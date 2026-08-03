CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций

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СОБЫТИЯ
|03.08.2026
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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября
елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
|29.07.2026
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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября
елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
|23.07.2026
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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября
елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
|22.07.2026
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Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года
, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
|15.07.2026
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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября
елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
|07.07.2026
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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября
елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей
|24.06.2026
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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября
елевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.? Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. В случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-
|20.04.2026
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Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля
проектов: делимся опытом Импортозамещение на практике Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
|13.04.2026
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Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля
проектов: делимся опытом Импортозамещение на практике Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
|07.04.2026
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Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года
, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
|01.04.2026
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НПФ «БУДУЩЕЕ» поделился итогами внедрения искусственного интеллекта в ЭДО и планами по развитию интеллектуального документооборота на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026»
входящей корреспонденции в системе электронного документооборота (СЭД). Заместитель генерального директора Виктория Бондарева рассказала о результатах проекта и планах по его дальнейшему развитию на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026». Необходимость внедрения модуля роботизации регистрации документов в НПФ «БУДУЩЕЕ» была обусловлена значительным объе
|30.03.2026
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля
. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
|24.03.2026
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля
с • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-m
|19.03.2026
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля
с • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету. По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-m
|12.03.2026
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля
. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
|05.03.2026
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Хайстекс выступит партнером конференции CNews «Платформы виртуализации 2026»
обеспечивая быстрый перезапуск сервисов в случае программного сбоя или полного отказа оборудования. Конференция CNews «Платформы виртуализации» ежегодно собирает представителей ИТ-компаний, обл
|03.03.2026
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Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля
, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена
|02.03.2026
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля
. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
|25.02.2026
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
|24.02.2026
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CEO Med-me.ru выступит с докладом на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2026»
26 февраля 2026 года в Москва состоится конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2026», где ключевой темой станет практическая реализация интероперабельности в медицинской ИТ-инфраструктуре. В условиях, когда клиники используют ра
|19.02.2026
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Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года
, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
|16.02.2026
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
|10.02.2026
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Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля
, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена
|03.02.2026
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля
. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
|29.01.2026
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Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года
, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
|21.01.2026
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
|22.12.2025
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля
. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
|17.12.2025
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля
. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
|15.12.2025
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
|09.12.2025
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
|05.12.2025
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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля
. Над чем еще надо поработать отечественным вендорам. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.
|02.12.2025
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Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта
бизнеса: кейсы. Экономический эффект проектов: цифры. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.
|19.11.2025
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Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря
Цифровая основа успешного интернет-магазина Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена
|16.10.2025
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Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года
атория. Цифровая фармацевтическая компания. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена
|14.10.2025
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Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря
Цифровая основа успешного интернет-магазина. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
|18.09.2025
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Websoft представит на конференции CNews концепцию развития HR-платформ в эпоху ИИ
На предстоящей конференции CNews «Цифровизация в HR» генеральный директор Websoft Алексей Корольков выступит с докладом «Куда развиваться HR-платформам в эпоху ИИ?». Эксперт расскажет о ключевых трендах автом
|12.09.2025
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SMART technologies SOFT представит СУБД Haribda на конференции CNews
Компания SMART technologies SOFT примет участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025», которая пройдет 16 сентября 2025 года. Организатором мероприятия выступает CNews Conferences. Конференция посвящена развитию российской ИТ-инфраструктуры, импортозамещению, внедрению отечественных ПАК и облачных сервисов. В центре внимания — оптимизация расходов, повы
|08.09.2025
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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября
ность. Облачные сервисы как инструмент снижения затрат. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews ConferencesДля того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-ma
|21.08.2025
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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября
ность. Облачные сервисы как инструмент снижения затрат. Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews ConferencesДля того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-ma
|14.08.2025
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Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября
Цифровая основа успешного интернет-магазина. Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету: По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.
CNews Conferences и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 252
|Шадаев Максут 1209 126
|Лысенко Эдуард 317 114
|Петрушин Андрей 110 101
|Власов Сергей 101 88
|Разумовский Дмитрий 125 81
|Ципорин Павел 103 79
|Албычев Александр 168 77
|Матвеева Татьяна 110 74
|Хайруллин Айрат 108 69
|Козырев Алексей 328 68
|Козлов Михаил 181 66
|Петров Михаил 139 65
|Дюбанов Анатолий 95 63
|Терещенко Денис 95 62
|Херсонцев Алексей 93 62
|Евраев Михаил 266 61
|Звягина Наталья 64 60
|Натрусов Артем 313 60
|Фомичев Олег 139 58
|Гуральников Сергей 164 57
|Галкин Николай 139 56
|Шевченко Владимир 153 56
|Мартынова Елена 90 56
|Паршин Максим 323 53
|Симаков Олег 113 53
|Меджитов Тимур 85 53
|Авербах Владимир 127 53
|Бутенко Юрий 65 52
|Горбатько Александр 105 52
|Фишер Андрей 75 50
|Попова Мария 141 49
|Ермолаев Артем 379 48
|Шпак Василий 279 48
|Казарин Станислав 175 48
|Демидов Сергей 129 47
|Бойко Елена 152 45
|Калина Роман 62 45
|Слышкин Василий 129 44
|Попов Алексей 339 44
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
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