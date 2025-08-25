Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181555
ИКТ 14109
Организации 10964
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26071
Персоны 78070
География 2918
Статьи 1544
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Аквафор


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 «ВсеИнструменты.ру» запустил на «Яндекс Маркете» витрину с более чем 160 тысячами товаров 1
13.12.2021 Онлайн-ритейлер «Самокат» оцифровал «в облаке» среднесрочное планирование 1
07.12.2021 «Корус консалтинг» автоматизировал складской учет на новом предприятии «Магнита» 1
09.07.2021 Как выбрать фильтр для воды: советы ZOOM 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
13.08.2020 «КОРУС Консалтинг» обновил зарплатный учет на «1С» в компании «Аквафор» 1
03.08.2020 «Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор» 1
16.03.2020 Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей 1
23.12.2019 «Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
17.09.2007 Аквафильтры: системы очистки воды 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Аквафор и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1281 5
Microsoft Corporation 25018 4
Xiaomi 1878 2
Thoma Bravo - Anaplan 71 2
8678 2
МегаФон 9530 1
Dell EMC 5059 1
Alibaba Group 443 1
Huawei 4090 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2079 1
Intel Corporation 12405 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
Fortinet 397 1
Sony 6592 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4315 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 674 1
Beltel - Белтел 145 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 779 1
Philips 2069 1
Oracle Corporation 6796 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1535 1
Инвитро - Invitro 71 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 83 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 272 3
Юнифарм - Unipharm 11 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 2
ВТБ Страхование 61 2
Траско - Trasko 32 2
САНГ 7 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 2
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 2
Связной ГК 1376 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 469 1
Газпром нефть 649 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
Абамет 9 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Haier - Candy Group - Канди 99 1
LEGO 252 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 44 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Quiksilver 9 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 32 1
Puma - Пума 49 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 24 1
SKL Group 2 1
Finn Flare - ФФ Стайл 44 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 10 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 78 1
Сима-ленд ТД 7 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70206 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22284 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7046 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21735 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5570 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13052 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1348 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12656 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2642 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2560 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3880 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 244 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2210 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2913 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7635 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3175 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12615 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1125 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 548 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7959 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2015 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14166 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28549 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16549 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30156 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2332 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13269 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2546 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9522 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 585 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 358 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 263 1
Аксессуары 4032 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 740 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3397 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7762 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 563 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10820 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 165 3
Microsoft Dynamics 365 135 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 861 2
Apple iPhone 6 4863 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 98 1
Microsoft Azure 1438 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Корус Консалтинг - K-Point BPM-платформа 16 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 622 1
Fortinet FortiAnalyzer 24 1
Fortinet FortiManager 24 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 974 1
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 284 1
Philips AWP - проточный фильтр для воды 1 1
NVision Барьер 695 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 85 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 123 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 116 1
Microsoft Dynamics 1181 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 427 1
Fortinet FortiSandbox ATP 20 1
Apple iPhone 11 264 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 130 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 107 1
Xiaomi Mi Water Purifier 1 1
1С:Розница 104 1
Корус Консалтинг - Корус Five Документооборот - Korus Five - конструктор информационного пространства 14 1
Овчаренко Наталия 4 2
Сергеев Дмитрий 61 1
Рахманов Александр 23 1
Галкин Максим 2 1
Ващилов Дмитрий 15 1
Дукалис Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18164 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44831 3
Эстония - Эстонская Республика 754 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 759 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2364 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3166 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4169 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2579 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2858 1
Россия - СФО - Новосибирск 4528 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3282 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2109 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1200 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Эстония - Нарва 16 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50093 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7712 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14548 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9322 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5749 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5167 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5157 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5692 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6199 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 748 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1369 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5127 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1415 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2320 1
Металлы - Медь - Copper 820 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11474 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53657 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6233 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1762 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4220 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4229 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6186 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2074 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2128 1
Пищевая промышленность - Чай 129 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2455 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 306 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2650 1
Магний - Magnesium - химический элемент 62 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 149 1
Fashion industry - Индустрия моды 276 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 363 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5462 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3695 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 146 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 199 1
Wylsacom 9 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: