магазина. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Публикаций - 2194, упоминаний - 2500

CNews Conferences и организации, системы, технологии, персоны:

9589 139
Ростелеком 10942 118
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15748 101
Microsoft Corporation 25770 93
IBM - International Business Machines Corp 9699 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 81
SAP SE 5599 75
Oracle Corporation 7071 70
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 64
Diasoft - Диасофт 1143 62
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 60
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 805 51
Развитие Бизнеса / Ру 81 49
Yandex - Яндекс 9208 49
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 647 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 46
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 45
МегаФон 10728 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3064 36
VK - Mail.ru Group 3602 35
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 34
Huawei 4670 34
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 33
АйТи 1519 33
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 125 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5654 33
Directum - Директум 1267 30
Amazon Inc - Amazon.com 3276 29
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 28
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 28
Терн ГК - Tern Group 82 28
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 27
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 27
Selectel - Селектел 543 26
Broadcom - VMware 2609 26
HP Inc. 5883 26
Крок - Croc 1964 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4961 25
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 25
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1099 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 153
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 140
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 544 112
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1895 100
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 92
Альфа-Банк 1977 91
МКБ - Московский кредитный банк 657 90
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 90
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2945 87
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1518 87
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 83
РЖД - Российские железные дороги 2095 73
Почта России ПАО 2370 72
ПСБ - Промсвязьбанк 962 71
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 68
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 66
ГПБ - Газпромбанк 1269 66
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 65
Русагро Группа Компаний 379 64
Ингосстрах СПАО 478 61
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 60
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 60
АльфаСтрахование СГ 393 55
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 54
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 54
Газпром нефть 725 53
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 51
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 50
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 48
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 47
ВТБ - ВТБ24 671 47
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 47
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 46
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 44
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 43
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 41
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 41
Новард УК - Novard 73 40
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2424 39
НСПК - Национальная система платежных карт 947 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 297
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13856 264
Федеральное казначейство России 1949 199
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3302 173
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 171
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5428 142
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 138
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5653 135
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1507 132
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1302 131
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 114
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 111
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 105
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2872 104
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3893 89
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3689 87
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 83
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 976 75
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 70
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 68
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 66
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 615 65
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 65
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 59
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 58
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5683 57
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 56
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 52
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 52
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 48
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 46
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 46
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 45
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 43
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 363 43
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 42
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 41
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 41
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 38
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 31
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 14
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 232 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 139 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 5
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 5
Российская Ассоциация Телемедицины 22 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 5
ГосИнформСистемы 160 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 3
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Метро Международная ассоциация 4 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 1345
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13701 846
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25698 728
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26196 678
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 661
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36158 541
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34941 465
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18109 450
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13950 387
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22499 383
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2766 335
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12231 309
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 289
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7865 284
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5633 237
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 223
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 221
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5861 197
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7821 194
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 194
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 192
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7197 186
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8256 185
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9443 173
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6230 166
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12841 165
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26291 164
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8641 156
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12932 149
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13115 145
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3582 144
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9294 143
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7452 143
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13913 142
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1070 135
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10186 134
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13296 133
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6477 132
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7686 129
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 125
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6269 217
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 67
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 65
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 53
Linux OS 11525 53
Microsoft Office 4165 44
Microsoft Windows 16876 33
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 773 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3661 31
Microsoft Windows 2000 8678 31
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 645 29
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 332 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5717 27
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1764 27
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 298 23
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 247 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5249 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 18
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1517 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1042 18
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 18
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 17
Microsoft Teams - MS Teams 670 17
1С:ERP Управление предприятием 839 16
НКТ - Р7-Офис 542 16
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2411 16
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 16
Google Android 15236 16
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 429 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1208 15
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 468 15
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1315 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2552 14
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 14
Серова Елена 320 252
Шадаев Максут 1209 126
Лысенко Эдуард 317 114
Петрушин Андрей 110 101
Власов Сергей 101 88
Разумовский Дмитрий 125 81
Ципорин Павел 103 79
Албычев Александр 168 77
Матвеева Татьяна 110 74
Хайруллин Айрат 108 69
Козырев Алексей 328 68
Козлов Михаил 181 66
Петров Михаил 139 65
Дюбанов Анатолий 95 63
Терещенко Денис 95 62
Херсонцев Алексей 93 62
Евраев Михаил 266 61
Звягина Наталья 64 60
Натрусов Артем 313 60
Фомичев Олег 139 58
Гуральников Сергей 164 57
Галкин Николай 139 56
Шевченко Владимир 153 56
Мартынова Елена 90 56
Паршин Максим 323 53
Симаков Олег 113 53
Меджитов Тимур 85 53
Авербах Владимир 127 53
Бутенко Юрий 65 52
Горбатько Александр 105 52
Фишер Андрей 75 50
Попова Мария 141 49
Ермолаев Артем 379 48
Шпак Василий 279 48
Казарин Станислав 175 48
Демидов Сергей 129 47
Бойко Елена 152 45
Калина Роман 62 45
Слышкин Василий 129 44
Попов Алексей 339 44
Россия - РФ - Российская федерация 166047 1886
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47583 660
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 170
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8572 151
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19531 140
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3447 135
Россия - ЦФО - Калужская область 1074 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 103
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 88
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 926 80
Европа 24960 80
Россия - ЦФО - Ярославская область 974 77
Россия - УФО - Челябинская область 1510 68
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2057 65
Россия - УФО - Тюменская область 1364 63
Россия - ПФО - Мордовия Республика 653 58
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 55
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 52
Россия - ЮФО - Ростовская область 1785 50
Россия - ЦФО - Тульская область 1218 48
Европа Восточная 3138 47
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1794 46
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 44
Россия - ПФО - Самарская область 1577 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19129 41
Россия - СЗФО - Вологодская область 792 40
Россия - ПФО - Пензенская область 637 37
Россия - ЮФО - Волгоградская область 906 34
Земля - планета Солнечной системы 10861 34
Казахстан - Республика 6045 32
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1437 31
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 30
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 906 28
Германия - Федеративная Республика 13218 27
Россия - СЗФО - Калининградская область 1469 27
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2829 26
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 26
Россия - ПФО - Нижегородская область 2293 24
Россия - ЦФО - Воронежская область 953 23
Беларусь - Белоруссия 6285 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57649 877
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6588 805
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53425 742
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16043 359
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27275 300
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3581 235
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21621 234
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6165 228
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11308 212
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4427 184
Страхование - Страховое дело - Insurance 6521 181
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33720 178
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12302 174
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10333 156
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11679 153
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18134 140
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5711 135
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8485 121
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6552 116
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7800 113
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8832 101
Энергетика - Energy - Energetically 5849 101
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8837 98
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 94
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2752 93
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10870 87
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5762 83
Экономический эффект 1341 80
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8958 79
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2477 73
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3127 72
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3957 71
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 68
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3810 67
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6576 64
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7520 62
Металлы - Золото - Gold 1250 62
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 530 62
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 60
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3475 60
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11563 689
CNews TV 747 67
Госрасходы - портал 70 18
CNews - ZOOM.CNews 1866 13
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Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 10
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Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 9
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1220 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 5
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 4
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 4
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
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Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 2
CNews Большие данные 4 2
Perform Moscow 3 2
CCWF - Call Center World Forum 39 2
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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