Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аквафор
УПОМИНАНИЯ
Аквафор и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1281 5
|Microsoft Corporation 25018 4
|Xiaomi 1878 2
|Thoma Bravo - Anaplan 71 2
|1С 8678 2
|МегаФон 9530 1
|Dell EMC 5059 1
|Alibaba Group 443 1
|Huawei 4090 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2079 1
|Intel Corporation 12405 1
|VK - Mail.ru Group 3500 1
|Fortinet 397 1
|Sony 6592 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4315 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 1
|Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 674 1
|Beltel - Белтел 145 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 779 1
|Philips 2069 1
|Oracle Corporation 6796 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1535 1
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
|Овчаренко Наталия 4 2
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Рахманов Александр 23 1
|Галкин Максим 2 1
|Ващилов Дмитрий 15 1
|Дукалис Ксения 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.