Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191611
ИКТ 14769
Организации 11437
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3559
Системы 26655
Персоны 83381
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 886

Яндекс Маркетплейс Беру Beru.ru Yandex Marketplace

Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.10.2020 «Яндекс.Маркет» запустил первую крупную распродажу после ребрендинга

купок товаров «Яндекс.Маркет» запустил первую большую распродажу после объединения с маркетплейсом «Беру». В «Аномалии» участвуют более 12 тысяч товаров, которые можно приобрести со скидками до
09.09.2020 Маркетплейс «Беру» станет частью сервиса «Яндекс.Маркет»

«Яндекс.Маркет» станет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. Сервис «Беру» станет частью площадки и будет доступен в новом разделе «Покупки». У пользователя будет единый личный кабинет «Маркета», где появятся корзина, история заказов на «Беру» и все накоп
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года

ла на 90% по сравнению со II кварталом 2019 года. Выручка сервиса сравнения цен и выбора товаров «Яндекс.Маркет» выросла на 33% по сравнению со II кварталом прошлого года. Товарооборот маркетплейса ««Беру»» вырос в три с половиной раза по сравнению со II кварталом прошлого года. «Во время пандемии коронавируса наш бизнес оказался особенно востребованным — онлайн-торговля помогала решать пов
27.07.2020 Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon

Yota расширяет дистрибуцию SIM-карт в онлайн-каналах: с сегодняшнего дня заказ можно оформить на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Goods. Ранее уже были запущены продажи в электронном дискаунтере «Ситилинк», в интернет-магазинах «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд», Tmall, а также на региональной торговой пло
23.07.2020 «Беру» предложил клиентам установку бытовой техники

Маркетплейс «Беру» вместе с «Яндекс.услугами» запустил пилотный проект по установке крупногабаритной техники. Услуга доступна клиентам из Москвы и Подмосковья. Чтобы заказать установку, надо при оформлении

16.07.2020 Курьерская платформа «Беру» покрыла всю территорию Москвы

Собственная платформа для доставки маркетплейса «Беру» теперь помогает доставлять заказы клиентов во все районы Москвы. Собственная платформа для доставки — это инструмент, который на основе технологий «Яндекс.Маршрутизации» распределяет зака
25.03.2020 «Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»

На маркетплейсе «Беру» появился ассортимент парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко». Он представлен в различных категориях: парфюмерия, уходовая и декоративная косметика, азиатская косметика, люксовая космет
10.02.2020 «Беру» запустил рекламную кампанию с Александром Гудковым

Маркетплейс «Беру» запустил рекламную кампанию с Александром Гудковым. Её цель — рассказать о бонусах на б
10.02.2020 «Беру» начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку

Маркетплейс «Беру» начал ежемесячно выдавать пользователям три «беру бонуса» на бесплатную доставку
02.12.2019 Голосовой помощник «Яндекса» научился составлять список покупок

«Алиса», голосовой помощник «Яндекса», научилась составлять список покупок. Нужные товары она найдет и предложит заказать на маркетплейсе «Беру». Чтобы начать, достаточно просто попросить «Алису» добавить товар в список. Например: «Алиса, добавь сухой корм для кота в список покупок». Потом можно попросить удалить какой-то товар, п
28.11.2019 «Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру»

Маркетплейс «Беру» и «Сберлогистика» подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса. Теперь
14.11.2019 «Беру» открыл логистический комплекс в Софьине

«Яндекс.Маркет» объявил о том, что маркетплейс «Беру» открыл третий собственный логистический комплекс в подмосковном Софьине. Фулфилмент-центр занимает 40 тысяч квадратных метров и в будущем может расшириться до 80 тысяч. Сейчас там можно х
01.11.2019 ГК «Корус консалтинг» завершила моделирование цепочки поставок для «Беру»

Группа компаний «Корус консалтинг» помогла маркетплейсу «Беру» определить места для новых складов. В будущем сервис продолжит открывать собственные фулфилмент центры. «Беру» нужно было найти оптимальные места для таких помещений с точки зрения
28.10.2019 «Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница»

«Корус консалтинг» выполняет пилотный проект по автоматизации пунктов выдачи заказов на базе «1С:Розница» для маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Сначала специалисты «Корус консалтинга» помогли «Беру» с нуля спроектировать и автоматизировать бизнес-процессы по продаже и достав
23.10.2019 ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру»

нию основной функциональности ERP-системы на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 для маркетплейса «Беру». В сентябре 2017 года начался проект по внедрению ERP-системы на базе Microsoft Dynamic
19.07.2019 Сервис «Беру» открыл первый пункт выдачи заказов

Маркетплейс «Беру» открыл в Москве первый тестовый пункт самовывоза, расположенный в 100 метрах от станции
04.07.2019 «Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит

