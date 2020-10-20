Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|20.10.2020
|
«Яндекс.Маркет» запустил первую крупную распродажу после ребрендинга
купок товаров «Яндекс.Маркет» запустил первую большую распродажу после объединения с маркетплейсом «Беру». В «Аномалии» участвуют более 12 тысяч товаров, которые можно приобрести со скидками до
|09.09.2020
|
Маркетплейс «Беру» станет частью сервиса «Яндекс.Маркет»
«Яндекс.Маркет» станет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. Сервис «Беру» станет частью площадки и будет доступен в новом разделе «Покупки». У пользователя будет единый личный кабинет «Маркета», где появятся корзина, история заказов на «Беру» и все накоп
|29.07.2020
|
Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года
ла на 90% по сравнению со II кварталом 2019 года. Выручка сервиса сравнения цен и выбора товаров «Яндекс.Маркет» выросла на 33% по сравнению со II кварталом прошлого года. Товарооборот маркетплейса ««Беру»» вырос в три с половиной раза по сравнению со II кварталом прошлого года. «Во время пандемии коронавируса наш бизнес оказался особенно востребованным — онлайн-торговля помогала решать пов
|27.07.2020
|
Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon
Yota расширяет дистрибуцию SIM-карт в онлайн-каналах: с сегодняшнего дня заказ можно оформить на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Goods. Ранее уже были запущены продажи в электронном дискаунтере «Ситилинк», в интернет-магазинах «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд», Tmall, а также на региональной торговой пло
|23.07.2020
|
«Беру» предложил клиентам установку бытовой техники
Маркетплейс «Беру» вместе с «Яндекс.услугами» запустил пилотный проект по установке крупногабаритной техники. Услуга доступна клиентам из Москвы и Подмосковья. Чтобы заказать установку, надо при оформлении
|16.07.2020
|
Курьерская платформа «Беру» покрыла всю территорию Москвы
Собственная платформа для доставки маркетплейса «Беру» теперь помогает доставлять заказы клиентов во все районы Москвы. Собственная платформа для доставки — это инструмент, который на основе технологий «Яндекс.Маршрутизации» распределяет зака
|25.03.2020
|
«Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»
На маркетплейсе «Беру» появился ассортимент парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко». Он представлен в различных категориях: парфюмерия, уходовая и декоративная косметика, азиатская косметика, люксовая космет
|10.02.2020
|
«Беру» запустил рекламную кампанию с Александром Гудковым
Маркетплейс «Беру» запустил рекламную кампанию с Александром Гудковым. Её цель — рассказать о бонусах на б
|10.02.2020
|
«Беру» начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку
Маркетплейс «Беру» начал ежемесячно выдавать пользователям три «беру бонуса» на бесплатную доставку
|02.12.2019
|
Голосовой помощник «Яндекса» научился составлять список покупок
«Алиса», голосовой помощник «Яндекса», научилась составлять список покупок. Нужные товары она найдет и предложит заказать на маркетплейсе «Беру». Чтобы начать, достаточно просто попросить «Алису» добавить товар в список. Например: «Алиса, добавь сухой корм для кота в список покупок». Потом можно попросить удалить какой-то товар, п
|28.11.2019
|
«Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру»
Маркетплейс «Беру» и «Сберлогистика» подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса. Теперь
|14.11.2019
|
«Беру» открыл логистический комплекс в Софьине
«Яндекс.Маркет» объявил о том, что маркетплейс «Беру» открыл третий собственный логистический комплекс в подмосковном Софьине. Фулфилмент-центр занимает 40 тысяч квадратных метров и в будущем может расшириться до 80 тысяч. Сейчас там можно х
|01.11.2019
|
ГК «Корус консалтинг» завершила моделирование цепочки поставок для «Беру»
