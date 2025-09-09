Apple оштрафовали в России за неудаление запрещенной информации Штраф за несоблюдения закона Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного в России конте

2ГИС в режиме навигатора начал показывать таймеры светофоров внутри ТТК Москвы, а также в Хорошевском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филевском парке С сентября 2025 г. навигатор 2ГИС начал отображать сигналы умных светофоров внутри Третьего транспортного кольца Москвы, а также в Хорошевском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филевском парке. Эта функция уже доступна в актуальной версии приложения для iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Технологию совместно с

Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену оссийская ассоциация электронных коммуникаций) Сергея Гребенникова. Об этом есть запись в картотеке Мосгорсуда, на которую первым обратило внимание агентство «Интерфакс». Дело расследуется по с

В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram* ры заблокировал доступ к еще одному продукту Meta – социальной сети Instagram*. Одновременно с этим Тверской суд Москвы признал корпорацию Meta экстремистской и запретил ее деятельность на терр

Пенсионерку арестовали и отправили в СИЗО по уголовному делу ее сына - ИТ-шника ее ей имущество, подлежащее аресту». Фото: Официальный сайт Басманного районного суда города Москвы Басманный районный суд Москвы продлил арест Надежды Шаман еще на три месяца Александр Шаман,

Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму Аферист попался Дорогомиловский районный суд Москвы признал Николая Евдокимова виновным по делу о крупном мош

Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 10 августа 2023 г. Московский городской суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК России о продлении срока содержания

Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес Хакеру Дмитрию Артимовичу отказались вернуть изъятые у него денежные средства Мещанский районный суд Москвы при повторном рассмотрении отказал хакеру Дмитрию Артимовичу в

Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву Как сообщил CNews Георгий Поспелов, адвокат совладельца компании Merlion Олега Карчева, Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета Рос

Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы «Нет оснований полагать» Апелляционная инстанция Московского городского суда изменила меру пресечения для Бориса Левина, топ-менеджера компани

Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными Как абонент Tele2 безуспешно пытался вернуть средства со своего счета Мосгорсуд рассмотрел апелляцию сотового оператора «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) на решен

Сайт 4PDA оспорит блокировку в Мосгорсуде s Center выступит официальным представителем сайта 4pda.ru в Мосгорсуде С 14 мая 2021 г. по решению Мосгорсуда от 26 марта в соответствии со статьей 15.6 закона «Об информации, информатизации и

Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных Адвокаты совладельцев Merlion заявили о незаконности решения Московского городского суда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитн

Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест озреваемого в особо тяжком преступлении, необходимо выпустить из СИЗО. Георгий Поспелов обратился в Мосгорсуд, указав, что районный суд «проигнорировал полномочия и процессуальную позицию следо

Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки на территории страны. Постановление о необходимости денежного взыскания еще в феврале 2020 г. вынес Таганский суд Москвы. За отказ подчиняться действующим российским законам, в частности, ч.8 с

«Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц а такой формат позволит расширить доступ граждан к правосудию и ускорить рассмотрение дел. В апреле Мосгорсуд удовлетворил просьбу граждан и вместе с «Крок» опробовал современные механизмы дист

Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России YouTube могут «забанить» Мосгорсуд рассмотрит иск компании Ontarget (ООО «Онтаргет») о блокировке на территории России

У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол запрещенных ресурсов Подаче иска «Телеспорта» против «Яндекса» предшествовало обращение компании в Мосгорсуд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер по удалению спорного ко

Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы лекшее тяжкие последствия), однако в мае 2019 г. он не был отпущен на свободу. В конце июля 2019 г. Мосгорсуд в очередной раз продлил срок его ареста – на этот раз еще на три месяца, до 25 октя

В России впервые арестована компьютерная программа обеспечение не является разновидностью имущества. Вопрос об отмене решения об аресте рассматривался Лефортовским судом и апелляционной инстанцией Московского городского суда. Оба ведомства сошл