имеющих доступ в «Сбербанк Онлайн», появилась возможность покупать товары в кредит на маркетплейсе «Беру». Это стало возможным благодаря интеграции маркетплейса «Беру» с сервисом платфор
26.06.2019 На маркетплейсе «Беру» появились алкогольные напитки

Около 2,8 тыс. наименований алкоголя появилось на витрине маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.маркета». Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки на «Беру» и выкупить их в одной из 27 винотек Москвы и ближайшего
11.06.2019 «Алиса» поможет сделать повторный заказ на маркетплейсе «Беру»

Голосовой помощник «Алиса» научился делать повторные покупки для пользователей «Беру». Ассистент применяет новый навык в приложениях на iOS и Android, в мобильной и десктопной версиях «Яндекс.Браузера» и «Яндекс.Лончера». Процесс стал быстрее и удобнее. Покупателям больше

11.04.2019 «Беру» расширит ассортимент с помощью формата «Витрина + доставка»

«Яндекс» объявил о том, что маркетплейс «Беру» начал тестировать новую модель партнерства с магазинами — «Витрина + доставка». Проект по работе со складом поставщика поможет маркетплейсу расширить ассортимент и оптимизировать затраты

04.04.2019 Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру»

Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру», совместного проекта Сбербанка и «Яндекса» с 9 апреля 2019 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.маркета». До перехода Екатерина являлась вице-президентом, директором департаме
06.02.2019 Маркетплейс «Беру» снизил стоимость заказа для бесплатной доставки

Маркетплейс «Беру» объявил о снижении минимальной стоимости заказа, необходимой для получения бесплатной д
17.12.2018 В «Сбербанке Онлайн» можно дарить подарки из маркетплейса «Беру»

жения «Сбербанк Онлайн» могут дарить подарочные сертификаты на товары из ассортимента маркетплейса «Беру». Получателю останется указать адрес доставки и получить подарок. Для заказа доступны то
24.10.2018 Сбербанк и «Яндекс» запустили «российский Amazon» в полноценном режиме

Запуск «Беру» Сбербанк и «Яндекс» завершили тестирование маркетплейса «Беру» и запустили его в
24.10.2018 Сбербанк и «Яндекс» запустили сервис «Беру» после тестирования

Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру». Тестирование и наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае

11.07.2018 Маркетплейс «Беру» открыл предзаказ на «Яндекс.Станцию»

«Яндекс.Станция» появилась на «Беру», новом маркетплейсе «Яндекс.Маркета». Там можно оставить предварительный заказ на устройство и оплатить его онлайн. Прием предзаказов начался в среду, 11 июля 2018 г. в 15:00 по московско
21.05.2018 «Российский Amazon» «Яндекса» и Сбербанка начал работу

Запуск «Беру» В интернете начал работу совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка, получивший название «Беру», о чем первым сообщил ресурс «Роем». Пока что маркетплейс работает в бета-режиме,


