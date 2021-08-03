Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы

«Нет оснований полагать»

Апелляционная инстанция Московского городского суда изменила меру пресечения для Бориса Левина, топ-менеджера компании Merlion и бывшего вице-президента «Евросети» по безопасности. Об этом CNews рассказали его адвокаты Вячеслав Дербышев и Антон Мерзликин.

По их словам, мера пресечения в виде содержания в СИЗО заменена для Бориса Левина на домашний арест до 6 августа 2021 г. Решение принято 2 августа в рамках судебного заседания, на котором рассматривалась апелляционная жалоба его адвокатов на решение Пресненского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения.

В начале апреля CNews сообщил о том, что совладельцы группы компаний Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были освобождены из-под стражи 1 апреля 2021 г. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве «в связи с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО и избрания иной меры пресечения». Бизнесмены проходили подозреваемыми по делу о покушении на убийство Вячеслава Симоненко, делового партнера и бывшего гендиректора Merlion.

Абрамов и Мангутов были освобождены под подписку о невыезде. В начале февраля 2021 г. из-под стражи был освобожден и помещен под домашний арест Олег Карчев, третий совладелец Merlion.

Дело о поджоге

В ноябре 2020 г. CNews рассказывал о том, что трое совладельцев и топ-менеджер Merlion оказались под арестом из-за анонимного доноса о том, что якобы в ночь на 5 сентября 2015 г. неизвестные забросали дом Симоненко в Красногорске бутылками с зажигательной смесью и устроили пожар. Конфликт якобы разгорелся из-за претензий Симоненко, который посчитал, что ему недоплатили около $4,5 млн после его выхода из руководства Tegrus, подразделения Merlion.

Топ-менеджер Merlion Борис Левин

Как рассказали CNews адвокаты Бориса Левина, судом были приняты во внимание аргументы защиты о том, что «у следствия нет оснований полагать, что поджог на дачном участке Вячеслава Симоненко вообще имел место».

Уголовное дело было возбуждено СУ по СЗАО ГСУ СК России по городу Москве 6 февраля 2020 г. в отношении неустановленных лиц по факту покушения на убийство бывшего сотрудника Merlion Вячеслава Симоненко в сентябре 2015 года путем якобы «поджога одного из строений» на его дачном участке в Московской области, в котором его самого не было.

Нижний ряд (слева направо): Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Второй слева в верхнем ряду: Вячеслав Симоненко

Итогом доноса Симоненко стал арест Левина 23 октября 2020 г., а также Мангутова, Карчева и Абрамова, которых задержали 26 октября 2020 г. Их обвинили по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет) и п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, до 20 лет).

26 октября 2020 г. всем четверым по решению Хорошевского районного суда Москвы была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2020 г. 5 ноября 2020 г. Хорошевский суд удовлетворил ходатайство СК и продлил срок задержания всех четырех подозреваемых до 6 февраля 2021 г.

Как сообщили CNews адвокаты Левина, в результате «поджога» никто не пострадал, как и не пострадало и само дачное строение. Спустя почти 6 лет и за полтора года следствия, подтверждающих факт поджога официальных документов и иных доказательств, предоставлено не было. Следствием 12 мая 2021 г. была назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, которая не состоялась, так как в материалах уголовного дела нет достоверных доказательств того, что факт пожара имел место.

Адвокаты арестованных владельцев и топ-менеджеров группы Merlion отвергли обвинение в попытке осуществления заказного убийства бывшего гендиректора группы Вячеслава Симоненко. По словам представителей защиты, доказательства факта покушения на Симоненко отсутствуют, а требования экс-гендиректора Merlion о выплате ему $4,5 млн они называют незаконными.

Адвокаты обвиняемых также попросили суд завести дело против Симоненко, утверждая, что его целью был рейдерский захват компании, ради чего он инсценировал покушение на самого себя и обвинил в нем совладельцев Merlion.

