Маркетплейс «Беру» станет частью сервиса «Яндекс.Маркет»

«Яндекс.Маркет» станет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. Сервис «Беру» станет частью площадки и будет доступен в новом разделе «Покупки». У пользователя будет единый личный кабинет «Маркета», где появятся корзина, история заказов на «Беру» и все накопленные бонусы, но уже с новым названием — «Маркет Бонусы». Условия доставки, привилегии для обладателей подписки «Яндекс.Плюс сохранятся». К концу 2020 года «Яндекс.Маркет» будет продавать и доставлять более 2 миллионов товаров.

«Яндекс.Маркет» обеспечит весь процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями — по такой модели сотрудничают уже более 7 тысяч поставщиков товаров. При этом «Яндекс.Маркет» останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров, с которой можно сотрудничать по СРС-модели, — таких партнёров уже около 25 тысяч.

«Партнёры смогут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить Маркету всё, вплоть до обработки и доставки товара покупателю — это поможет им эффективнее взаимодействовать с Маркетом и аудиторией Яндекса. В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов Яндекса и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркета».

Переезд маркетплейса не повлияет на сотрудничество партнёров с «Маркетом»: порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой «Маркета» и с «Беру» не изменятся.