Публикаций - 167, упоминаний - 200

Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8698 98
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 736 19
Amazon Inc - Amazon.com 3178 14
VK - Mail.ru Group 3544 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 12
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 923 10
Google LLC 12378 10
Microsoft Corporation 25384 10
Apple Inc 12814 9
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 8
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 8
МегаФон 10197 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1383 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 6
Samsung Electronics 10758 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14822 6
Xiaomi 2066 6
Intel Corporation 12606 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4653 5
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 5
Ростелеком 10479 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3181 5
Alibaba Group 456 4
Meta Platforms - Facebook 4564 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 4
9147 4
Oracle Corporation 6917 4
Acer Group - Acer Inc 2690 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 4
Lenovo Motorola 3532 3
Код Безопасности 715 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 393 3
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 3
BBK OPPO Electronics 449 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 891 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1849 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2662 2
ОТР ГК - ОТР 2000 223 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1548 2
Samsung - Harman - JBL 234 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8367 65
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1721 31
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1108 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2769 22
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 13
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 11
Яндекс.Лавка 288 11
Почта России ПАО 2274 11
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 297 10
Связной ГК 1385 10
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 300 9
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 236 9
Сбер - СберЛогистика 72 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 481 9
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 193 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3041 7
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 143 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1142 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 5
О2О Холдинг 59 5
Яндекс.Доставка 98 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 540 5
Евросеть 1417 4
Лента - Утконос 179 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 522 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 293 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1013 4
Visa International 1977 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 328 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1420 3
Инвитро - Invitro 75 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 99 3
IKEA - ИКЕА 164 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 281 3
Юнифарм - Unipharm 11 3
Аквафор 10 3
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5385 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 208 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 741 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5800 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3443 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 923 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1416 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 540 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 260 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 1
Федеральное казначейство России 1885 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2774 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 762 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 307 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 263 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 124 1
Фонд Росконгресс 23 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
FERC USA - Federal Energy Regulatory Commission - Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики 3 1
Судебная власть - Judicial power 2421 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1635 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2982 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 140 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6433 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund - German Trade Union Confederation - Confederation of German Trade Unions - Объединение немецких профсоюзов 3 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2878 86
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13131 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74530 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25869 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58158 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12383 23
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3388 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19222 16
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3298 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8265 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10307 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5366 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26306 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29066 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34333 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13188 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17911 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14436 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9033 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21912 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5464 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5734 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5003 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4714 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17328 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11402 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5188 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5213 8
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 115 8
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 600 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25687 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2728 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13114 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4237 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9769 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5770 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12492 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7386 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8228 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12963 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1211 83
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 907 25
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 713 20
Яндекс.Плюс 233 18
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 869 16
Google Android 14881 14
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 255 11
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 317 10
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 9
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 8
Apple iOS 8375 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 858 8
Apple iPhone 6 4862 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1446 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1638 7
"Российский Amazon" 7 6
Google YouTube - Видеохостинг 2927 6
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 116 5
VK - Яндекс.Дзен 236 5
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3472 5
Microsoft Windows 2000 8679 4
Apple Pay 508 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 639 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1256 3
Samsung Pay 295 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 418 3
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 618 3
Суперчек 5 3
Яндекс.Телефон 31 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 67 3
Depositphotos - фотобанк 404 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 323 3
Яндекс.Маркет Аналитика 13 3
Сбер - Сбербанк Вместе 13 3
Магнит - Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 13 3
Linux OS 11090 3
Apple - App Store 3028 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5979 3
Гришаков Максим 32 19
Греф Герман 473 10
Хасис Лев 105 9
Волож Аркадий 263 7
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 7
Малышев Сергей 99 5
Свириденко Владислав 7 5
Абрамов Алексей 50 5
Левин Борис 57 5
Карчев Олег 36 5
Мангутов Владислав 33 5
Кирсанова Светлана 70 4
Абрамович Роман 46 4
Фролов Александр 39 4
Балахнин Александр 4 4
Симоненко Вячеслав 43 4
Абрамков Александр 41 3
Ярошевский Павел 4 3
Васильев Алекс 7 3
Поспелов Георгий 11 3
Левин Леонид 133 3
Делицын Леонид 134 2
Мамут Александр 132 2
Тынкован Александр 51 2
Евтушенков Владимир 212 2
Круглов Константин 28 2
Биленко Михаил 7 2
Лапшина Екатерина 18 2
Полищук Дмитрий 14 2
Филипук Ольга 6 2
Дырдасов Виталий 17 2
Щепелин Евгений 2 2
Ежов Фёдор 15 2
Бастрыкин Александр 25 2
Абрамов Александр 6 2
Меньшов Владимир 4 2
Авдей Алексей 7 2
Путин Владимир 3402 2
Добродеев Борис 97 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 1
Россия - РФ - Российская федерация 159504 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46324 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18921 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53692 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18472 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8278 10
Германия - Федеративная Республика 12982 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1466 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13608 6
Израиль 2797 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3445 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1712 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2459 5
Беларусь - Белоруссия 6106 5
Россия - СФО - Новосибирск 4738 5
Турция - Турецкая республика 2515 5
Нидерланды 3658 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 253 4
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино 30 4
Казахстан - Республика 5869 4
Южная Корея - Республика 6904 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 806 3
Латвия - Латвийская Республика 826 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 748 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1362 3
Азия - Азиатский регион 5793 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3073 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3333 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1472 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1733 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1138 3
Украина 7832 2
США - Калифорния 4785 2
Грузия 1295 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1723 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1261 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1600 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 909 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51646 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26220 51
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8274 40
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5951 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17542 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55438 18
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1457 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5356 13
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7342 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11860 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5468 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8436 11
Зоология - наука о животных 2798 11
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1087 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20576 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11490 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6815 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6461 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9799 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8583 8
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1757 8
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 810 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7847 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2085 7
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 362 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4959 7
Аудит - аудиторский услуги 3168 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3060 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7422 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4794 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5540 6
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 360 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10592 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5771 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32222 6
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1066 6
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 65 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6737 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 7
Forbes - Форбс 939 6
The Bell - Издание 42 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6042 4
Ведомости 1328 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2235 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 127 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 3
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1177 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
FT - Financial Times 1268 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1273 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 1
N+1 - Издание 183 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 133 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 729 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 119 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 134 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Российская газета 280 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8445 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3786 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 132 3
INFOLine-Аналитика 69 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 181 1
SimilarWeb 58 1
Рустелеком ТК 304 1
Strategy Analytics 284 1
S&P 500 562 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 258 1
РАН - Российская академия наук 2050 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 2
VK Skillbox - Скилбокс 133 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 615 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 31 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 451 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 269 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 269 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 143 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 15 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 121 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Открытое образование 11 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 61 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1425167, в очереди разбора - 726808.
Создано именных указателей - 191611.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837