В апреле 2021 г. CNews также писал о том, что Вячеслав Симоненко подал жалобу на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой вернуть в СИЗО совладельцев компании, ранее отпущенных на свободу. В своей жалобе Симоненко обвинил следователя по делу (в обращении речь о заместителе руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел ГСУ по Москве СК РФ Владимира Меньшова) во вреде расследованию, а также настаивал на том, что освобождение обвиняемых из СИЗО ставит «под угрозу жизнь и здоровье потерпевшего».

Адвокаты о подробностях дела

Как сообщили CNews адвокаты Левина, «сложно представить, чтобы один из предполагаемых исполнителей покушения на Симоненко путем поджога дома, расположенного на пересеченной местности в Московской области, вообще был способен совершить в ночное время суток указанное преступление по состоянию здоровья».

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По словам адвокатов, Борис Левин «не имеет отношения к организации инкриминируемого преступления и не знаком с предполагаемыми исполнителями». В материалах дела есть показания, что Левин «даже не знаком ни с одним из предполагаемых исполнителей». В материалах дела также указывается, что в 2020 г. исполнитель опознал Левина по фотографии 2004 года из паспорта, на которой внешность Бориса Левина сильно отличается от того, как он выглядит последние несколько лет.

Этот же исполнитель утверждает, что познакомился с Левиным через посредника и общался с ним только по мессенджеру Skype, однако спустя почти пять лет «смог быстро опознать его на старой фотографии по подбородку».

Ход расследования

Как рассказали CNews адвокаты Бориса Левина, после обращения защиты обвиняемых с жалобой на незаконное уголовное преследование в адрес руководства СК России, ФСБ России и Генеральной прокуратуры России, уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по г. Москве.

После производства неотложных следственных действий в распоряжении руководства следственной группы появились доказательства, указывающие на незаконность привлечения совладельцев компании Merlion в качестве обвиняемых и содержании их под стражей.

С этой позицией также согласилось руководство прокуратуры, заявившее в адрес ГСУ СК России по городу Москве требование об устранении нарушений законодательства при расследовании уголовного дела, рассказали адвокаты.

В связи с этим 5 февраля 2021 г. Олег Карчев был освобожден из СИЗО под домашний арест, а 1 апреля 2021 г. Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были освобождены из СИЗО. 5 июля 2021 г. Олег Карчев также был освобожден из-под домашнего ареста под запрет определенных действий.

Как пояснили CNews адвокаты Вячеслав Дербышев и Антон Мерзликин, в распоряжении следствия есть достаточные доказательства, которые указывают на отсутствие законных оснований для дальнейшего расследования уголовного дела, и по нему уже необходимо принять итоговое процессуальное решение – прекращение его производства в связи с отсутствием состава преступления с полной реабилитацией всех совладельцев Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и топ-менеджера компании Бориса Левина.

О компании Merlion

Компания Merlion была основана в 1992 г. Она специализируется на поставках бытовой техники, электроники и программного обеспечения крупнейших мировых брендов, включая Apple, Intel и Microsoft (в общей сложности более 670 брендов).

По данным Forbes, Merlion пятнадцать лет входит в топ-50 крупнейших частных компаний России. В 2020 г. компания заняла 33 место с выручкой 266,6 млрд руб., несмотря на нелегкий год для ее владельцев.

В конце декабря 2020 г. CNews рассказал о заключении договора о стратегическом партнерстве между Сбербанком и Merlion с целью интеграции возможностей Merlion в формирующуюся экосистему электронной коммерции банка.

В начале 2021 г. CNews рассказал о том, что Сбербанк всерьез заинтересовался приобретением розничных активов ГК Merlion, включая входящего в нее онлайн-ритейлера «Ситилинк», федеральную сеть магазинов «Позитроника» и сервис-центров «Сеть компьютерных клиник». По мнению экспертов, такая сделка, предварительно оцениваемая более чем в $1 млрд, смогла бы обеспечить Сбербанку значительное усиление позиций в сфере e-commerce для усиления конкуренции с «Яндекс.маркетом», Ozon и Wildberries.