Группа компаний «Корус консалтинг» помогла маркетплейсу «Беру» определить места для новых складов. В будущем сервис продолжит открывать собственные фулфилмент центры. «Беру» нужно было найти оптимальные места для таких помещений с точки зрения
|28.10.2019
|
«Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница»
«Корус консалтинг» выполняет пилотный проект по автоматизации пунктов выдачи заказов на базе «1С:Розница» для маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Сначала специалисты «Корус консалтинга» помогли «Беру» с нуля спроектировать и автоматизировать бизнес-процессы по продаже и достав
|23.10.2019
|
ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру»
нию основной функциональности ERP-системы на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 для маркетплейса «Беру». В сентябре 2017 года начался проект по внедрению ERP-системы на базе Microsoft Dynamic
|19.07.2019
|
Сервис «Беру» открыл первый пункт выдачи заказов
Маркетплейс «Беру» открыл в Москве первый тестовый пункт самовывоза, расположенный в 100 метрах от станции
|04.07.2019
|
«Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит
имеющих доступ в «Сбербанк Онлайн», появилась возможность покупать товары в кредит на маркетплейсе «Беру». Это стало возможным благодаря интеграции маркетплейса «Беру» с сервисом платфор
|26.06.2019
|
На маркетплейсе «Беру» появились алкогольные напитки
Около 2,8 тыс. наименований алкоголя появилось на витрине маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.маркета». Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки на «Беру» и выкупить их в одной из 27 винотек Москвы и ближайшего
|11.06.2019
|
«Алиса» поможет сделать повторный заказ на маркетплейсе «Беру»
Голосовой помощник «Алиса» научился делать повторные покупки для пользователей «Беру». Ассистент применяет новый навык в приложениях на iOS и Android, в мобильной и десктопной версиях «Яндекс.Браузера» и «Яндекс.Лончера». Процесс стал быстрее и удобнее. Покупателям больше
|11.04.2019
|
«Беру» расширит ассортимент с помощью формата «Витрина + доставка»
«Яндекс» объявил о том, что маркетплейс «Беру» начал тестировать новую модель партнерства с магазинами — «Витрина + доставка». Проект по работе со складом поставщика поможет маркетплейсу расширить ассортимент и оптимизировать затраты
|04.04.2019
|
Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру»
Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру», совместного проекта Сбербанка и «Яндекса» с 9 апреля 2019 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.маркета». До перехода Екатерина являлась вице-президентом, директором департаме
|06.02.2019
|
Маркетплейс «Беру» снизил стоимость заказа для бесплатной доставки
Маркетплейс «Беру» объявил о снижении минимальной стоимости заказа, необходимой для получения бесплатной д
|17.12.2018
|
В «Сбербанке Онлайн» можно дарить подарки из маркетплейса «Беру»
жения «Сбербанк Онлайн» могут дарить подарочные сертификаты на товары из ассортимента маркетплейса «Беру». Получателю останется указать адрес доставки и получить подарок. Для заказа доступны то
|24.10.2018
|
Сбербанк и «Яндекс» запустили «российский Amazon» в полноценном режиме
Запуск «Беру» Сбербанк и «Яндекс» завершили тестирование маркетплейса «Беру» и запустили его в
|24.10.2018
|
Сбербанк и «Яндекс» запустили сервис «Беру» после тестирования
Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру». Тестирование и наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае
|11.07.2018
|
Маркетплейс «Беру» открыл предзаказ на «Яндекс.Станцию»
«Яндекс.Станция» появилась на «Беру», новом маркетплейсе «Яндекс.Маркета». Там можно оставить предварительный заказ на устройство и оплатить его онлайн. Прием предзаказов начался в среду, 11 июля 2018 г. в 15:00 по московско
|21.05.2018
|
«Российский Amazon» «Яндекса» и Сбербанка начал работу
Запуск «Беру» В интернете начал работу совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка, получивший название «Беру», о чем первым сообщил ресурс «Роем». Пока что маркетплейс работает в бета-режиме,