В России навечно заблокирована крупная научная библиотека ссии «навечно» заблокирована онлайн-библиотека Library Genesis (LibGen). Решение о блокировке вынес Мосгорсуд по иску издательской компании Springer Nature Limited к провайдеру IP Volume Inc. И

В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент был принят в кратчайшие сроки. Документ позволил владельцам прав на кино- и ТВ-продукцию подавать в Мосгорсуд заявления о введении предварительных обеспечительных мер в отношении сайтов, наруша

Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» од домашний арест до 13 апреля 2019 г. Об этом сообщило «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. По условиям домашнего ареста Калви запрещено покидать кв

В России впервые отменен приговор за репост Отмена приговора за репост Мосгорсуд постановил отменить приговор Евгению Корту, вынесенный еще 3 ноября 2016 г. Зеленог

«Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках у разбирательству с телеканалами «Газпром-Медиа». Компания уже подала соответствующее ходатайство в Мосгорсуд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Яндекса». Третьи лица в с

«Яндекс» удалил из поиска легальные сериалы вместе с «пиратскими» аналы. Как развивался конфликт «Яндекса» с правообладателями В прошлую пятницу, 24 августа 2018 г., Мосгорсуд удовлетворил поданные ему заявления и ввел предварительные обеспечительные меры в о

«Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос зовали в «Яндексе» следующие шаги компании. Конфликт «Яндекса» с «Газпром-медиа» 24 августа 2018 г. Мосгорсуд обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на нелегально распространяемые к

Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями рения мировыми судьями поступило более 55 тысяч жалоб по всем типам дел), а кассационные жалобы — в Мосгорсуд. Процесс автоматизации деятельности мировых судей Москвы начался в 2005 году, и бол

Генпрокуратура добилась наказания чиновника Минкомсвязи из-за сбоев в работе Реестра отечественного ПО Суд не поддержал экс-главу департамента Минкомсвязи в споре с министерством Мосгорсуд отклонил апелляцию бывшего директора Департамента высоких технологий Минкомсвязи Са

В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал ам заявок на услуги адвокатов, переводчиков, технической поддержки КИС СОЮ, телефонному справочнику Мосгорсуда и 35 районных судов Москвы и пр. Организация централизованного доступа к инструкци

Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие е заявления и другие документы через Личный кабинет на портале судов общей юрисдикции Москвы. Глава Мосгорсуда Ольга Егорова На сегодняшний день более 22 тыс. граждан и более 300 адвокатов заве

В России запретили Telegram законно работать на территории России. Постановление о немедленном ограничении доступа к нему вынес Таганский районный суд Москвы. Как следует из онлайн-трнасляции судебного заседания, которую

«Устраняется сама возможность ошибки»: суды Москвы подключат к гибридной почте ней интегрирован. Судебное извещение – электронной почтой Каждый из 35 районных судов Москвы и сам Мосгорсуд отправляют ежемесячно от нескольких сотен до нескольких тысяч повесток. Но итоговая

Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги Все районные суды работают с приставами в электронном формате Во всех районных судах столицы и Мосгорсуде внедрена подсистема межведомственного взаимодействия, связывающая каждый из них с

Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде ого суда. О проекте КИС СОЮ Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатаци

ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме Суды Москвы сдали отчеты за первое полугодие Мосгорсуд и 35 районных судов города подготовили и сдали статистические отчеты по итогам перв

Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде уды Москвы отправляют документы приставам в электронном виде В 19 районных судах столицы, а также в Мосгорсуде, внедрена система межведомственного взаимодействия с Управлением ФССП по Москве. В

Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества лось через отправку документов «Почтой России». Теперь же для передачи материалов из Департамента в Мосгорсуд и обратно их достаточно заверить электронной подписью. Помимо понятной финансовой э

В столичном суде впервые проходит онлайн-трансляция заседания ю всех заседаний. По итогам слушания видеозапись будет автоматически сохранена в едином дата-центре Мосгорсуда», — рассказывает начальник отдела информационного обеспечения Мосгорсуда Ми