Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace

«Яндекс.Маркет» запустил первую крупную распродажу после ребрендинга купок товаров «Яндекс.Маркет» запустил первую большую распродажу после объединения с маркетплейсом «Беру». В «Аномалии» участвуют более 12 тысяч товаров, которые можно приобрести со скидками до

Маркетплейс «Беру» станет частью сервиса «Яндекс.Маркет» «Яндекс.Маркет» станет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. Сервис «Беру» станет частью площадки и будет доступен в новом разделе «Покупки». У пользователя будет единый личный кабинет «Маркета», где появятся корзина, история заказов на «Беру» и все накоп

Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года ла на 90% по сравнению со II кварталом 2019 года. Выручка сервиса сравнения цен и выбора товаров «Яндекс.Маркет» выросла на 33% по сравнению со II кварталом прошлого года. Товарооборот маркетплейса ««Беру»» вырос в три с половиной раза по сравнению со II кварталом прошлого года. «Во время пандемии коронавируса наш бизнес оказался особенно востребованным — онлайн-торговля помогала решать пов

Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon Yota расширяет дистрибуцию SIM-карт в онлайн-каналах: с сегодняшнего дня заказ можно оформить на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Goods. Ранее уже были запущены продажи в электронном дискаунтере «Ситилинк», в интернет-магазинах «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд», Tmall, а также на региональной торговой пло

«Беру» предложил клиентам установку бытовой техники Маркетплейс «Беру» вместе с «Яндекс.услугами» запустил пилотный проект по установке крупногабаритной техники. Услуга доступна клиентам из Москвы и Подмосковья. Чтобы заказать установку, надо при оформлении

Курьерская платформа «Беру» покрыла всю территорию Москвы Собственная платформа для доставки маркетплейса «Беру» теперь помогает доставлять заказы клиентов во все районы Москвы. Собственная платформа для доставки — это инструмент, который на основе технологий «Яндекс.Маршрутизации» распределяет зака

«Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру» На маркетплейсе «Беру» появился ассортимент парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко». Он представлен в различных категориях: парфюмерия, уходовая и декоративная косметика, азиатская косметика, люксовая космет

«Беру» запустил рекламную кампанию с Александром Гудковым Маркетплейс «Беру» запустил рекламную кампанию с Александром Гудковым. Её цель — рассказать о бонусах на б

«Беру» начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку Маркетплейс «Беру» начал ежемесячно выдавать пользователям три «беру бонуса» на бесплатную доставку

Голосовой помощник «Яндекса» научился составлять список покупок «Алиса», голосовой помощник «Яндекса», научилась составлять список покупок. Нужные товары она найдет и предложит заказать на маркетплейсе «Беру». Чтобы начать, достаточно просто попросить «Алису» добавить товар в список. Например: «Алиса, добавь сухой корм для кота в список покупок». Потом можно попросить удалить какой-то товар, п

«Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру» Маркетплейс «Беру» и «Сберлогистика» подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса. Теперь

«Беру» открыл логистический комплекс в Софьине «Яндекс.Маркет» объявил о том, что маркетплейс «Беру» открыл третий собственный логистический комплекс в подмосковном Софьине. Фулфилмент-центр занимает 40 тысяч квадратных метров и в будущем может расшириться до 80 тысяч. Сейчас там можно х

ГК «Корус консалтинг» завершила моделирование цепочки поставок для «Беру» Группа компаний «Корус консалтинг» помогла маркетплейсу «Беру» определить места для новых складов. В будущем сервис продолжит открывать собственные фулфилмент центры. «Беру» нужно было найти оптимальные места для таких помещений с точки зрения

«Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница» «Корус консалтинг» выполняет пилотный проект по автоматизации пунктов выдачи заказов на базе «1С:Розница» для маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Сначала специалисты «Корус консалтинга» помогли «Беру» с нуля спроектировать и автоматизировать бизнес-процессы по продаже и достав

ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру» нию основной функциональности ERP-системы на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 для маркетплейса «Беру». В сентябре 2017 года начался проект по внедрению ERP-системы на базе Microsoft Dynamic

Сервис «Беру» открыл первый пункт выдачи заказов Маркетплейс «Беру» открыл в Москве первый тестовый пункт самовывоза, расположенный в 100 метрах от станции

«Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит имеющих доступ в «Сбербанк Онлайн», появилась возможность покупать товары в кредит на маркетплейсе «Беру». Это стало возможным благодаря интеграции маркетплейса «Беру» с сервисом платфор

На маркетплейсе «Беру» появились алкогольные напитки Около 2,8 тыс. наименований алкоголя появилось на витрине маркетплейса «Беру». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.маркета». Совершеннолетние пользователи могут забронировать напитки на «Беру» и выкупить их в одной из 27 винотек Москвы и ближайшего

«Алиса» поможет сделать повторный заказ на маркетплейсе «Беру» Голосовой помощник «Алиса» научился делать повторные покупки для пользователей «Беру». Ассистент применяет новый навык в приложениях на iOS и Android, в мобильной и десктопной версиях «Яндекс.Браузера» и «Яндекс.Лончера». Процесс стал быстрее и удобнее. Покупателям больше

«Беру» расширит ассортимент с помощью формата «Витрина + доставка» «Яндекс» объявил о том, что маркетплейс «Беру» начал тестировать новую модель партнерства с магазинами — «Витрина + доставка». Проект по работе со складом поставщика поможет маркетплейсу расширить ассортимент и оптимизировать затраты

Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру» Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру», совместного проекта Сбербанка и «Яндекса» с 9 апреля 2019 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.маркета». До перехода Екатерина являлась вице-президентом, директором департаме

Маркетплейс «Беру» снизил стоимость заказа для бесплатной доставки Маркетплейс «Беру» объявил о снижении минимальной стоимости заказа, необходимой для получения бесплатной д

В «Сбербанке Онлайн» можно дарить подарки из маркетплейса «Беру» жения «Сбербанк Онлайн» могут дарить подарочные сертификаты на товары из ассортимента маркетплейса «Беру». Получателю останется указать адрес доставки и получить подарок. Для заказа доступны то

Сбербанк и «Яндекс» запустили «российский Amazon» в полноценном режиме Запуск «Беру» Сбербанк и «Яндекс» завершили тестирование маркетплейса «Беру» и запустили его в

Сбербанк и «Яндекс» запустили сервис «Беру» после тестирования Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру». Тестирование и наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае

Маркетплейс «Беру» открыл предзаказ на «Яндекс.Станцию» «Яндекс.Станция» появилась на «Беру», новом маркетплейсе «Яндекс.Маркета». Там можно оставить предварительный заказ на устройство и оплатить его онлайн. Прием предзаказов начался в среду, 11 июля 2018 г. в 15:00 по московско