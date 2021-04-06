Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь

И следователь, и подозреваемые

Бывший гендиректор ГК Merlion Вячеслав Симоненко подал жалобу на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой вернуть в СИЗО совладельцев компании, ранее отпущенных на свободу. Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на копию текста заявления.

Освобожденные под подписку о невыезде совладельцы Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов, как ранее писал CNews, проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство Симоненко. Ранее из-под стражи был освобожден и помещен под домашний арест Олег Карчев, третий совладелец Merlion. Сейчас под стражей находится только четвертый подозреваемый по этому делу, топ-менеджер компании Борис Левин.

В своей жалобе Симоненко обвиняет следователя по делу (в обращении речь о заместителе руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел ГСУ по Москве СК РФ Владимира Меньшова) во вреде расследованию, а также настаивает на том, что освобождение обвиняемых из СИЗО ставит «под угрозу жизнь и здоровье потерпевшего», пишет издание.

Ранее адвокат защиты Георгий Поспелов заявил CNews, что обстоятельства освобождения из-под стражи подтверждают позицию защиты о полной непричастности обвиняемых к инкриминируемому им преступлению. В дополнение защита также намерена добиться полной реабилитации подозреваемых и привлечения Вячеслава Симоненко к уголовной ответственности за вымогательство, клевету и ложный донос с обвинением в совершении тяжкого преступления.

В поисках потерпевшей стороны

Ранее CNews рассказал как совладельцы и топ-менеджер Merlion оказались под арестом из-за анонимного доноса о том, что якобы в ночь на 5 сентября 2015 г. неизвестные забросали дом Симоненко в Красногорске бутылками с зажигательной смесью и устроили пожар. Конфликт якобы разгорелся из-за претензий Симоненко, который посчитал, что ему недоплатили около $4,5 млн после его выхода из руководства Tegrus, подразделения Merlion.

Вячеслав Симоненко, экс-гендиректор Merlion

Левин был арестован 23 октября 2020 г., Мангутов, Карчев и Абрамов были задержаны 26 октября 2020 г. Их обвинили по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет) и п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, до 20 лет).

Адвокаты арестованных владельцев и топ-менеджера Merlion отвергли обвинение в попытке осуществления заказного убийства Симоненко, указав на отсутствие доказательств факта покушения и незаконность требований экс-гендиректора Merlion о выплате ему $4,5 млн.

Адвокаты обвиняемых также попросили суд завести дело против Симоненко, утверждая, что его целью был рейдерский захват компании, и ради этого он инсценировал покушение на самого себя и обвинил в нем совладельцев Merlion.

Как рассказал CNews адвокат Георгий Поспелов, в правоохранительные органы направлены заявления о возбуждении в отношении Симоненко уголовных дел, включая п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК России (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК России (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК России (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

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В своем обращении на имя главы СК России Симоненко выражает несогласие с выводами следствия. По его мнению, следователь по делу Владимир Меньшов вредит расследованию тем, что «открыто отстаивал позицию стороны защиты», а освобождением обвиняемых из СИЗО поставил его жизнь и здоровье «под угрозу».

На этом основании Вячеслав Симоненко просит Александра Бастрыкина отменить решение следователя и вернуть всех подозреваемых по делу в СИЗО.

Перспективы развития ГК Merlion

Компания Merlion была основана в 1992 г. Она специализируется на поставках бытовой техники, электроники и программного обеспечения крупнейших мировых брендов, включая Apple, Intel и Microsoft (в общей сложности более 670 брендов).

По данным Forbes, Merlion пятнадцать лет входит в топ-50 крупнейших частных компаний России. В 2020 г. компания заняла 33 место с выручкой 266,6 млрд руб., несмотря на нелегкий год для ее владельцев.

В конце декабря 2020 г. CNews рассказал о заключении договора о стратегическом партнерстве между Сбербанком и Merlion с целью интеграции возможностей Merlion в формирующуюся экосистему электронной коммерции банка.

В начале 2021 г. CNews рассказал о том, что Сбербанк всерьез заинтересовался приобретением розничных активов ГК Merlion, включая входящего в нее онлайн-ритейлера «Ситилинк», федеральную сеть магазинов «Позитроника» и сервис-центров «Сеть компьютерных клиник». По мнению экспертов, такая сделка, предварительно оцениваемая более чем в $1 млрд, смогла бы обеспечить Сбербанку значительное усиление позиций в сфере e-commerce для усиления конкуренции с «Яндекс.маркетом», Ozon и Wildberries.